ExaGrid nommé en tant que Strong Performer dans le rapport Gartner® Peer Insightstm « Voice of the Customer » de janvier 2023 pour les solutions logicielles de sauvegarde et de récupération d'entreprise





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du secteur, annonce aujourd'hui avoir été reconnue par ses pairs en tant que « Strong Performer » dans le rapport Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » Enterprise Backup and Recovery Software Solutions de janvier 2023. Ce rapport, basé sur des évaluations et des notations de pairs, comprend des points de vue sectoriels qui regroupent les fournisseurs sur le marché sous un segment de clientèle spécifique de l'industrie, de la région de déploiement ou de la taille de l'entreprise en fonction de la démographie de ses évaluateurs. Dans le segment de la région Amérique du Nord, ExaGrid s'est positionnée en tant que « Customers' Choice ».

Faits saillants du rapport Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » Enterprise Backup and Recovery Software Solutions1 :

« Voice of the Customer » est un document qui synthétise les évaluations Gartner Peer Insights pour les décideurs informatiques. Ce point de vue agrégé par les pairs, ainsi que les examens détaillés individuels, est complémentaire à la recherche d'experts de Gartner et peut jouer un rôle clé dans votre processus d'achat, car il se concentre sur les expériences directes des pairs dans la mise en oeuvre et l'exploitation d'une solution. Dans ce document, seuls les fournisseurs ayant 20 évaluations publiées admissibles ou plus (et 15 notations ou plus pour « Capabilities » et « Support/Delivery ») au cours de la période de soumission de 18 mois spécifiée sont inclus. Les avis des partenaires fournisseurs ou des utilisateurs finaux d'entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions USD sont exclus de cette méthodologie.

Les fournisseurs placés dans le quadrant supérieur droit des quadrants « Voice of the Customer » sont reconnus avec la distinction Customers' Choice de Gartner Peer Insights, désignée par un badge Customers' Choice. Les fournisseurs distingués atteignent ou dépassent aussi bien la moyenne du marché pour l'expérience globale et la moyenne du marché pour l'intérêt et l'adoption des utilisateurs.

Les fournisseurs placés dans le quadrant inférieur droit « Established » du quadrant « Voice of the Customer » atteignent ou dépassent la moyenne du marché pour l'intérêt et l'adoption des utilisateurs, mais qui n'atteignent pas la moyenne du marché pour l'expérience globale.

Les fournisseurs placés dans le quadrant supérieur gauche « Strong Performer » du quadrant « Voice of the Customer » atteignent ou dépassent la moyenne du marché pour l'expérience globale, mais n'atteignent pas la moyenne du marché Intérêt utilisateur et adoption.

Les fournisseurs placés dans le quadrant inférieur gauche « Aspirant » du quadrant « Voice of the Customer » n'atteignent ni l'intérêt moyen de l'utilisateur et à l'adoption, ni la moyenne du marché pour l'expérience globale. Comme tous les fournisseurs dans ce rapport, leurs produits s'alignent sur ce marché et ils ont satisfait aux critères minimaux d'admission. Consultez la méthodologie complète « Voice of the Customer » ici.

« Nous sommes honorés d'être reconnus dans ce rapport, qui regroupe les perspectives des pairs, ainsi que les évaluations détaillées individuelles sur le marché des solutions logicielles de sauvegarde et de récupération d'entreprise », déclare Bill Andrews, président et chef de la direction d'ExaGrid. « Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour leurs évaluations ExaGrid Tiered Backup Storage et d'avoir partagé leurs expériences sur Gartner Peer Insights, ce qui nous a permis d'obtenir cette distinction. ExaGrid compte plus de 3 750 clients actifs du marché intermédiaire supérieur pour les grandes entreprises qui utilisent le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid pour protéger leurs données. »

1 Gartner Peer Insights « Voice of the Customer for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions » par Peer Contributors, 20 janvier 2023.

Avis de non-responsabilité

Gartner est une marque déposée et une marque de service et Peer Insights est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Le contenu de Gartner Peer Insights se compose des opinions des utilisateurs finaux individuels sur la base de leurs propres expériences avec les fournisseurs répertoriés sur la plateforme, ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait, ni ne représente les points de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ce contenu, quant à son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs dédiés aux systèmes de vente et de prévente dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Ibérie, Inde, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Turquie, et d'autres régions.

Visitez notre site exagrid.com et suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent à propos de leurs expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à leur stockage de sauvegarde dans nos témoignages client. ExaGrid est fier de son score NPS de +81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 15:25 et diffusé par :