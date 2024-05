TELUS annonce l'élection des administrateurs





VANCOUVER, BC, le 9 mai 2024 /CNW/ - TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T) (NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui que les candidats nommés dans la circulaire d'information de 2024 de l'entreprise ont été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l'élection des administrateurs ayant eu lieu à l'assemblée annuelle de TELUS le 9 mai 2024 (l'Assemblée) figurent ci-dessous.

Chacun des 14 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS.

Candidat ou candidate Votes pour % des votes pour Abstentions % d'abstension Raymond T. Chan 618 094 359 97,85 % 13 548 940 2,15 % Hazel Claxton 620 923 600 98,31 % 10 703 980 1,69 % Lisa De Wilde 618 791 949 97,97 % 12 847 703 2,03 % Victor Dodig 621 433 522 98,39 % 10 194 058 1,61 % Darren Entwistle 629 036 845 99,59 % 2 607 372 0,41 % Thomas Flynn 629 286 713 99,63 % 2 348 289 0,37 % Mary Jo Haddad 606 690 547 96,05 % 24 943 721 3,95 % Martha Hall Findlay 628 871 421 99,56 % 2 768 230 0,44 % Christine Magee 618 977 931 98,00 % 12 661 190 2,00 % John Manley 624 168 171 98,82 % 7 475 197 1,18 % David Mowat 627 540 458 99,35 % 4 093 817 0,65 % Marc Parent 612 803 678 97,02 % 18 835 444 2,98 % Denise Pickett 626 241 895 99,15 % 5 397 226 0,85 % W. Sean Willy 626 996 804 99,27 % 4 637 470 0,73 %

Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l'Assemblée seront publiés sous peu à telus.com/aga et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur de données utiles et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semis jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour plus d'information, veuillez contacter:

Jacinthe Beaulieu

418-318-6102

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.

9 mai 2024 à 20:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :