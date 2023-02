Prokarium lève 30 millions USD pour soutenir son programme phare de développement clinique et construire une nouvelle plateforme thérapeutique





Prokarium, une société biopharmaceutique leader dans le domaine oncologique de l'immunothérapie microbienne, a levé 30 millions USD de nouveaux fonds. La Société avait récemment annoncé la formation d'un partenariat avec Ginkgo Bioworks pour tirer parti de sa fonderie de classe mondiale et de son vaste code base pour développer une plateforme technologique de bactofection.

«Nous sommes ravis de faire avancer nos projets pour créer des remèdes vivants, a déclaré Kristen Albright, docteure en pharmacie, PDG de Prokarium. Ces capitaux financeront notre principal programme d'oncologie qui abordera cette année le stade du développement clinique et permettront l'expansion de la plateforme de fourniture de nouvelles charges utiles thérapeutiques, y compris l'ARN, grâce à nos bactéries exclusives. En partenariat avec Ginkgo et avec leur expertise en ingénierie et optimisation des souches, nous avons hâte de travailler à la naissance d'une nouvelle génération de thérapies immuno-oncologiques.»

Le programme principal de Prokarium possède le potentiel de transformer le paradigme de traitement du cancer de la vessie, l'un des cancers les plus coûteux à traiter, pour devenir la nouvelle norme de soins sur un marché qui ne connaît guère d'innovations depuis 30 ans et pour offrir aux thérapies avancées une alternative au bacille de Calmette-Guérin (BCG). Le pipeline de Prokarium exploite les avantages évolutifs d'une souche exclusive de Salmonella qu'il combine avec des circuits synthétiques sur mesure pour produire une cargaison thérapeutique diversifiée pour les cancers difficiles à traiter.

«Nous pensons que Prokarium est une entreprise véritablement novatrice, a ajouté Thomas Eldered, président exécutif, Flerie Invest. Pendant les prochaines années, les nouveaux fonds et le partenariat de Prokarium avec Ginkgo Bioworks accéléreront les innovations de pointe essentielles pour favoriser les progrès dans le domaine de la biologie synthétique et de l'immunothérapie.»

«Les atouts de notre partenariat avec Prokarium combinés aux services de la plateforme de pointe de Ginkgo permettront de lancer les développements technologiques qui, à notre avis, révolutionneront le domaine de l'immuno-oncologie, a ajouté Ena Cratsenburg, directrice commerciale de Ginkgo Bioworks. Ginkgo est ravi de s'associer à Prokarium pour travailler à l'élaboration d'une plateforme de bactofection polyvalente basée sur la Salmonella capable de produire des thérapies à ARN ciblées et localisées.»

Outre ce financement, Prokarium a annoncé que deux conseillers scientifiques, le Dr Adrian Hayday et le Dr Sam Chang, viennent renforcer son équipe. «Nous sommes ravis d'accueillir les docteurs Hayday et Chang. Leurs conseils seront précieux en ce moment où nous devenons une entreprise au stade clinique, a conclu Mme Albright. Le Dr Hayday nous apporte son expertise approfondie en immunologie et en immunothérapie, et le Dr Chang une expérience clinique inestimable acquise en participant à de nombreux essais cliniques sur le cancer de la vessie.» Le professeur Hayday, président fondateur du département d'immunobiologie Peter Gorer du King's College de Londres, est actuellement chef de groupe principal au Francis Crick Institute. Le Dr Chang est actuellement directeur du département de chirurgie du Vanderbilt Ingram Cancer Center.

À propos de Prokarium

Prokarium est une société biopharmaceutique pionnière dans le domaine oncologique de l'immunothérapie microbienne qui se concentre sur la création de remèdes vivants. Notre pipeline de produits vise à accélérer le développement d'une nouvelle génération de thérapies immuno-oncologiques en nous réorientant vers une plateforme biologique synthétique. Le programme principal de Prokarium est axé sur la transformation du paradigme de traitement du cancer de la vessie en coordonnant les effets anti-tumoraux de longue durée induits par le système immunitaire. Prokarium est basée à Londres, au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.prokarium.com.

À propos de Flerie Invest

Basé à Stockholm et à Londres, Flerie Invest est un investisseur mondial à long terme axé sur les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique qui gère un portefeuille de plus de 30 sociétés en Europe, en Israël et aux États-Unis. Flerie Invest a pour but de favoriser la réussite d'entreprises pionnières opérant dans le domaine du développement de médicaments et des services connexes en leur fournissant des ressources et une expertise. De nombreux domaines sont représentés dans son portefeuille, notamment l'immuno-oncologie et les maladies métaboliques, ainsi que des entreprises de développement et de fabrication de produits biologiques capables d'avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être. Flerie Invest a été fondée en 2011 par Thomas Eldered, qui a également cofondé et développé Recipharm, devenu l'un des cinq plus grands sous-traitants pharmaceutiques au monde. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.flerie.com.

À propos de Ginkgo Bioworks

Ginkgo Bioworks une importante plateforme horizontale de programmation cellulaire qui fournit des services flexibles et de bout en bout aux entreprises actives sur divers marchés, de l'alimentation et de l'agriculture aux produits pharmaceutiques en passant par les produits chimiques industriels et spécialisés. Concentric by Ginkgo, l'unité de biosécurité et de santé publique de Ginkgo, construit une infrastructure mondiale de biosécurité pour permettre aux gouvernements, aux communautés et aux responsables de la santé publique de prévenir et détecter un grand nombre de menaces biologiques et d'y répondre. Pour plus d'informations, visitez les sites Web ginkgobioworks.com et concentricbyginkgo.com, lisez notre blog et suivez-nous sur les réseaux sociaux: Twitter (@Ginkgo et @ConcentricByGBW), Instagram (@GinkgoBioworks et @ConcentricByGinkgo), et LinkedIn.

