Field Medical annonce les premiers essais sur l'homme de sa technologie révolutionnaire d'ablation ventriculaire par champ pulsé FieldForcetm





Premier et seul système d'ablation par champ pulsé à force de contact (PFA) conçu pour transformer le traitement de millions de personnes souffrant d'arythmies ventriculaires potentiellement mortelles.

Les données préliminaires de l'étude VCAS seront présentées à la conférence HRS 2024 à Boston, au Massachusetts.

CARDIFF-BY-THE-SEA, Californie, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Field Medical,tm Inc., pionnier de la technologie d'ablation par cathéter cardiaque à champ pulsé, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première étude chez l'homme pour le système d'ablation FieldForcetm à l'hôpital Na Homolce de Prague, en République tchèque. L'étude d'ablation par cathéter ventriculaire, VCAS, permettra d'inscrire jusqu'à 60 patients sur un maximum de 5 sites dans le monde entier. L'étude expérimentale VCAS est une étape essentielle pour démontrer la sécurité et la performance du système d'ablation FieldForcetm, développé spécifiquement pour répondre aux limites des systèmes d'ablation par champ pulsé (PFA) et par radiofréquence (RF) existants, y compris un protocole de traitement plus efficace en termes de temps pour le traitement des arythmies ventriculaires. Les résultats préliminaires seront présentés le 16 mai 2024, lors des sessions scientifiques sur le rythme cardiaque à Boston, au Massachusetts.

« Le système d'ablation FieldForce, en tant que premier système PFA à force de contact pour l'ablation ventriculaire, se révèle très prometteur dès le début de nos essais », a déclaré Vivek Reddy, médecin, directeur du service d'électrophysiologie du Mount Sinai Health System. « Il s'agit de ma première expérience avec une technologie capable de réaliser rapidement une ablation transmurale complète du ventricule gauche (VG), offrant des options de traitement très ciblées et un flux de travail efficace. Bien que ces résultats soient préliminaires, le potentiel de ce système pour révolutionner l'ablation par cathéter des arythmies ventriculaires complexes est considérable, et pourrait dépasser la norme de soins actuelle. La communauté scientifique bénéficiera des résultats complets de l'étude. »

L'adoption de la PFA et la transition des arythmies auriculaires aux arythmies ventriculaires

La PFA a révolutionné le traitement de la fibrillation auriculaire (FA) au cours de la dernière décennie, grâce au travail novateur du PDG de Field Medical, Steven Mickelsen, médecin, fondateur de Farapulse, qui a ensuite été acquis par Boston Scientific. Son développement de la technologie PFA a marqué un changement significatif dans l'électrophysiologie cardiaque, améliorant la sécurité et réduisant les temps d'intervention. Cette innovation a établi une nouvelle norme dans l'industrie, menant à une adoption généralisée et à la transformation des pratiques d'ablation. Avec le succès avéré de la PFA dans les environnements auriculaires, Field Medical est désormais prête à étendre ces avantages aux arythmies ventriculaires, signalant une évolution cruciale dans la gestion des conditions cardiaques ventriculaires complexes.

Le poids de l'arythmie ventriculaire

On estime que l'arythmie ventriculaire touche plus de 6 millions de patients aux États-Unis et en Europe. Les arythmies ventriculaires, y compris la tachycardie ventriculaire (TV) et les contractions ventriculaires prématurées (CVP), représentent un risque substantiel, conduisant souvent à une mort cardiaque subite si elles ne sont pas prises en charge de manière adéquate. Les méthodes actuelles d'ablation par cathéter ventriculaire impliquent des procédures longues et des risques importants associés à l'ablation thermique, comme l'ablation par radiofréquence conventionnelle. La technologie PFA de Field Medical vise à relever ces défis en fournissant le premier et le seul cathéter PFA à force de contact optimisé pour fonctionner dans le ventricule. Cette nouvelle technologie peut offrir une option de traitement prévisible, rapide et sûre. FieldBendingtm tire parti de la physique non intuitive pour fournir des champs électriques intenses, mais brefs, conçus pour réduire considérablement les temps d'intervention en toute sécurité.

« Notre vision chez Field Medical est de transformer l'ablation du ventricule gauche en une procédure ambulatoire d'une heure largement disponible, avec des résultats améliorés en termes de sécurité », a déclaré Steven Mickelsen médecin, PDG de Field Medical. « Avec les premières données prometteuses de notre étude VCAS, de la même manière que la PFA a transformé la FA, le système d'ablation FieldForce est optimisé pour transformer la manière dont les arythmies ventriculaires sont traitées, offrant ainsi un espoir à des millions de patients dans le monde entier. Grâce au solide soutien des investisseurs, à l'engagement de médecins renommés et au potentiel révolutionnaire de notre technologie, nous sommes prêts à redéfinir une fois de plus les normes de l'ablation cardiaque. »

À propos de l'étude VCAS

L'étude VCAS de Field Medical est un segment central d'une étude prospective de sécurité et de faisabilité, évaluant le système d'ablation FieldForce innovant chez les patients atteints d'arythmies ventriculaires. Le groupe VCAS-I se concentre sur les personnes souffrant de tachycardie ventriculaire (TV), tandis que le groupe VCAS-II cible les personnes souffrant de complexes ventriculaires prématurés (CVP) fréquents. Cette étude permet d'évaluer les performances de l'ablation par champ pulsé (PFA) et de réduire ainsi potentiellement la durée de la procédure par rapport à l'ablation traditionnelle par radiofréquence (RF). L'essai vise à démontrer que la PFA peut traiter en toute sécurité et améliorer les résultats globaux pour les patients atteints d'arythmies ventriculaires difficiles. Pour obtenir des informations sur l'étude, rendez-vous sur clinicaltrials.gov NCT : NCT06203262.

À propos de Field Medical,tm Inc.

Fondée en 2022, Field Medical est à l'avant-garde du développement de technologies d'ablation par champ pulsé (PFA) de deuxième génération, conçues pour répondre aux défis techniques et de sécurité des procédures d'ablation cardiaque modernes. Sous la direction du Dr Steven Mickelsen, PDG, un expert mondialement reconnu dans le domaine de la technologie des champs électriques à impulsions, l'entreprise a été la pionnière de la technologie exclusive FieldBendingtm. Cette innovation a été développée pour concentrer les effets thérapeutiques et réduire les effets indésirables du champ lointain, avec le potentiel d'améliorer les résultats pour les patients tout en simplifiant l'expérience clinique pour les médecins. Field Medical se concentre sur l'expansion des applications de la PFA au-delà de la fibrillation auriculaire (FA) pour traiter les arythmies ventriculaires complexes, un problème qui touche plus de 6 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe seulement, ce qui entraîne souvent une mort cardiaque subite, une insuffisance cardiaque et des symptômes cliniques importants s'ils ne sont pas gérés efficacement. Le portefeuille de produits complet de l'entreprise, y compris le cathéter FieldForcetm, le système d'ablation FieldForcetm et la gaine FieldFlextm, est spécifiquement optimisé pour fonctionner dans des environnements ventriculaires complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fieldmedicalinc.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.

Le système d'ablation PFA FieldForcetm est un dispositif expérimental et est limité par la loi fédérale (ou la loi américaine) à l'utilisation expérimentale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2408458/FieldForce_Catheter2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408456/Field_Medical_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg

9 mai 2024 à 19:33

