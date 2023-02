Présentation des gagnants du prestigieux concours de photos de la GCCA qui met en lumière la beauté et le rôle essentiel du béton dans le monde entier





Une image sensationnelle d'un parc de skateboard aux Émirats arabes unis a été nommée Concrete in Life Photo of the Year. Elle remporte un prix de 10 000 USD (dix mille dollars américains) dans le cadre d'un concours mondial et souligne le rôle essentiel que joue le béton dans le monde entier.

La photo, prise par le photographe professionnel Ferdz Bedana à Sharjah, a été annoncée comme gagnante lors d'une diffusion en direct sur Instagram, le 15 février. Elle a été sélectionnée parmi plus de 14 000 photos soumises par des photographes amateurs et professionnels de tous les continents, dans le cadre du concours annuel organisé par la Global Cement and Concrete Association.

Thomas Guillot, PDG de la GCCA : « Le béton est la deuxième substance la plus utilisée sur Terre après l'eau et joue un rôle vital dans les infrastructures et la société modernes. Grâce au travail de la GCCA et de ses membres, visant à mettre en oeuvre notre feuille de route zéro émission nette 2050, nous travaillons sans relâche et réalisons des progrès dans la réduction de l'impact environnemental. Ces photos fantastiques capturent l'attrait de la conception en béton et le rôle essentiel qu'il joue dans la vie moderne et les communautés du monde entier. »

Des participants du monde entier ont soumis des photos dans quatre catégories : infrastructures en béton, beauté et design en béton, béton urbain et béton dans la vie quotidienne, chaque section étant divisée entre photographes professionnels et amateurs, avec des photos souvent prises avec des smartphones. L'ampleur et la variété de toutes les photos mettent en évidence la façon dont le béton soutient la vie dans le monde entier, du format géant jusqu'au plus petit, en passant par la grâce, la beauté et le rôle crucial du matériau.

Huit gagnants de catégorie reçoivent chacun un prix de 2 500 USD (deux mille cinq cents dollars américains). En plus de l'image du skateboarder de Ferdz Bedana, les gagnants de catégorie comprennent des images d'une cascade et d'une course de patins à roulettes, toutes deux prises en Indonésie, un échangeur de villes en Chine, des moulins à riz au Bangladesh, un bâtiment universitaire au Mexique, une station de métro à Dubaï et une mosquée à Istanbul, en Turquie.

Ferdz Bedana, qui a remporté le prix Concrete in Life Photo of Year à Sharjah, déclare : « C'est un grand honneur d'être le gagnant général du concours Concrete in Life 2022 et de raconter comment le béton apporte une grande contribution à notre vie. J'ai pensé qu'il serait intéressant de prendre une photo de ce skatepark quand j'ai vu un garçon qui jouait dans un design en béton présentant une véritable valeur artistique. »

Chris George, directeur du contenu, Digital Camera World, et juge du concours, s'exprime au sujet de la photo lauréate : « C'est une image exceptionnelle, qui montre parfaitement l'énergie du skateboard avec en toile de fond la forme organique de la structure fabriquée par l'homme. »

Norman Miller, membre du jury, écrivain et photographe indépendant, ajoute : « Il faut de vraies compétences pour capturer un sujet en mouvement rapide tout en maîtrisant le cadrage et en contrôlant l'éclairage. »

Et Thomas Guillot, PDG de la GCCA, de conclure : « Félicitations à Ferdz Bedana et à tous les gagnants de catégorie. Consultez notre site web pour voir toutes les candidatures présélectionnées, qui étaient toutes remarquables. »

La GCCA et ses sociétés membres, qui représentent 80 % de la capacité mondiale de production de ciment en dehors de la Chine, ainsi que les principaux fabricants chinois, se sont engagés à réduire et à éliminer les émissions de CO2 grâce à la mise en oeuvre de la feuille de route Concrete Future - 2050 Net Zero, devenant ainsi la première industrie lourde à présenter un plan aussi détaillé.

