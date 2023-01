L'organisation canadienne axée sur la gouvernance numérique renforce la confiance dans l'économie numérique





TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la réunion des membres, Keith Jansa, directeur général, et Jim Balsillie, président, ont annoncé le lancement du Conseil de gouvernance numérique (CGN). Anciennement nommé le Conseil stratégique des DPI, le CGN réunit des cadres de différents secteurs afin de réagir aux défis et aux possibilités critiques en matière de gouvernance numérique dans l'optique de solidifier la confiance des collectivités, des entreprises et des gouvernements dans l'économie numérique du Canada.

« Nos membres ont constaté le besoin urgent de mieux gouverner l'utilisation des nouvelles technologies par les organisations, en particulier en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion et à la gouvernance des données, a déclaré Keith Jansa, directeur général du Conseil de gouvernance numérique. Notre nouveau nom et notre nouvelle identité reflètent la volonté de nos membres d'élargir le mandat du conseil à titre de tribune nationale qui partage les meilleures pratiques, élabore des normes de gouvernance de la technologie et certifie des organisations afin de protéger les Canadien·ne·s participant à l'économie numérique. »

Le président du Conseil de gouvernance numérique, Jim Balsillie, a déclaré « qu'une approche nationale coordonnée est un préalable pour une bonne gouvernance numérique. Des infrastructures numériques sécuritaires aideront également les entreprises canadiennes à attirer et à conserver des talents afin de pouvoir faire concurrence avec succès au sein des marchés internationaux ».

Dans le cadre du mandat élargi du Conseil de gouvernance numérique, l'organisation a créé l'Institut des normes de gouvernance numérique. Cet institut est le seul organisme accrédité responsable d'élaborer des normes au Canada se concentrant uniquement sur la mise en oeuvre et la gestion de normes de gouvernance de la technologie numérique.

Selon Vanessa Vermette, présidente de l'Institut des normes de gouvernance numérique et vice-présidente de l'innovation et du développement des compétences de l'École de la fonction publique du Canada, « réunir divers intervenant·e·s pour aborder les questions de gouvernance numérique est essentiel. L'Institut des normes de gouvernance numérique collabore avec tous les intervenant·e·s pour s'assurer que les normes sont établies de manière objective, qu'elles tiennent compte de toutes les perspectives et qu'elles incluent les besoins de toutes les personnes impliquées et y répondent. En établissant et promouvant les meilleures pratiques en matière de gouvernance numérique, nous souhaitons établir un modèle d'excellence en ce qui a trait à la confiance dans l'économie numérique du Canada et nous assurer qu'elle avantage l'ensemble des Canadien·ne·s ».

Le Conseil de gouvernance numérique collabore avec des dirigeant·e·s des secteurs privés, publics et à but non lucratif. Son mandat élargi touche quatre champs d'activité :

Mettre en place une tribune de cadres de direction permettant aux membres de partager leurs meilleures pratiques, d'identifier les lacunes de la gouvernance numérique et d'accorder la priorité à l'action collective.

S'associer pour faire l'essai de nouvelles technologies et fournir des preuves de concept et des bases communes afin de gérer les possibilités et les risques associés à l'utilisation de technologies numériques.

Créer l'Institut des normes de gouvernance numérique, indépendamment du conseil, pour élaborer des normes de gouvernance de la technologie.

Certifier des organisations en vertu des normes de gouvernance numérique.

À propos du Conseil de gouvernance numérique

Le Conseil de gouvernance numérique est une organisation dirigée par ses membres qui agit à titre de responsable neutre et intersectoriel pour rassembler les cadres du Canada afin d'identifier les risques et les possibilités de la gouvernance numérique, d'y accorder la priorité et de prendre des mesures en conséquence. Le Conseil de gouvernance numérique dirige une tribune de cadres de direction pour les membres du conseil, établit des normes de gouvernance de la technologie par le biais de l'Institut des normes de gouvernance numérique et certifie le respect de la gestion de l'utilisation efficace des technologies numériques par les organisations canadiennes. Pour en apprendre davantage sur l'organisation et ses initiatives, visitez le www.dgc-cgn.org ou écrivez à [email protected].

À propos de l'Institut des normes de gouvernance numérique

L'Institut des normes de gouvernance numérique élabore des normes de gouvernance des technologies numériques adaptées à une utilisation mondiale. L'institut collabore avec des spécialistes, des partenaires nationaux et internationaux et le public afin d'élaborer des normes qui réduisent les risques pour les Canadien·ne·s et les organisations canadiennes qui adoptent et utilisent des technologies numériques novatrices au sein de l'économie numérique actuelle. L'Institut des normes de gouvernance numérique est une division indépendante du Conseil de gouvernance numérique. Pour en apprendre davantage sur l'organisation et ses initiatives, visitez le www.dgc-cgn.org ou écrivez à [email protected].

