Hisense accueille l'icône des gardiens de but Iker Casillas dans la campagne UEFA EURO 2024tm « BEYOND GLORY »





QINGDAO, Chine, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe mondial d'électroménager Hisense associe l'ancien international espagnol et légendaire gardien de but madrilène Iker Casillas à un autre capitaine vainqueur de la Coupe du monde, Manuel Neuer, pour la campagne Hisense « BEYOND GLORY » UEFA EURO 2024tm.

Réputé pour sa capacité à réaliser des arrêts spectaculaires, Iker Casillas est considéré comme l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps. En rejoignant Manuel en tant qu'ambassadeur mondial de la marque Hisense, il apportera son soutien à la campagne Hisense « BEYOND GLORY » et à sa gamme de produits emblématiques, qui célèbrent l'exploit footballistique ultime qu'est la victoire à l'EURO.

« Je suis ravi de m'associer à Hisense et de participer à la campagne "BEYOND GLORY", qui met l'accent sur les meilleurs gardiens de but du monde, a expliqué Iker Casillas. La réputation d'un gardien de but repose sur sa fiabilité. Je suis heureux d'être invité par Hisense en tant qu'ambassadeur mondial, et de représenter une entreprise sur laquelle ses clients comptent pour créer des technologies innovantes qui améliorent leur vie. »

Alors que le pays hôte, l'Allemagne, est en pleine effervescence pendant la compétition, Hisense, en tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm, se joint aux festivités avec une tournée Hisense BEYOND GLORY, pour présenter sa technologie d'affichage innovante offrant des expériences télévisuelles parfaites pour regarder les matchs, et ses derniers appareils électroménagers intelligents.

Les supporters qui assistent à la tournée, qui se déroule dans cinq villes hôtes, ont la possibilité de tester leurs talents de gardien de but dans le cadre d'une série d'épreuves de tir, tout en découvrant des produits télévisuels et des appareils électroménagers de pointe de la marque Hisense.

En tant qu'ambassadeur mondial, Iker participera à la fête du football en rencontrant personnellement les supporters à Francfort, lors de l'étape de la tournée Hisense BEYOND GLORY, pendant le tournoi.

La campagne « BEYOND GLORY » de Hisense souligne l'engagement inébranlable de la société en faveur d'une technologie d'avant-garde et d'une qualité inégalée dans la poursuite d'une vie meilleure. Cette campagne marque la troisième fois consécutive que Hisense sponsorise le championnat d'Europe de football, ce qui représente une formidable occasion de continuer à faire connaître la marque Hisense aux consommateurs du monde entier.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Les activités de Hisense couvrent les produits multimédias (avec un accent sur les Smart TV), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Hisense reste le numéro 2 mondial des livraisons de téléviseurs en 2023. Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416856/Casillas.jpg

20 mai 2024 à 22:38

