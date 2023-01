Wemade présente le nouveau champ de bataille « Snowfield Area » dans MIR4





MIR4, le MMORPG mobile à succès de Wemade, propose un nouveau champ de bataille, Snowfield Area, depuis le 26 janvier.

Snowfield Area se divise en cinq zones : Nine Dragon Ice Field, Nine Dragon Ice Palace, Nine Dragon Labyrinth, Sagittarion Valley, et Sagittarion Temple. Les joueurs peuvent terminer de nouvelles quêtes dans Snowfield Area et commencer de nouvelles aventures pour retrouver la Princesse Cheonpa.

Le niveau max des personnages a été augmenté à 180. Le niveau max pour la constitution a également été revu à la hausse pour atteindre 19, et la force intérieure à 18. En arrivant au niveau 180, les personnages pourront obtenir le « Level Reward Coffer », qui contient une « Mystic Mystical Piece Summon Box », une « Epic Divine Dragon's Enhancement Stone », et plus encore, ainsi que la « Legendary Blue Dragon Statue ».

Le premier Party Leader Spirit, Small White Dragon Chunryu, a également été ajouté. Les effets de cet esprit sont appliqués à tous les membres du groupe se trouvant à proximité lorsqu'un personnage que cet esprit a invoqué devient le chef de groupe.

Le Legendary Water Spirit augmente les dégâts d'attaque des membres du groupe et réduit les dégâts infligés par les boss. Il peut également augmenter le boost XP, le pouvoir anti-démon, la probabilité de trouver des objets et plus encore.

De ma bataille à notre guerre ! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

