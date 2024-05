Le film d'animation thaïlandais et chinois « Out of the Nest » s'envole vers la scène mondiale au Festival international du film d'animation d'Annecy 2024





BANGKOK, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'effervescence est à son comble sur la scène de l'animation thaïlandaise, car « Out of the Nest », une production captivante de T&B Media Global (Thaïlande), a décroché une place convoitée dans la prestigieuse catégorie « Annecy Présente » du célèbre Festival international du film d'animation d'Annecy 2024.

Dirigée par le visionnaire Jwanwat Ahriyavraromp, affectueusement connu sous le nom de « Dr Tan Shelldon », cette collaboration entre la Thaïlande et la Chine promet d'éblouir le public par ses récits réconfortants et ses animations visuellement époustouflantes. Avec des talents originaires de Thaïlande, de Chine et des États-Unis, « Out of the Nest » représente une fusion harmonieuse de la créativité du monde entier.

Le Festival international du film d'animation d'Annecy, considéré comme la capitale de l'animation, a sélectionné « Out of the Nest » parmi plus de 3 400 films soumis dans le monde entier. Parmi cette compétition acharnée, seuls quelques films, dont « Out of the Nest », ont été choisis pour orner les écrans d'Annecy.

Ce conte fantaisiste n'est pas seulement un divertissement, c'est aussi un témoignage de la montée en puissance de la Thaïlande dans le domaine de l'animation. Dans la lignée de la série animée « Shelldon », qui a séduit 180 pays et a été traduite dans plus de 35 langues, « Out of the Nest » s'apprête à perpétuer l'héritage de l'animation thaïlandaise sur la scène internationale.

« Out of the Nest » est un voyage enchanteur qui célèbre le pouvoir de la confiance en soi et de la force intérieure. Préparez-vous à déployer vos ailes et à vous embarquer dans une aventure sans précédent !

Restez à l'écoute pour obtenir plus d'informations à mesure que « Out of the Nest » se prépare à faire ses débuts dans les salles de cinéma.

Pour obtenir plus d'informations, consultez : Festival d'Annecy - Out of the Nest (relier ce texte et l'hyperlien : https://www.annecyfestival.com/en/the-festival/official-selection/competition/2024/annecy-presente/out-the-nest )

À propos de T&B Media Global

T&B Media Global est un groupe de divertissement de premier plan basé en Thaïlande, qui se consacre à l'autonomisation des créateurs et des conteurs du monde entier. Avec l'ambition d'ouvrir une nouvelle ère dans le domaine du divertissement, T&B associe des technologies de pointe à une narration captivante dans ses diverses activités verticales : gestion des talents, studios, technologie, contenu en ligne, jeux et expériences immersives.

Dans un secteur qui se nourrit du pouvoir de l'imagination, T&B Media Global est une force qui inspire les créateurs à reconnaître que même le plus petit élément, un simple grain de sable, peut faire partie de quelque chose d'extraordinaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2407478/OOTN_with_PTAN_edit3.jpg

9 mai 2024 à 23:52

