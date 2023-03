LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE ET À L'EXPORTATION





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er octobre 2022, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 45e ronde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2,1 millions $.

De ce montant, 621 568 $ ont été accordés à trois projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les promoteurs de ces projets sont PVP Média inc., Attraction Images inc. et Yzanakio. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Corus Média inc., Bell Média inc. et la Société Radio-Canada. Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 510 333 $ et le FMC une somme de 406 667 $, pour un investissement global totalisant 1 917 000 $. Les dix projets de séries de fiction et un projet de série documentaire qui ont été sélectionnés se partageront l'investissement du Fonds Québecor. Les producteurs de ces projets sont Encore Télévision inc., Les Productions ALSO inc., Urbania TV inc., ComediHa! inc., V10 Média inc. (Distributeur international : Québecor Contenu - TVA Distribution), Duo Productions inc., Productions Pixcom inc., Productions Sovimage inc., A Média inc., Trio Orange inc. et Productions J inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Corus Média inc., Groupe TVA inc, Télé-Québec, Bell Média inc., Société Radio-Canada et TV5 Québec Canada. L'investissement du FMC sera partagé par six de ces productions.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 360 projets touchant 99 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 59 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 99,4 millions $.Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 20%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 20%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 19% et des émissions dramatiques à hauteur de 42% (pourcentages arrondis).

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 12 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de près de 10 millions $ et le FMC de 4,4 millions $, totalisant plus de 14,3 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de près de 11,2 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 47 modèles d'affaires d'exportation avec 30 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant près de 3,2 millions $ depuis 2017. Pour cette 21e ronde, le FMC investit une part de 350 000 $ et le Fonds Québecor, une part de 250 000 $, pour un investissement global totalisant 600 000 $ dans deux modèles d'affaires des entreprises suivantes : Attraction Images inc. et ComédiHa! Distribution inc.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Bête noire - saison 2

Encore Télévision inc.

- Télédiffuseur canadien : Corus Média inc.

- Partenariat avec le FMC

Un soir de février, Pascale Joubert, 35 ans, empoisonne Madeleine et Mika, ses deux enfants de 6 et 4 ans et tente de les accompagner dans la mort. Madeleine s'en sortira mais pas Mika. Ensemble, Éliane et le Sergent Boisvert travailleront d'arrache-pied pour tenter de faire déclarer Pascale Joubert non-criminellement responsable du meurtre de son fils.

Portrait-Robot - saison 3

Les Productions ALSO inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

- Partenariat avec le FMC

Alors qu'Ève rebâtit sa relation avec son fils, l'Unité enquête sur une série de crimes tordus : enlèvement de Bernard, retour d'un tueur en série, vol d'un bébé, extrémistes sexuels et assassinats médiatisés d'hommes. Pire encore, un des membres de l'équipe est responsable de l'enlèvement de Bernard... et tente de nuire à l'enquête!

L'Air d'aller - saison 2

Urbania TV inc.

- Télédiffuseur canadien : Télé-Québec

- Partenariat avec le FMC

L'Air d'aller, c'est l'histoire lumineuse de quatre amis malades qui retrouvent l'urgence de vivre. Alors que dans la première saison nos quatre amis étaient « condamnés à mourir », dans la saison 2, ils seront : « condamnés à vivre ». En effet, le Bynucin, un médicament miracle capable de faire disparaître les symptômes de la fibrose kystique, vient d'être légalisé au Canada. Nos personnages sont fous de joie. Chacun d'eux se met alors à imaginer ce à quoi pourrait ressembler sa vie sans maladie.

La Confrérie - saison 2

ComediHa! inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

- Partenariat avec le FMC

La Confrérie se déroule essentiellement dans la ville de Québec. La Capitale-Nationale est davantage connue pour sa beauté, ses fonctionnaires et sa tranquillité que pour sa vie nocturne de débauche et criminelle. Pourtant, ce côté obscur existe bel et bien! La série tourne d'abord autour de Simon, restaurateur et père de famille dont « la vie secrète » aura un impact sur l'ensemble de sa famille. La Confrérie de cette « vie secrète » prendra des proportions surréelles et insoupçonnées.

Détective Surprenant

V10 Média inc.

- Distributeur international : Québecor Contenu - TVA Distribution

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

- Partenariat avec le FMC

Le sergent-de?tective Surprenant doit enquêter dans un village de pêcheurs des I?les-de-la-Madeleine lorsque la mort mystérieuse d'une adolescente bouleverse la petite communauté?. L'intrigue débute avec le signalement de la disparition de Rosalie Richard, la fille du maire des Îles-de-la-Madeleine. Le sergent-détective André Surprenant prend l'enquête en charge, ce qui l'oblige à annuler ses vacances. L'assassinat sauvage de l'adolescente déclenche une enquête complexe qui met tout le village en émoi.

Classé secret - saison 2

Duo Productions inc.

- Télédiffuseur canadien: Groupe TVA inc.

Si la première saison de Classé secret était axée sur le thème de la trahison, la saison 2 est sur le thème de la vengeance. Dix-huit mois après la mort d'Émile, Rachel Miller essaie tant bien que mal de jongler entre sa vie familiale et les obligations professionnelles. Son travail revient en force quand, deux ingénieurs miniers québécois sont pris en otage en Afrique, et que simultanément, on ordonne à Rachel de capturer un mercenaire français de passage à Montréal.

Lac-Noir - saison 2

Productions Pixcom inc.

- Télédiffuseur canadien: Groupe TVA inc.

Après les horribles événements et les mystérieuses disparitions qui ont secoué Lac-Noir à la saison 1, le calme semble enfin être revenu au village. Mais un soir, des animaux sont massacrés dans une ferme. C'est un véritable bain de sang. S'agirait-il de l'acte violent d'un nouveau loup-garou ? Les policiers Valérie et Adrien sont appelés sur les lieux et réalisent que de grands dangers guettent à nouveau la petite communauté.

Une affaire criminelle - saison 2

Productions Sovimage inc.

- Télédiffuseur canadien: Bell Média inc.

La deuxième saison d'Une affaire criminelle, relate l'amitié improbable entre deux policières du SPVM. Leur destin se croise dès 2016, lorsque le père de l'une d'elles, un ex-enquêteur de l'escouade antigang est mystérieusement porté disparu.

Stop

A Média inc.

- Télédiffuseur canadien: Société Radio-Canada

François est le vétérinaire des stars du Québec, propriétaire d'un empire de produits animaliers. Suite à un scandale, il décide de tout lâcher pour aller vivre une vie plus simple aux Îles-de-la-Madeleine avec sa famille. Dans cette série, on se demande si c'est possible d'être heureux en étant moins. On nous raconte souvent l'histoire de gens qui montent l'échelle sociale pour trouver le bonheur, mais il est plus rare de se faire raconter l'histoire de quelqu'un qui veut la descendre pour enfin être heureux.

Les Cavaliers - saison 2

Trio Orange inc.

- Télédiffuseur canadien: TV5 Québec Canada

Les Cavaliers c'est l'histoire de Charlie, 13 ans, une cavalière déterminée, et de sa fidèle monture Orion. Suite à un accident grave, les deux alliés devront apprendre à se réapprivoiser. Heureusement, un mystérieux entraîneur aux méthodes peu conventionnelles viendra les aider dans ce parcours en montagnes russes. La quête de Charlie sera aussi bousculée par ses amis cavaliers; trahisons, compétition, bisbille, mais aussi courage et pardon. La vente d'Orion, la fidèle monture de Charlie, et un concours équestre amènera notre héroïne à choisir entre le groupe ou sa réussite personnelle.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

Le Colosse

Productions J inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

- Partenariat avec le FMC

Le Colosse propose de retracer l'affaire Plamondon. Reconnu coupable de triple meurtres, Yves « Colosse » Plamondon a été condamné en 1986 à la prison à perpétuité. Trafiquant de drogue connu des policiers, le Colosse n'avait certes rien d'un enfant de coeur, mais était-il réellement un meurtrier? Après 28 longues années de détention durant lesquelles, il n'a cessé de clamer son innocence, le Colosse a été acquitté en 2014. Retour sur près de 30 ans de méandres juridiques, de complots, de faux témoignages et de falsifications de preuves.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de près de 5,5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 129 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le lundi 3 avril 2023 et celle pour le Programme d'aide à la production cinématographique aura lieu le mardi 23 mai 2023, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

SOURCE FONDS QUEBECOR

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 07:00 et diffusé par :