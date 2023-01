Help Therapeutics annonce l'approbation IND du premier traitement cardiomyocytaire universel à base d'iPSC pour l'insuffisance cardiaque terminale en Chine





BEIJING, 30 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Help Therapeutics Co., Ltd. (ci-après Help Therapeutics) a révélé que le China Center for Drug Evaluation (CDE) a approuvé l'utilisation d'un nouveau médicament expérimental (IND), le HiCM-188, un traitement cardiomyocitaire dérivé des cellules humaines iPS (allogéniques) chez les patients présentant une aggravation de l'insuffisance cardiaque ischémique.

China CDE a autorisé Help Therapeutics à étudier la sécurité et l'efficacité de l'implantation de HiCM-188 à différentes doses dans le cadre d'essais cliniques. Le HiCM-188, l'un des principaux programmes d'Help Therapeutics, est constitué de cardiomyocytes (cellules musculaires cardiaques) allogéniques hautement purifiés, reprogrammés à partir de cellules iPS humaines, en utilisant des conditions propriétaires sans sérum, sans vecteur génétique et sans intégration. Le mécanisme d'action repose sur le couplage électrique entre les cardiomyocytes transplantés et le myocarde du patient pour générer une force contractile (remuscularisation).

L'insuffisance cardiaque (IC) est un problème de santé publique majeur, avec une population de patients d'au moins 15 millions en Chine et environ 65 millions dans le monde. En raison de l'augmentation de l'incidence et de la prévalence selon l'âge, l'insuffisance cardiaque est l'une des principales causes de décès et d'hospitalisation chez les personnes âgées. « En plus des essais cliniques en cours au Japon et en Allemagne, l'approbation IND du produit HiCM-188 de Help Therapeutics, dérivé des cellules iPSC, est une étape importante pour le traitement de l'insuffisance cardiaque en utilisant la technologie iPSC », a déclaré le professeur Emerson C. Perin du Texas Heart Institute. « Ces cellules sont extrêmement prometteuses pour le développement dans le domaine de la technologie de régénération cardiaque utilisant des cellules dérivées des cellules iPSC ».

« Les cardiomyocytes dérivés des cellules iPSC pourrait représenter un complément utile à notre arsenal actuel de thérapies pour la gestion de l'insuffisance cardiaque grave qui, à ce jour, a été largement limitée à la recherche expérimentale. L'approbation réglementaire du produit HiCM-188 est une étape cruciale pour rapprocher ce domaine des soins aux patients », a déclaré le professeur Philippe Menasché de l'université Paris Descartes.

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu la première approbation d'une thérapie basée sur les cellules iPSC pour traiter l'insuffisance cardiaque en Chine », a déclaré le Dr Eugene J. Wang, fondateur de Help Therapeutics. « Le lancement des essais cliniques menés sur le produit HiCM-188 sur la base de notre technologie de plateforme HELP de création cellulaire entièrement automatisée est une étape importante. Elle est le fruit d'années de recherche par des pionniers scientifiques mondiaux, ainsi que de l'élan formidable de l'équipe Help et de son engagement extraordinaire. Nous sommes ravis de faire progresser notre technologie de traitement révolutionnaire axée sur l'innovation afin d'aider les patients IC dont les besoins médicaux sont gravement insatisfaits. »

À propos de Help Therapeutics

Fondée en 2016, Help Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale au stade clinique qui se consacre à la création d'une banque nationale de cellules souches pluripotentes induites (iPS). L'entreprise se consacre également au développement du traitement à base de cellules iPSC, le meilleur produit de sa catégorie destiné aux patients atteints de maladies dégénératives. Help Therapeutics s'engage à promouvoir et à développer des produits de thérapie cellulaire disponibles dans le commerce dans les domaines de l'insuffisance cardiaque, d'autres maladies dégénératives et de l'oncologie. Chez Help Therapeutics, nous croyons que la meilleure façon de fournir des produits de thérapie cellulaire sûrs, efficaces et révolutionnaires est de fournir des technologies supérieures de développement et de fabrication, de proposer de la valeur ainsi qu'un soutien de qualité à chaque étape du parcours pour apporter la prochaine génération de thérapies avancées aux patients dans le besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site en.helptherapeutics.com.

