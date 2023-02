CEA investit dans des entreprises européennes oeuvrant dans les domaines de la cybersécurité et du renseignement





CEA Group (CEA) a le plaisir d'annoncer un investissement intéressant et exclusif dans les domaines de la cybersécurité et du renseignement en Europe.

Des fonds conseillés par Rheingold Capital ont acquis la totalité des actions de SIM et ATECS, deux entreprises spécialisées en cybersécurité.

Des fonds conseillés par Rheingold Capital GmbH ont acquis la totalité des actions de Secure Information Management GmbH (« SIM », Allemagne) et ATECS AG (« ATECS », Suisse) auprès du groupe allemand Zech.

Une filiale du Groupe CEA, à la fois banque d'investissement et société de gestion d'actifs alternatifs basée à Tampa, en Floride, a réalisé un investissement stratégique. Fondé en 1973, le CEA a étendu ses activités à la cybersécurité, au renseignement et aux technologies de l'espace.

Le Groupe SIM est un fabricant et un fournisseur leader dans la fourniture de solutions technologiques électroniques avancées et personnalisées destinées aux applications de cybersécurité et de renseignement. Les solutions numériques avancées de la société sont fournies aux autorités nationales et internationales de sécurité, de renseignement et de défense en Europe, au Moyen-Orient, en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale depuis plus de 20 ans.

SIM et ATECS continueront à élargir leurs activités commerciales en tant que guichet unique dédié à la communauté du renseignement sur tous les marchés internationaux concernés.

Dr. Henning Walf, directeur associé de Rheingold Capital : « Nous avons fait l'acquisition d'un acteur établi, très fiable et réputé dans le secteur de la sécurité, qui fournit des technologies de pointe et les meilleures solutions disponibles aux services de police et de renseignement nationaux sur tous les marchés concernés. Nous nous engageons à saisir de nouvelles opportunités d'expansion et à élargir notre présence sur le marché en nous appuyant sur le savoir-faire unique de la société et en profitant de la croissance rapide du marché liée à de telles solutions.

Le président Rick Michaels a déclaré : « Nous sommes heureux de participer au groupe d'investissement qui acquiert une participation stratégique aux côtés d'investisseurs européens. Nous examinerons les possibilités d'expansion internationale par le biais d'acquisitions de groupes organiques et de coentreprises internationales, là où les marchés seraient propices à ce type de services. Le CEA assistera l'entreprise en tant que conseiller stratégique. »

À propos de Rheingold Capital

Rheingold Capital est une holding industrielle basée en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Espagne, qui investit dans des entreprises de taille moyenne en Europe de l'Ouest, et elle a des bureaux. Rheingold se concentre sur les cessions d'entreprises et son équipe internationale spécialisée met sa vaste expertise au service des entreprises en activité et des cédants..

À propos du Groupe CEA

Fondé en 1973, CEA est l'un des principaux fournisseurs de services bancaires d'investissement. Avec une équipe de personnel expérimenté dans le monde entier, CEA dispose d'une connaissance et d'une expertise inégalées du secteur, ainsi que de relations de longue date avec l'industrie. Le CEA a réalisé plus de 1 000 transactions totalisant plus de 60 milliards de dollars dans plus de 60 pays. La réputation et le succès du CEA reposent sur la fourniture de solutions et de services innovants et à valeur ajoutée à des clients du monde entier.

CEA Atlantic Advisors, LLC est un courtier enregistré auprès de la FINRA et un membre de la SIPC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

