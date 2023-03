Brenus Pharma annonce la création d'un comité stratégique pour soutenir et accompagner son plan de développement et la proposition de valeur associée





BRENUS PHARMA, une start-up française de biotechnologies spécialisée dans le développement d'immunothérapies de première classe axées sur les antigènes tumoraux, a annoncé aujourd'hui le recrutement de son comité stratégique composé de cadres renommés des industries pharmaceutiques et biotechnologiques.

Aux côtés de leur CSO & co-fondateur (B. PINTEUR) et du CEO (P. BRAVETTI), ce comité renforce une solide expertise en « Health-Tech » et dans le développement de produits pharmaceutique pour soutenir le développement stratégique de l'entreprise et anticiper l'avenir de Brenus :

L. COMTE ARASSUS: DG, GE Healthcare (zone FBFA); Administrateur, IHU Ican; Vice-présidente, SNITEM; Membre du conseil d'administration, GS1 France. Précédemment présidente de Medtronic France.

P. MORGON (Pharm D, LL.M, MBA): CEO, MRGN Advisors; Vice-président exécutif, CanSino Biologics; Président du conseil d'administration et administrateur non exécutif de plusieurs biotechs.

H. GISSEROT: Directeur général, CSL Vifor. Précédemment président du LEEM (Association française des entreprises du médicament) et PDG, GSK France..

S. LOZE (PharmD) : Administrateur, Angels Santé; Membre du conseil d'administration, SFMPP (Société française de médecine personnalisée et prédictive). Précédemment directeur de la stratégie et des unités thérapeutiques, Roche France

"Nous sommes ravis d'avoir à nos côtés des cadres de l'industrie de la santé renommés pour challenger et soutenir notre plan stratégique et nous leur sommes reconnaissants de leur confiance. Comme l'ont récemment prouvées nos dernières étapes franchies, nous avons beaucoup d'ambitions pour notre plateforme STC. Notre Comité Stratégique nous aidera à optimiser notre potentiel pour devenir un leader dans les immunothérapies de nouvelle génération", a déclaré P. Bravetti, CEO

Brenus a été fondé sur une solide expertise interne grâce à cette collaboration entre J.Gardette, co-fondateur et entrepreneur de renom dans le domaine de la santé, ancien fondateur de BIOCORP (entreprise Health-Tech spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants) et B.Pinteur PharmD, co-fondateur et CSO, spécialisé dans les thérapies cellulaires innovantes et ancien fondateur de BioElpida (entreprise CDMO spécialisée dans la fabrication de thérapies cellulaires). Rejoint par P. Bravetti PharmD, HEC Paris, CEO, apportant ses précédentes expériences internationales dans de grandes entreprises pharmaceutiques. (Roche, Servier, Takeda oncology).

A PROPOS DE BRENUS

Brenus Pharma développe des immunothérapies de première classe axées sur les antigènes tumoraux pour le traitement des tumeurs solides. Brenus a développé la plateforme STC (Stimulated Tumor Cells), une plateforme technologique imitant les conditions de rechute et permettant l'éducation du système immunitaire des patients pour lutter contre les mécanismes de résistance des cellules tumorales.

Pour plus d'informations : www.brenus-pharma.com

