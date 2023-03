HONOR s'associe au Guinness World Records pour capturer un nouveau record sur le HONOR Magic5 Pro





HONOR Magic5 Pro capture automatiquement le nouveau record du GUINNESS WORLD RECORDStm du plus haut dunk entre les jambes grâce à sa toute nouvelle technologie de détection de mouvement IA

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- La marque technologique mondiale HONOR a annoncé au Mobile World Congress 2023 qu'elle s'était associée au GUINNESS WORLD RECORDStm pour capturer une tentative officielle de record du monde. Pour célébrer le lancement de la série HONOR Magic5, les deux marques se sont associées pour mettre au défi le double champion du monde FIBA 3 x 3 et dunker professionnel Piotr Grabowski, un joueur de basketball polonais, d'établir un nouveau record GUINNESS WORLD RECORDS TM du plus haut dunk entre les jambes.

Spectaculaire démonstration de l'habileté et de la créativité, le dunk est une action de jeu populaire dérivée du basketball lors de laquelle un joueur saute dans les airs pour marquer en projetant le ballon dans le panier, à une ou deux mains. Le défi a eu lieu à Londres, au Royaume-Uni, et a vu Piotr sauter à la hauteur vertigineuse de 3,2 m pour réaliser son dunk, obtenant ainsi un nouveau titre dans le GUINNESS WORLD RECORDSTM. L'exploit impressionnant a été saisi automatiquement à l'aide de la nouvelle technologie de capture par détection de mouvement IA du HONOR Magic5 Pro, qui est capable de détecter automatiquement le moment culminant d'un saut, grâce à l'apprentissage automatique de l'IA, et de capturer l'image en ultra-haute définition et avec précision.

« Le sport renforce l'esprit humain. Nous sommes ravis d'avoir pu enregistrer ce moment à couper le souffle avec notre technologie d'appareil photo révolutionnaire, a déclaré Ray Guo, chef du marketing de HONOR Device Co, Ltd. En créant des produits qui offrent des solutions créatives, nous voulons motiver nos consommateurs à libérer la magie qui est en eux et nous inciter à accomplir des choses extraordinaires. »

« Le basketball fait partie de mon ADN. Chaque fois que je saute pour dunker, je vais à l'encontre de la force de gravité et je repousse mes limites. Quand je bats des records, c'est magique. J'espère que cela inspirera les gens du monde entier à libérer leur propre pouvoir magique », a déclaré Piotr Grabowski.

« Nous estimons que chacun a son propre moment qui mérite d'être célébré. Dans cette tentative, le timing et la précision sont essentiels. C'est à nous de rendre justice à ces réalisations extraordinaires et de représenter l'action sous son meilleur angle, a expliqué Karen Gilchrist, vice-présidente de la télévision et du contenu numérique de Guinness World Records. Nous avons utilisé le HONOR Magic5 Pro pour capturer le moment où le record a été battu à une vitesse ultra-rapide et les résultats sont inratables. »

La technologie de capture par détection de mouvement IA[1] fonctionne grâce à un réseau d'IA entraîné de plus de 270 000 images, ce qui permet à l'appareil photo de reconnaître avec précision différents scénarios, identifiant intelligemment le moment idéal pour capturer automatiquement le meilleur cliché. Cette fonctionnalité est alimentée par le tout nouveau moteur d'images HONOR, doté d'une technologie de reconnaissance intelligente de l'IA améliorée.

Parfaite pour saisir les performances et les événements sportifs en direct, cette fonctionnalité intuitive détecte automatiquement, lorsqu'elle est activée, les expressions du visage comme les sourires et les mouvements du corps comme les sauts. Qu'il s'agisse de capturer quelqu'un qui saute de joie ou qui participe à une compétition au rythme rapide, les scènes d'action obtenues sont d'une limpidité extraordinaire, permettant aux utilisateurs de devenir de meilleurs créateurs, à tout moment et en tout lieu.

Réitérant son engagement à offrir des capacités incroyables en matière d'appareil photo, HONOR a investi massivement dans le développement d'algorithmes d'IA qui hisse la photographie du HONOR Magic5 Pro à un tout nouveau niveau. Le HONOR Magic5 Pro a également pris la première place dans le classement DXOMARK des appareils photo de smartphones.

Le HONOR Magic5 Pro sera disponible sur les marchés mondiaux, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Malaisie, au Mexique. Les détails d'expédition pour chaque marché seront révélés prochainement.

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. Il se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec une concentration inébranlable sur la R&D, il s'engage à développer une technologie qui permet aux personnes du monde entier d'aller au-delà, leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

À propos de Guinness World Records

Quel est le gibier à plumes le plus rapide d'Europe ? Telle était la question qui a inspiré la création du Guinness World Records en 1954. Au tout début, le GWR ne représentait qu'un seul livre qui avait été publié dans une pièce au-dessus d'une salle de gym. Il est peu à peu devenu une marque multimédia mondiale, avec des bureaux à Londres, New York, Pékin, Tokyo et Dubaï.

Aujourd'hui, nous livrons du contenu de classe mondiale, non seulement au moyen de livres, mais aussi d'émissions de télévision, de médias sociaux et d'événements en direct. Notre cabinet de conseil interne travaille en étroite collaboration avec des marques et des entreprises du monde entier pour exploiter la puissance des records battus et proposer des campagnes et des solutions commerciales primées. Grâce à notre branche de production interne, GWR Studios, nous créons du contenu exceptionnel pour les diffuseurs, les marques partenaires et les plateformes numériques. Quel que soit le support, notre but ultime est de faire du monde un endroit plus intéressant, amusant et positif. Pour rejoindre cette communauté de records, visitez guinnessworldrecords.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un e-mail à [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] La capture par détection de mouvement IA prend en charge l'obturateur intelligent à grande vitesse, qui capture rapidement les merveilleux moments de personnes en train de sourire, sauter, etc., ou les mouvements de chats et de chiens. L'effet réel peut varier selon les scénarios. La version standard prend également en charge cette fonctionnalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2010242/image_5003200_25309649.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2010243/image_5003200_25309759.jpg

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 04:00 et diffusé par :