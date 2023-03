La situation économique difficile a une incidence sur les niveaux d'endettement et le comportement de paiement du crédit





TORONTO, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens font face à des pressions financières croissantes en raison de l'inflation élevée et de la hausse des coûts d'emprunt. Selon le plus récent rapport sur les tendances et perspectives en matière de crédit à la consommation Pouls du marché d'EquifaxMD Canada, la dette à la consommation totale au T4 2022 a grimpé à 2,37 billions de dollars, en hausse de 6,2 % par rapport à la même période en 2021.



La dette hypothécaire contribue à 75 % de l'ensemble de la dette à la consommation au Canada, mais la hausse des taux d'intérêt et du coût d'emprunt a ralenti le marché immobilier canadien, ce qui a entraîné une baisse importante des nouveaux prêts hypothécaires au cours du dernier trimestre de 2022. Le niveau d'endettement non hypothécaire a continué d'augmenter, totalisant une augmentation de 5,4 % par rapport au T4 2021. Cette hausse était visible dans tous les segments de consommateurs, mais surtout chez les personnes de la génération Y, âgées de 27 à 42 ans, qui ont connu un bond supérieur à la moyenne de 8,4 % des niveaux d'endettement non hypothécaire.

« Les personnes de la génération Y entrent dans la phase la plus active de leur vie en matière de crédit dans une période économique très difficile, a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées chez Equifax Canada. Elles pourraient devoir établir un budget pour faire face au coût plus élevé des nécessités de la vie quotidienne, ainsi qu'à l'augmentation des prêts à taux d'intérêt élevé. »

Le dernier trimestre de 2022 a également connu une augmentation continue du nombre de consommateurs qui utilisent activement des produits de crédit (qui avaient ouvert au moins un produit de crédit), en hausse de 3,2 % par rapport au T4 2021 et de 4,7 % par rapport à la période prépandémique du T4 2019. La participation supplémentaire à l'utilisation du crédit provenait principalement de deux domaines : les nouveaux arrivants au pays par l'entremise de programmes d'immigration et de réfugiés, et l'incidence de l'augmentation du coût de la vie sur la demande de crédit.

« Le Canada a de solides objectifs en matière d'immigration, puisqu'il vise à accueillir 500 000 nouveaux arrivants par année d'ici 2025, a ajouté Mme Oakes. Ces personnes ont des besoins de crédit, ce qui contribue à la demande croissante de produits ».

L'utilisation accrue des cartes de crédit et le recours accru aux cartes de crédit ont été un aspect clé de la croissance globale de l'endettement non hypothécaire au quatrième trimestre. Le solde total des cartes de crédit des consommateurs a augmenté de 15,3 % par rapport à l'année précédente et a franchi les 100 milliards de dollars pour la première fois. Les consommateurs âgés de 35 ans et moins ont connu le plus grand mouvement en ce qui concerne la dette globale de cartes de crédit, mais tous les groupes d'âge ont vu les soldes augmenter. Le volume élevé de nouvelles cartes a également contribué à la croissance globale du solde, avec plus de 1,4 million de nouvelles cartes émises au cours des 3 derniers mois.

Le marché hypothécaire ressent la pression des taux d'intérêt élevés

Des taux d'intérêt plus élevés ont contribué à ralentir le marché immobilier; l'octroi de nouveaux prêts hypothécaires a chuté de 38,5 % par rapport au T4 2021 et de 30,9 % par rapport au T4 2019. Les marchés immobiliers très actifs comme Toronto et Vancouver ont connu les mouvements les plus importants, où les montants moyens des nouveaux prêts hypothécaires ont diminué de 51 000 $ et de 36 000 $, respectivement, et où les volumes ont diminué de 44,3 % et de 52,3 % par rapport au T4 2021.

Alors que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, de nombreux détenteurs de prêts hypothécaires commencent aussi à ressentir la pression financière. Une analyse des données du T4 2022 a révélé que le détenteur moyen de prêts hypothécaires verse près de 170 $ de plus en paiements hypothécaires mensuels qu'avant la pandémie, et ce montant devrait encore augmenter. D'autres produits à taux variable comme les marges de crédit hypothécaire sont également fortement touchés, les paiements mensuels minimums ayant augmenté de 24 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

« À mesure que de plus en plus de prêts hypothécaires seront renouvelés, les chocs de paiement futurs pour les propriétaires sont une réelle préoccupation, ajoute Mme Oakes. Des milliers de prêts hypothécaires à taux fixe devraient être renouvelés au cours des 12 prochains mois, ce qui entraînera probablement une augmentation des paiements hypothécaires mensuels pour ces consommateurs ou la nécessité de prolonger les modalités hypothécaires pour maintenir les niveaux de paiement existants. »

Les défaillances des consommateurs sont en hausse

Malgré la préoccupation constante du marché quant à la hausse des taux d'intérêt pour les propriétaires, ce sont les consommateurs qui n'ont pas de prêt hypothécaire qui ont connu la plus forte hausse des paiements manqués au T4 2022. Comparativement à l'année précédente, la proportion de consommateurs sans prêt hypothécaire qui ont manqué un paiement sur un produit de crédit a augmenté de 11 % au T4 2022. Au cours de la même période, les consommateurs ayant un prêt hypothécaire n'ont connu qu'une hausse de 6 % de leur proportion de paiements non hypothécaires manqués.

« Nous commençons à constater une augmentation des paiements manqués sur les cartes de crédit et les prêts automobiles, en particulier pour les consommateurs à faible revenu, a déclaré Mme Oakes. La gestion des finances pendant une période prolongée d'inflation élevée avec une hausse du coût de la vie s'avère malheureusement excessive pour certaines personnes. Nous constatons également d'autres signes avant-coureurs indiquant que ce pourrait n'être que le commencement. »

Le rapport a révélé qu'au cours des 12 derniers mois, le nombre de défaillances de 90 jours et plus pour les cartes de crédit et les prêts automobiles a augmenté de 23 % et de 11 % respectivement. Les niveaux demeurent plus faibles qu'avant la pandémie, mais l'écart diminue.

Les dépenses par carte de crédit sont demeurées élevées, tandis que les paiements par carte de crédit ont commencé à ralentir, plus de 300 000 consommateurs supplémentaires ayant utilisé leur carte de crédit en décembre 2022 par rapport à l'année précédente. Le comportement de cartes de crédit renouvelable consiste à utiliser des cartes de crédit pour effectuer des achats, puis à reporter un solde impayé d'un mois à l'autre plutôt que de rembourser le solde complet à la fin de chaque cycle de facturation. Le solde moyen des cartes de crédit renouvelable a augmenté de 9,3 % par rapport à la même période en 2021.

Le rapport prévient également que de graves tensions financières s'accentuent pour certains individus, avec une proportion plus élevée de consommateurs qui déposent des demandes de propositions de consommateur, un type d'insolvabilité, qu'il y a 12 mois. Les propositions de consommateur ont augmenté de 26,4 % au T4 2022 par rapport à l'an dernier, mais elles sont demeurées inférieures aux niveaux prépandémiques. L'exception concerne les aînés (65 ans et plus), où la réception des propositions est maintenant supérieure aux niveaux de 2019.

Mme Oakes souligne également qu'Equifax offre une gamme de solutions novatrices aux clients qui peuvent aider dans le climat économique actuel, y compris une solution de surveillance du crédit qui aide à cerner les changements potentiels dans la situation financière d'un consommateur et qui permet aux prêteurs de gérer rapidement les risques, ainsi qu'une gamme de solutions qui permet aux prêteurs et aux agences de prioriser les activités de recouvrement, d'améliorer les taux de recouvrement et de réduire les radiations tout au long du cycle de vie du recouvrement.

Analyse par groupe d'âge ? Taux d'endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Endettement

moyen

(T4 2022) Variation moyenne de

l'endettement

sur 12 mois

(T4 2022 comp. à T4 2021) Taux de défaillance

($)

(T4 2022) Variation du taux de

défaillance ($)

sur 12 mois

(T4 2022 comp. à T4 2021) 18-25 ans 8 091 $ -2,73 % 1,47 % 30,59 % 26-35 ans 17 191 $ 2,24 % 1,49 % 23,16 % 36-45 ans 26 048 $ 4,54 % 1,11 % 16,73 % 46-55 ans 32 508 $ 3,96 % 0,83 % 14,50 % 56-65 ans 26 628 $ 2,31 % 0,74 % 10,80 % 65 ans et plus 14 338 $ -0,14 % 0,87 % 10,94 % Canada 21 121 $ 2,10 % 1,01 % 17,09 %

Analyse des grandes villes ? Taux d'endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Ville Endettement

moyen

(T4 2022) Variation moyenne de l'endettement

sur 12 mois

(T4 2022 comp. à T4 2021) Taux de défaillance ($)

(T4 2022) Variation du taux de défaillance ($)

sur 12 mois

(T4 2022 comp. à T4 2021) Calgary 24 461 $ -2,48 % 1,20 % 6,92 % Edmonton 24 058 $ -1,05 % 1,52 % 13,73 % Halifax 20 964 $ 0,23 % 1,10 % 18,34 % Montréal 16 416 $ 2,99 % 0,87 % 13,40 % Ottawa 19 033 $ 3,98 % 0,91 % 18,43 % Toronto 20 137 $ 1,97 % 1,25 % 23,98 % Vancouver 22 502 $ 2,35 % 0,79 % 21,53 % St. John's 23 577 $ -1,01 % 1,21 % 7,99 % Fort McMurray 37 908 $ -0,21 % 1,74 % 14,52 %

Analyse des provinces ? Taux d'endettement et de défaillance (excluant les prêts hypothécaires)

Province Endettement

moyen

(T4 2022) Variation moyenne de

l'endettement

sur 12 mois

(T4 2022 comp. à T4 2021) Taux de défaillance

($)

(T4 2022) Variation du taux de

défaillance ($)

sur 12 mois

(T4 2022 comp. à T4 2021) Ontario 21 474 $ 3,56 % 0,98 % 23,24 % Québec 18 495 $ 2,47 % 0,69 % 14,38 % Nouvelle-Écosse 20 705 $ 0,00 % 1,31 % 18,00 % Nouveau-Brunswick 21 916 $ -0,43 % 1,29 % 5,52 % Île-du-Prince-Édouard 22 349 $ 1,76 % 0,91 % 25,79 % Terre-Neuve 23 008 $ -0,01 % 1,29 % 11,45 % Région de l'Est 21 678 $ -0,04 % 1,27 % 12,43 % Alberta 24 724 $ -1,78 % 1,37 % 9,01 % Manitoba 17 073 $ 1,50 % 1,33 % 21,44 % Saskatchewan 22 428 $ 0,01 % 1,34 % 16,08 % Colombie-Britannique 21 810 $ 2,58 % 0,91 % 18,58 % Région de l'Ouest 22 425 $ 0,54 % 1,16 % 13,43 % Canada 21 121 $ 2,10 % 1,01 % 17,09 %

* Selon les données Equifax pour le T4 2022.

