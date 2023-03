Athena Cosmetics, Inc., la maison mère de RevitaLash® Cosmetics, marque une nouvelle victoire dans la guerre contre la contrefaçon





Athena Cosmetics, Inc., la maison mère de RevitaLash® Cosmetics, a l'honneur d'annoncer un nouveau triomphe contre les contrefacteurs. Après avoir découvert des reproductions illégales de produits haut-de-gamme RevitaLash Cosmetics chez le détaillant en ligne Perfume's Club (perfumesclub.com), Athena Cosmetics a engagé rapidement des mesures judiciaires à l'encontre de celui-ci et identifié avec succès l'unique fournisseur des marchandises contrefaites.

Après avoir lutté pendant près d'un an, Perfume's Club a accepté de cesser et d'abandonner immédiatement la vente de produits de la marque RevitaLash® Cosmetics dans le monde entier. Parallèlement au retrait de l'ensemble des contenus en lien avec RevitaLash® Cosmetics, Perfume's Club a identifié la source de ses marchandises contrefaites comme étant la société grossiste en ligne Alito S.R.O. originaire de République tchèque.

"Il s'agit d'une victoire non seulement pour notre société, mais pour l'ensemble des marques pour lesquelles il existe une violation en ligne des droits de propriété intellectuelle. Elle envoie un message clair exigeant des détaillants d'endosser la responsabilité des actions de leurs fournisseurs-tiers et d'intervenir davantage pour prévenir les contrefaçons sur leur site," a affirmé Lori Jacobus, Président d'Athena Cosmetics. "Nous sommes fiers de notre équipe qui a lutté sans relâche pour protéger notre marque," a-t-il ajouté.

Cette victoire contre les principaux détaillants de parfums européens en ligne vient renforcer l'engagement de RevitaLash Cosmetics vis-à-vis de la protection de la marque. La vente de produits contrefaits non réglementés et potentiellement dangereux par des détaillants en ligne d'apparence respectable sape la confiance des consommateurs.

"Pour Athena Cosmetics, la sécurité est la priorité numéro un," a déclaré Michael Brinkenhoff, M.D., fondateur et PDG d'Athena Cosmetics. "C'est pourquoi nous nous engageons à mettre fin à la vente de produits contrefaits et provenant du "marché noir" étiquetés RevitaLash® Cosmetics. Nous garantissons ainsi le bien-être des consommateurs en faisant en sorte que tout produit acheté ait été soumis à un contrôle de sécurité et soit conforme à la réglementation en vigueur," a-t-il ajouté.

Il est fortement recommandé aux consommateurs de s'approvisionner sur le site revitalash.com ou auprès d'un revendeur agréé afin d'éviter toute contrefaçon potentiellement dangereuse ou produit altéré. En achetant un produit chez Athena Cosmetics, vous serez assurés de n'obtenir que des produits d'excellente qualité dans leur état d'origine. Pour plus informations relatives à la façon dont identifier les produits et sites Web contrefaits, veuillez visiter https://www.revitalash.com/pages/counterfeit-product et consulter la liste des détaillants agréés, dressée par la société sur https://www.revitalash.com/pages/authorized-dealers.

A propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un chef de file mondial du développement de produits de pointe d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash ® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced® Eyebrow Conditioner, et est disponible auprès de cabinets médicaux, de spas, de salons, en ligne et chez des détaillants spécialisés dans plus de 70 pays. Dans le cadre de sa mission Eternally Pink® , RevitaLash® Cosmetics soutient les initiatives à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein, reversant une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, rendant ainsi hommage à la communauté du cancer du sein tout au long de l'année, et pas seulement en octobre. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced and RevitaLash® Advanced Sensitive ne sont pas disponibles en Californie]

