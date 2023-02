Autel présente son MaxiCharger DC Compact à l'eCarExpo et signe un accord de partenariat avec le principal opérateur de bornes de charge Eways





Autel, l'un des principaux fournisseurs d'électronique automobile et d'équipements et d'outils de diagnostic, a exposé pour la première fois à l'eCarExpo, le plus grand salon consacré aux véhicules électriques des pays nordiques, du 3 au 5 février 2023, à la Friends Arena, Stockholm. Autel a apporté sa gamme de produits et notamment son chargeur de véhicule électrique récemment commercialisé, le MaxiCharger DC Compact.

En tant que nouveau chargeur c.c. d'Autel pour véhicules électriques, le MaxiCharger DC Compact est non seulement élégant et compact avec un écran tactile LCD de 21,5 pouces, mais aussi assez puissant pour fournir jusqu'à 47 kW de puissance pour la version européenne.

Soit placé sur un piédestal, soit réglé sur roues pour une portabilité ultime, le MaxiCharger DC Compact est parfait pour les exploitants de bornes de recharge désireux de fournir à leurs clients une option de charge rapide.

Il peut charger deux VE simultanément, partageant dynamiquement la puissance entre les deux véhicules. Une charge de 30 minutes équivaut à environ 130 km d'autonomie, ce qui permet d'économiser du temps de charge.

M. Ting Cai, PDG d'Autel Europe : « Le MaxiCharger DC Compact est un ajout précieux au portefeuille croissant de chargeurs pour véhicules électriques d'Autel. Avec une puissance élevée et une qualité supérieure dans un format compact, il assure de faibles coûts d'installation, ce qui signifie un retour sur investissement plus rapide en raison de la réduction des dépenses en capital pour l'exploitant du site. »

Au cours de l'eCarExpo, Autel a signé un accord avec l'exploitant suédois de recharge de véhicules électriques Eways afin de fournir des bornes de recharge pour VE dans les pays nordiques. Grâce à ce partenariat, Autel espère étendre son marché des équipements de recharge, en utilisant la vaste expérience et la présence géographique d'Eways, qui dispose de 20 bureaux dans toute la région.

Niclas Sahlgren, PDG d'Eways : « L'objectif d'Eways est de faciliter la recharge des véhicules électriques. L'expansion de l'infrastructure de recharge pour fournir des solutions de recharge rapides, fiables et flexibles dans la région est un aspect essentiel de la transition vers un avenir sans combustibles fossiles. Avec le vaste éventail de chargeurs c.a. et c.c. innovants d'Autel, nous élargirons notre gamme de produits afin d'offrir les meilleures solutions pour répondre aux attentes spécifiques de nos clients. »

À propos d'Autel

Autel conçoit et fabrique certains des chargeurs les plus avancés pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux, offrant du matériel informatique, des logiciels, des applications et des solutions basées sur le cloud pour couvrir la quasi-totalité des cas d'utilisation et des applications.

Pour plus d'informations, visitez autelenergy.eu

À propos d'Eways

Eways a été fondé par Petra et Niclas Sahlgren à Stocksund en 2015 avec la vision de faciliter la conduite d'une voiture électrique. Aujourd'hui, la société compte environ 120 talentueux employés dans Team Eways et dispose de bureaux à Stockholm, Lund, Ängelholm, Göteborg, Karlstad, Falun, Umeå, Linköping, Jönköping, Kalmar, Borås, Trollhättan et Uppsala, et plus de 25 000 bornes de recharge connectées à travers le pays.

