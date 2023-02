Le premier Symposium national sur la santé mentale dans le milieu agricole présente des travaux de recherche de pointe et les progarammes communautaires de tout le Canada





GUELPH, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Selon de récentes études, les agriculteurs sont plus stressés et anxieux que les autres Canadiens. Il est donc plus important que jamais de soutenir leur santé mentale. C'est pourquoi le 8 mars 2023, des leaders du secteur agricole de partout au Canada se réuniront à l'occasion du premier Symposium national sur la santé mentale dans le milieu agricole.

Ce symposium virtuel gratuit sera présenté par le Réseau en renfort, un programme d'Agriculture et bien-être Ontario dirigé par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), Ontario, et le tout nouveau Canadian Centre for Agricultural Wellbeing (CCAW).

Le Symposium national sur la santé mentale dans le milieu agricole vise à mettre en contact des groupes de santé mentale, des chercheurs, des représentants du gouvernement et des décideurs politiques, des membres de la communauté agricole du Canada, y compris des associations agricoles et des groupes de producteurs, des défenseurs individuels et surtout, des agriculteurs avec le but de relever les défis et saisir les opportunités du mouvement pour la santé mentale des agriculteurs à travers le pays.

«?Même dans les meilleures conditions, les agriculteurs et les producteurs travaillent très fort, 365 jours par année. Le gouvernement du Canada s'efforce donc d'éliminer la stigmatisation autour de la santé mentale, a annoncé Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Ce symposium donne la chance aux productrices et aux producteurs d'avoir accès aux outils dont ils ont besoin pour soutenir leur bien-être.?»

«?Maintenant plus que jamais, il est crucial de reconnaître l'importance de la santé mentale dans notre secteur agricole. Nous sommes heureux de soutenir le Symposium national sur la santé mentale dans le milieu agricole, de même que le Canadian Centre for Agricultural Wellbeing et l'Association canadienne pour la santé mentale, dans le cadre de programmes tels que l'Initiative pour le bien-être des agriculteurs et le Réseau en renfort, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Les agriculteurs de l'Ontario travaillent fort, et de tels programmes ont donc été conçus tout spécialement pour qu'aucun agriculteur ni aucun de ses proches ne pense qu'il n'a personne à qui se confier. Cet événement joue un rôle important pour la sensibilisation, le soutien et le changement dans le secteur agricole.?»

«?Ce congrès est une occasion de partager des connaissances et une réponse appropriée aux besoins de la communauté agricole du Canada, a déclaré la Dre Briana Hagen, présidente-directrice générale et scientifique principale du Canadian Centre for Agricultural Wellbeing. À une époque où la santé mentale, l'insécurité alimentaire et la durabilité sont des préoccupations majeures dans le monde entier, les leaders du secteur agricole franchissent une étape importante en se réunissant à l'occasion du symposium, pour faire en sorte que nous prenions soin des personnes qui produisent nos aliments.?»

«?Alors que nous continuons à développer Le Réseau en renfort, notre réseau bénévole de prévention du suicide pour la communauté agricole, l'apport de la communauté agricole est indispensable pour nous aider à orienter notre formation et nos services, a déclaré Camille Quenneville, cheffe de la direction de l'ACSM Ontario. Ce symposium est l'occasion pour les leaders de tous les secteurs d'identifier les enjeux et de travailler ensemble pour s'assurer que nos agriculteurs reçoivent le soutien nécessaire en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.?»

Le Réseau en renfort est un programme bénévole de prévention du suicide qui soutient la communauté agricole de l'Ontario et est une entreprise sociale de l'ACSM Ontario. Dans le cadre de la série de programmes d'Agriculture et bien-être Ontario, il offre des services d'éducation en santé mentale, de consultation psychologique gratuite et de soutien communautaire accru aux communautés rurales et agricoles de la province.

Les programmes d'Agriculture et bien-être Ontario sont financés en partie par les gouvernements du Canada et de l'Ontario, grâce au soutien du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative quinquennale des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le Partenariat est un engagement quinquennal de 3 milliards de dollars du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des gouvernements territoriaux du Canada qui soutient les secteurs de l'agroalimentaire et des produits agricoles du Canada. Cela comprend un engagement de 2 milliards de dollars dont 60 pour cent sont défrayés par le fédéral et 40 pour cent par les provinces et les territoires pour des programmes créés et exécutés par les provinces et les territoires.

Le premier Symposium national annuel sur la santé mentale dans le milieu agricole se tiendra virtuellement le 8 mars 2023, à partir de 8 h 45 (HNE).

Pour vous inscrire et consulter le programme complet, veuillez vous rendre à l'adresse suivante NSAMH.ca/fr/

À propos du Canadian Centre for Agricultural Wellbeing

Le Canadian Centre for Agricultural Wellbeing (CCAW) est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à la recherche, à l'élaboration de programmes, aux politiques, à la vulgarisation et à l'engagement en matière de santé mentale dans le secteur agricole canadien. Le CCAW travaille avec des organismes communautaires établis et en développement dans tout le pays, afin d'offrir à la communauté agricole des programmes essentiels, fondés sur des données probantes.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale, Ontario

L'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), Ontario, est un organisme de bienfaisance à but non lucratif. Par le leadership, la collaboration et la poursuite continuelle de l'excellence en matière de services communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances, nous travaillons à améliorer la vie de tous les Ontariens et Ontariennes. Notre vision est une société qui investit dans la santé mentale de tous. Nous sommes un conseiller de confiance auprès du gouvernement, nous contribuons au développement des systèmes de santé grâce à la formulation et la recommandation d'options politiques qui favorisent la bonne santé mentale.

