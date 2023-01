RevitaLash® Cosmetics remporte une autre grande victoire dans un procès contre les contrefacteurs





Un tribunal fédéral a accordé une autre grande victoire à Athena Cosmetics, Inc. (société mère de RevitaLash® Cosmetics) dans sa bataille contre les vendeurs de produits de contrefaçon AMN Distribution, Inc. et Moishe Newman

Cette affaire pointe du doigt le site Web des accusés, BrushExpress, ainsi que les nombreux magasins sur eBay et d'autres marchés en ligne exploités sous différents pseudonymes. Dans un précédent jugement, le tribunal fédéral a rendu sa décision après avoir déterminé que les accusés s'étaient livrés à une violation de marque impliquant le recours à la contrefaçon, et avaient violé un accord de règlement signé lorsqu'ils avaient été pris pour la première fois en flagrant délit par Athena en vendant des produits de contrefaçon.

Par cette dernière décision, le tribunal a ordonné aux accusés de verser plus de 1,1 million de dollars de dommages et intérêts à Athena Cosmetics. Le tribunal a estimé, entre autres, que les accusés ont causé un préjudice important en vendant des produits de contrefaçon et en violant l'accord de règlement.

« Nous sommes heureux que le tribunal fédéral ait reconnu le préjudice important causé par ces produits de contrefaçon et le non-respect flagrant des accusés de notre propriété intellectuelle et de la sécurité des consommateurs », déclare Michael Brinkenhoff, M.D., CEO d'Athena Cosmetics, Inc. « Athena Cosmetics continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre marque et faire en sorte que les consommateurs puissent être assurés qu'ils achètent des produits authentiques RevitaLash Cosmetics fidèles à leurs engagements ».

Il peut être difficile d'identifier les produits cosmétiques RevitaLash® de contrefaçon, car ces imitations sont souvent adroitement fabriquées pour ressembler aux produits authentiques. La vérification de particularités fondamentales comme l'absence de film plastique, la présence d'odeurs âcres, de formules de produits décolorées ou collantes, de boîtes endommagées ou périmées (ou l'absence de boîte) et de numéros de contrôle d'inventaire manquants, peut vous aider à constater si un produit donné est considéré comme authentique ou non. En outre, soyez attentif aux fautes d'orthographe, qui peuvent souvent être le signe d'un article de contrefaçon. Pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit, il est préférable d'acheter directement sur le site revitalash.com ou auprès d'un revendeur agréé. En cas de doutes ou de soupçons quant à l'authenticité de votre achat, ou si vous souhaitez vérifier si un revendeur propose un produit authentique, veuillez contacter l'équipe du service client de RevitaLash® Cosmetics en appelant le 877-909-5274 ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante [email protected].

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un leader mondial dans le développement de produits de pointe en matière d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, et se trouve à votre disposition dans les cabinets médicaux, les spas, les salons de beauté, en ligne et chez les revendeurs spécialisés dans plus de 70 pays. Dans le cadre de sa mission Eternally Pink®, RevitaLash® Cosmetics soutient les initiatives à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein, en reversant une partie de son chiffre d'affaire à des initiatives de recherche et de sensibilisation, afin de d'apporter sa contribution à la communauté du cancer du sein à longueur d'année, et pas seulement au mois d'octobre. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced et RevitaLash® Advanced Sensitive ne sont pas distribués en Californie]

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 12:10 et diffusé par :