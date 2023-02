Départ de la Coppa delle Alpi 2023





Du 1er au 4 mars à travers les frontières alpines de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche

BRESCIA, Italie, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- L'édition 2023 de l'itinéraire rouge débute avec la troisième édition de la Coppa delle Alpi par la Mille Miglia, une course contre-la-montre hivernale qui est également une course de régularité officielle du Championnat Italien des Grands Événements.

Il y aura 76 voitures au départ. Sur les 1 100 kilomètres du parcours, les participants s'immergeront dans le paysage, dans les cols les plus difficiles et dans les sommets majestueux. L'Italie sera présente avec 19 équipes, la Belgique en comptera 16, l'Allemagne 14. D'autres pays seront représentés, notamment les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, Israël, la Pologne, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Une Bugatti T 37 A 1927 et une Casaro de série de lambda Lancia VII 1927 sortent du lot parmi les voitures d'avant-guerre. De nombreuses Porsche 911 d'après-guerre concourront aussi.

Les voitures seront en lice pour la victoire globale des 7 contrôles de passage, des 11 contrôles horaires, 90 contre-la-montre et 10 épreuves moyennes avec 60 détections de moyennes secrètes sur 4 jours.

Des trophées portant le nom de Saint-Moritz, Innsbruck, Bressanone et Bormio seront décernés tout au long du parcours, et le trophée Vredestein sera décerné sur la surface enneigée de la carrière de Montebello.

Le prologue brescien à la course sera un hommage à la ville : à 11 h le mercredi 1er mars la version Trofeo de la « Bergame Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 » commencera.

En fin d'après-midi, le départ officiel de la course aura lieu à Tirano et, après la traversée nocturne du col de la Bernina, la première étape se terminera en Suisse, au centre de Saint Moritz.

Trois nations seront traversées le deuxième jour : retour en Italie et passage au lac Resia, passage par l'Allemagne en traversant le col de Fern et arrivée en Autriche, au coeur d'Innsbruck.

Le col du Brenner ramène la troisième étape en Italie : passage à l'ombre des Trois Cimes de Lavaredo, arrêt au lac Misurina et contrôle de passage à Cortina avant l'affrontement des sommets et des cols des Dolomites et l'arrivée dans le Tyrol, à Bressanone.

Pour la dernière étape, les voitures passeront par le parc naturel de Sciliar-Catinaccio, le lac Carezza, le col de Mendel et le col de Tonale avant d'atteindre la ligne d'arrivée à Bormio.

Les gagnants des classements des épreuves moyennes, de catégories et du prologue auront la garantie de pouvoir participer à la course Mille Miglia 2024.

