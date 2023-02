Défaillance du système : la santé cardiaque et cérébrale des femmes est à risque





Un rapport de Coeur + AVC met en évidence les inégalités importantes qui persistent

MONTREAL, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Des lacunes en matière de sensibilisation, de recherche, de diagnostic et de soins menacent la santé cardiaque et cérébrale des femmes, selon un nouveau rapport de Coeur + AVC intitulé Défaillance du système : en raison des inégalités en matière de soins de santé, la santé cardiaque et cérébrale des femmes continue d'être négligée. De nombreuses femmes présentent un risque accru en raison de facteurs qui se croisent et se chevauchent, comme la race, l'origine ethnique, l'appartenance à un peuple autochtone, le statut socio-économique, l'orientation sexuelle, la situation géographique, la masse corporelle et les capacités.

Le corps des femmes est différent de celui des hommes, tout comme leur vie. En raison des différences biologiques, les femmes font face à des facteurs de risque distincts. En outre, elles sont plus susceptibles de souffrir de certaines maladies cardiaques et cérébrales, et les différences sociales influent sur leur santé. Des progrès ont été réalisés, mais ils sont insuffisants et les conséquences sont lourdes. En 2019, les maladies du coeur et l'AVC ont fauché la vie de 32 271 femmes au pays. C'est 1 femme toutes les 16 minutes.

Il existe des lacunes persistantes dans la sensibilisation et la compréhension en lien avec la santé cardiaque et cérébrale des femmes. Les deux tiers des participants aux essais cliniques sur les maladies cardiaques et l'AVC étaient des hommes et lorsqu'il y avait des femmes parmi les participants, il n'y avait pas toujours d'analyse fondée sur le sexe et le genre. Chez la moitié des femmes qui subissent une crise cardiaque, les symptômes passent inaperçus. De plus, les femmes sont moins susceptibles que les hommes de recevoir les traitements et les médicaments dont elles ont besoin, ou de les recevoir en temps opportun.

Pendant des mois, Michelle Logeot a ressenti de la faiblesse et de la fatigue, en plus de transpirer beaucoup, mais ses symptômes ont été ignorés. « J'ai reçu tellement de diagnostics erronés : on m'a dit que c'était de l'anxiété, une dépression, la ménopause, un rhume, une grippe, une pneumonie, un prolapsus vaginal, des calculs rénaux. Ils ne m'ont pas écoutée, jusqu'à ce que mon coeur cesse de battre ». Les tests ont révélé qu'elle avait de nombreux blocages dans ses artères coronaires et elle a dû subir une intervention consistant à ouvrir trois de ses artères à l'aide d'endoprothèses. Michelle donne le conseil suivant aux femmes qui ont des problèmes cardiaques : « Vous devez défendre vos intérêts. Si un médecin ignore vos symptômes, vous devez en trouver un autre qui vous aidera. »

Selon les données du dernier sondage national de Coeur + AVC, près de 40 % de la population du pays ne sait pas que les maladies du coeur et l'AVC sont les principales causes de décès prématuré chez les femmes. Pourtant, 75 % des répondants pensent que nous devrions nous préoccuper davantage de la santé cardiaque et cérébrale des femmes.

Les femmes font face à des facteurs de risque distincts pour les maladies du coeur et l'AVC, et ce, à différents moments de leur vie, notamment pendant la grossesse et la ménopause. La grossesse peut entraîner de l'hypertension et du diabète gestationnel, qui augmentent tous deux le risque de développer une maladie du coeur et de subir un AVC au cours de la vie. De plus, en vieillissant, les femmes présentent des facteurs de risque cardiovasculaires plus rapidement que les hommes. « En améliorant le dépistage, l'éducation et le suivi pendant et après la grossesse, nous pourrions aider de nombreuses femmes à réduire leur risque futur de maladies du coeur », affirme Padma Kaul, chercheuse de l'Université de l'Alberta subventionnée par Coeur + AVC.

Certains types de maladies du coeur sont plus fréquents chez les femmes, et celles-ci peuvent être touchées différemment par les maladies du coeur et l'AVC. L'infarctus du myocarde avec artères coronaires non obstruées est un type de crise cardiaque qui est au moins deux fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. La dissection spontanée de l'artère coronaire (DSAC) est une cause fréquente de crise cardiaque chez les jeunes femmes, ainsi que pendant la grossesse ou l'accouchement. Les femmes qui subissent un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST ou sans élévation du segment ST, deux des trois principaux types de crises cardiaques, sont plus susceptibles que les hommes de mourir ou de présenter une insuffisance cardiaque. Les femmes qui subissent un AVC sont plus susceptibles que les hommes d'en mourir; lorsqu'elles y survivent, leurs séquelles sont plus graves.

« Nous ne savons tout simplement pas comment traiter les formes de maladies du coeur qui sont plus fréquentes chez les femmes », déclare le Dr Husam Abdel-Qadir, titulaire de la chaire sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes du Women's College Hospital de Toronto.

Les rôles liés au genre et les attentes sociales peuvent créer des obstacles supplémentaires aux soins et au soutien des femmes puisqu'elles ont tendance à faire passer les besoins de santé des membres de leur famille avant les leurs. De plus, elles assument davantage de responsabilités liées aux soins et ont plus de difficultés à défendre leurs propres intérêts.

Des inégalités considérables

Toutes les femmes font face à des inégalités, mais certaines en rencontrent de plus importantes que d'autres. Chaque femme est unique et il existe des facteurs culturels et sociaux ainsi que des dynamiques de pouvoir qui s'entrecroisent et qui font que la santé cardiaque et cérébrale de certaines femmes est plus à risque que celle d'autres femmes.

Les femmes qui ont un statut socio-économique précaire sont plus à risque de développer des maladies du coeur ou de subir un AVC que celles dont les revenus sont plus élevés, et les femmes gagnent moins que les hommes en moyenne. Les faibles revenus affectent également l'accès à l'éducation, à un logement adéquat, à une garderie, à une alimentation saine et aux soins de santé. « Le stress lié au fait de vivre sous le seuil de pauvreté, ou tout près de celui-ci, a une incidence énorme sur la santé des femmes », explique la D re Inderveer Mahal, médecin de famille travaillant auprès de femmes dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver .

« Pour améliorer la santé cardiaque et cérébrale des femmes, il faudra changer les politiques, les systèmes, les attitudes et les comportements. Un effort de collaboration considérable sera nécessaire pour éliminer les obstacles qui créent les inégalités, affirme Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. Coeur + AVC s'engage à travailler avec ses partenaires pour s'assurer que toutes les femmes au pays reçoivent les soins et le soutien dont elles ont besoin. »

