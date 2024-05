Chiesi et Gossamer Bio annoncent une collaboration mondiale transformatrice pour développer et commercialiser le séralutinib pour l'hypertension artérielle pulmonaire et d'autres indications respiratoires





Collaboration stratégique pour tirer parti de l'héritage de leadership dans les maladies respiratoires de Chiesi et de l'expertise de Gossamer Bio en matière de développement pour l'hypertension pulmonaire.

Gossamer recevra un paiement de remboursement pour le développement de 160 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 146 millions de dollars de jalons réglementaires et 180 millions de dollars de jalons de vente.

Partage des bénéfices commerciaux à parts égales (50/50) dans le cadre d'un arrangement de partage des coûts de développement aux États-Unis et à l'échelle mondiale.

Chiesi obtient des droits exclusifs de développement, de fabrication et commerciaux en dehors des États-Unis. Gossamer recevra des redevances se situant généralement entre 15 % et 19 % sur les ventes nettes.

Gossamer et Chiesi prévoient de lancer mi-2025 un essai de phase 3 sur le séralutinib pour l'HP-MPI en plus de l'essai de phase 3 en cours sur l'HAP

SAN DIEGO et PARME, Italie, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Chiesi Farmaceutici S.p.A (« Chiesi Group »), un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche, et Gossamer Bio, Inc. (« Gossamer ») (Nasdaq : GOSS), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur le développement et la commercialisation du séralutinib pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration et de licence mondial pour développer et commercialiser le séralutinib.

Cette collaboration mondiale combine les forces de Chiesi et de Gossamer pour soutenir les recherches en cours sur l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) et accélérer le développement de l'hypertension pulmonaire associée à la maladie pulmonaire interstitielle (HP-MPI), dans le but d'étendre la franchise de séralutinib afin d'atteindre un plus grand nombre de patients atteints d'hypertension pulmonaire dans le monde entier. Les patients bénéficieront à la fois de l'expertise de Chiesi en matière de développement et commercialisation de médicaments pour les maladies respiratoires, les maladies rares et les traitements par inhalation, mais aussi des équipes de développement et de commercialisation HAP et HP-MPI de classe mondiale de Gossamer.

« Le séralutinib est une thérapie potentiellement révolutionnaire dans les HAP et HP-MPI, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à Gossamer pour développer et apporter cette thérapie aux patients du monde entier », a déclaré Giuseppe Accogli, PDG du Chiesi Group. « Gossamer partage l'engagement de Chiesi à utiliser l'innovation pour promouvoir la santé et le bien-être des personnes du monde entier et nous sommes fiers d'ajouter cette collaboration comme pilier clé à notre prochaine phase de croissance. »

« Ce partenariat avec Chiesi nous permet d'approfondir de manière significative et d'accélérer rapidement notre investissement dans le séralutinib en tant que traitement potentiel des HAP, HP-MPI et d'autres conditions aux besoins médicaux non satisfaits élevés », a déclaré Faheem Hasnain, cofondateur, président et PDG de Gossamer. « Nous sommes particulièrement ravis que cette collaboration permette au séralutinib de passer directement à un essai de phase 3 sur les HP-MPI, une condition pour laquelle il existe peu de traitements disponibles et une maladie pour laquelle nous pensons que le séralutinib est spécifiquement conçu. »

Le séralutinib est un inhibiteur PDGFR?/?, CSF1R et c-KIT inhalé, conçu pour être administré par un inhalateur de poudre sèche pour le traitement potentiel de l'hypertension pulmonaire. Après la lecture positive de l'étude TORREY de phase 2 chez les patients atteints d'hypertension pulmonaire artérielle, Gossamer a lancé l'étude PROSERA de phase 3 en 2023. Gossamer et Chiesi prévoient de lancer une étude mondiale d'homologation de phase 3 sur l'hypertension pulmonaire associée à la maladie pulmonaire interstitielle au milieu de 2025 et d'évaluer le séralutinib pour d'autres conditions aux besoins médicaux non satisfaits élevés.

Selon les termes de l'accord, Gossamer continuera de diriger le développement mondial du séralutinib pour les HAP et HP-MPI, et les entreprises partageront également les coûts de développement, sauf en ce qui concerne l'étude PROSERA, dont Gossamer restera financièrement responsable. Aux États-Unis, les entreprises partageront également les bénéfices et les pertes commerciaux. Gossamer dirigera la commercialisation aux États-Unis, en contribuant notamment à 50 % des activités commerciales et à la réservation des ventes pour les HAP et HP-MPI. Chiesi dirigera la commercialisation aux États-Unis pour d'autres indications. Chiesi aura le droit exclusif de commercialiser le séralutinib à l'extérieur des États-Unis et versera à Gossamer des redevances progressivement croissantes de 15 à 19 % sur les ventes nettes en dehors des États-Unis.

Chiesi versera à Gossamer 160 millions de dollars en remboursement de développement. En outre, Gossamer pourra recevoir jusqu'à 146 millions de dollars en jalons réglementaires et 180 millions de dollars en jalons commerciaux.

Chiesi se consacre à l'avancement de la recherche, de l'exploration et de l'avancement de traitements révolutionnaires dans le domaine des maladies respiratoires, qui occupe une position primordiale dans le programme stratégique de notre organisation. Cette collaboration introduit un ajout important et précieux au portefeuille de recherche et de développement de Chiesi, en s'alignant parfaitement sur notre stratégie visant à proposer des traitements innovants aux patients dont les besoins ne sont pas satisfaits et à soutenir la communauté des soins de santé grâce à des solutions transformatrices.

À propos du Chiesi Group

Chiesi est un groupe biopharmaceutique international axé sur la recherche qui développe et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes dans les domaines de la santé respiratoire, des maladies rares et des soins spécialisés. La mission de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des personnes et d'agir de manière responsable envers la communauté et l'environnement.

En changeant son statut juridique pour devenir une Benefit Corporation en Italie, aux États-Unis et en France, l'engagement de Chiesi à créer une valeur partagée pour la société dans son ensemble est juridiquement contraignant et central dans la prise de décision à l'échelle de l'entreprise. En tant que société certifiée B Corp depuis 2019, nous faisons partie d'une communauté mondiale d'entreprises qui répondent à des normes élevées en matière d'impact social et environnemental. L'entreprise vise à atteindre la carboneutralité de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2035.

Avec plus de 85 ans d'expérience, Chiesi a son siège à Parme (Italie), avec 31 affiliés dans le monde entier, et compte plus de 7 000 employés. Le centre de recherche et de développement du groupe à Parme travaille aux côtés de six autres centres de R&D importants en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Royaume-Uni et en Suède.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.chiesi.com

À propos de Gossamer Bio

Gossamer Bio est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation du séralutinib pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Son objectif est d'être un leader de l'industrie et d'améliorer la vie des patients atteints d'hypertension pulmonaire.

