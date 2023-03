Déclaration du ministre Guilbeault sur la Journée mondiale de la vie sauvage





« Qu'il s'agisse de l'emblématique caribou ou du majestueux monarque, le gouvernement du Canada est déterminé à conserver la vie sauvage et à protéger les espèces en péril. Lorsque nous protégeons la nature, nous aidons également la nature à prendre soin de nous. Des écosystèmes prospères; des quartiers verts, résilients et sains; et une économie propre à faibles émissions de carbone sont essentiels à la pérennité de la vie sur Terre.

« En cette Journée mondiale de la vie sauvage, nous reconnaissons que de nombreuses aires et espèces naturelles que nous chérissons sont menacées par l'activité humaine et les changements climatiques. Nous sommes confrontés à une crise sans précédent qui touche la biodiversité, alors que plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction sur la planète, dont les 640 espèces qui sont en péril au Canada. La perte de biodiversité et les changements climatiques sont intrinsèquement liés. D'un côté, les changements climatiques mettent en péril la nature au Canada et partout dans le monde, et de l'autre côté, la nature est une alliée essentielle pour lutter contre les changements climatiques. Pour assurer sa survie, l'humanité doit prendre des mesures ambitieuses pour restaurer et protéger le filet de sécurité naturel offert par la biodiversité.

« Nous venons de vivre une année remarquable pour la conservation et la biodiversité. Lors de la COP15 qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier, le monde entier s'est réuni pour conclure un accord historique visant à protéger la nature et la biodiversité. Le Canada et 195 autres pays membres ont scellé un accord au titre duquel ils s'engagent à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux mondiales d'ici 2030, à respecter les droits et les rôles des peuples autochtones et à s'attaquer aux principaux facteurs de la perte de biodiversité, comme la pollution et la surexploitation de la nature.

« Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal est une grande victoire pour la planète et l'humanité tout entière, marquant un changement de cap pour mettre un frein à la disparition incessante des habitats et des espèces. Le vigoureux plaidoyer du Canada a contribué à faire en sorte que le Cadre reconnaisse aussi les droits et les rôles des peuples autochtones. Pour notre part, nous avons fait des avancées majeures en partenariat avec les communautés autochtones, notamment en soutenant de nouveaux projets menés par les Autochtones qui nous aideront à freiner et à inverser l'appauvrissement de la biodiversité ainsi qu'à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux du Canada d'ici 2030, tout en favorisant la réconciliation.

« Protéger l'environnement du Canada et sa biodiversité est une priorité pour le gouvernement du Canada. La protection des espèces en péril est une responsabilité partagée par tous les Canadiens, et le gouvernement est déterminé à travailler avec la population canadienne pour mettre en oeuvre la Loi sur les espèces en péril. Nous joignons le geste à la parole en matière de protection des espèces sauvages du Canada, en écoutant nos scientifiques et les peuples autochtones et en agissant rapidement pour aider les espèces menacées ou en voie de disparition. Nous continuons de progresser sans cesse afin de freiner la perte de milieux naturels au Canada et de renverser la vapeur d'ici 2030, en vue de parvenir à un rétablissement complet de la nature d'ici 2050. L'atteinte de cet important objective exige la contribution de tous : tous les ordres de gouvernement et tous les Canadiens doivent agir, y compris les peuples autochtones, les organisations non gouvernementales et l'industrie.

« Ensemble, nous renforçons la conservation des espèces sauvages. Nous devons poursuivre sur notre lancée pour veiller à ce que ces objectifs soient atteints et à ce que l'environnement du Canada obtienne l'attention et la protection qu'il mérite. Notre santé, notre mieux-être collectif, notre économie et notre qualité de vie dépendent d'un monde riche en biodiversité, où il fait bon vivre. »

