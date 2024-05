Sanad Capital annonce une opération de vente stratégique avec CFM Materials, dans le but de favoriser les collaborations dans l'industrie aéronautique





La vente par Sanad Capital de deux moteurs CFM56- 7B à CFM Materials témoigne de son engagement continu envers le renforcement des partenariats industriels.

En s'associant à d'éminents spécialistes du marché secondaire, Sanad Capital réaffirme son engagement en faveur d'une gestion proactive de son portefeuille et d'une allocation stratégique de son capital.

HONG KONG, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sanad, leader mondial de l'ingénierie aérospatiale et des solutions de leasing, propriété exclusive de Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala), l'investisseur souverain d'Abu Dhabi, a dévoilé une transaction stratégique entre Sanad et CFM Materials à l'occasion du salon ISTAT Asia, à Hong Kong.

CFM Materials est le plus important fournisseur au monde de composants d'occasion pour les moteurs CFM International.

La vente de deux moteurs CFM56-7B* à CFM Materials souligne le changement stratégique et l'approche proactive de Sanad pour renforcer sa position sur le marché de l'industrie aéronautique. Grâce à des partenariats stratégiques avec des spécialistes de premier plan du marché secondaire, Sanad Capital réaffirme non seulement son engagement, mais consolide également son rôle vital en tant qu'acteur clé dans l'évolution du paysage aéronautique.

Cet accord stratégique représente une étape décisive pour la stratégie de monétisation continue de Sanad Capital, initiée l'année dernière, qui met un accent renouvelé sur l'exploitation de ses activités de leasing afin de renforcer la division de maintenance, réparation et révision (MRO) de Sanad.

Kashish Kohli, directeur financier et vice-président principal de la division de leasing de Sanad, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer la vente réussie de deux moteurs CFM56 à CFM Materials. Cette transaction réaffirme notre engagement envers l'optimisation de notre portefeuille et la collaboration avec des leaders du secteur, tels que CFM Materials. Nous sommes impatients d'explorer d'autres synergies entre nos organisations ainsi que d'autres possibilités de coopération. »

Cette collaboration offre de nouvelles opportunités à CFM Materials pour soutenir les réseaux MRO, les compagnies aériennes, les bailleurs, les fabricants et d'autres fournisseurs de services à travers le monde entier. L'ajout de deux moteurs CFM56-7B au portefeuille de CFM Materials leur permet de répondre à la demande croissante des clients.

Rudy Bryce, président et PDG de CFM Materials, s'est lui aussi exprimé à ce sujet : « Cet accord avec Sanad renforce notre engagement à soutenir nos clients en élargissant notre pool de location et en renforçant notre position de partenaire fiable pour les propriétaires de moteurs, les opérateurs et les ateliers de fabrication de moteurs CFM56 dans le monde entier. »

Avec plus de 35 ans d'excellence opérationnelle et des partenariats de confiance avec plus de 30 clients répartis sur six continents, y compris des compagnies aériennes internationales de premier plan et des équipementiers mondiaux, Sanad demeure à la pointe de l'ingénierie aérospatiale et des solutions de leasing. Sanad Capital continue d'offrir des solutions de financement dynamiques et innovantes à ses clients du secteur des services industriels, soutenant leurs besoins opérationnels et en matière de liquidités tout au long du cycle des actifs. Collaborant étroitement avec Sanad MRO, Sanad Capital reste déterminée à offrir des solutions intégrées qui répondent aux besoins de croissance de ses partenaires par le biais d'un financement agile et de collaborations stratégiques, avec un portefeuille d'actifs dépassant les 700 millions de dollars.

À propos de Sanad

Sanad Group (Sanad), propriété exclusive de Mubadala Investment Company PJSC, est un leader mondial de l'ingénierie aérospatiale et des solutions de leasing à Abu Dhabi. Avec plus de 35 ans d'expérience opérationnelle, Sanad soutient les leaders de l'aviation commerciale avec des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et des solutions de financement de classe mondiale.

Rendez-vous sur www.sanad.ae et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn @TheSanadGroup

À propos de CFM Materials

CFM Materials, une coentreprise de GE Aerospace et de Safran Aircraft Engines basée près de l'aéroport DFW, au Texas, est le plus grand fournisseur au monde de composants d'occasion pour les moteurs CFM International qui équipent les avions de ligne Airbus A320 et Boeing 737, ainsi que le Boeing KC-135R, un avion ravitailleur exploité par l'U.S. Air Force.

En plus de son activité principale, la société vend également des stocks excédentaires pour CFM International et fournit des stocks pour le réseau MRO (maintenance, réparation et révision) de ses sociétés mères dans le monde entier. CFM Materials est présente autour du globe avec des entrepôts situés près de l'aéroport DFW, au Texas, à Amsterdam, à Hambourg et à Singapour, ainsi que des bureaux de vente à Singapour et à Cardiff, au pays de Galles. www.cfmmaterials.com

