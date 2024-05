Au sommet de l'industrie, Unilumin repense le paysage du secteur des murs vidéo à DEL





Unilumin figure au premier rang sur le plan les revenus

SHENZHEN, Chine, 9 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de son 20e anniversaire, Unilumin a enregistré un rendement opérationnel remarquable. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,41 milliards de yuans (en hausse de 4,73 % sur 12 mois) et un bénéfice net de 144 millions de yuans (en hausse de 127,06 % sur 12 mois). En ce qui concerne la rentabilité, avec une amélioration des marges brutes des activités nationales et étrangères, la marge brute globale d'Unilumin a augmenté de 2 % pour s'établir à 28,8 %. Unilumin a remporté le titre sur le plan des revenus (dans le secteur des murs vidéo à DEL seulement).

Unilumin prend régulièrement les devants dans l'industrie des murs vidéo à DEL grâce à un développement global

En rétrospective, ce n'est certainement pas la première fois que l'entreprise occupe la première position dans l'industrie. Par exemple, en ce qui concerne les expéditions par secteur pour les produits de mur vidéo à DEL, l'entreprise s'est constamment classée au premier rang des sociétés ouvertes pendant cinq années consécutives depuis 2019, tout comme son rendement en matière de revenus à l'étranger.

Unilumin, qui est cotée en bourse depuis 2011, a connu une augmentation constante et spectaculaire de ses revenus, passant de 600 millions de yuans en 2012 à 7,2 milliards de yuans en 2021, et fracassant un nouveau record en 2023. Cette réalisation repose sur deux aspects : le développement de technologies et de scénarios, et le déploiement de la marque et des canaux.

Développement de technologies et de scénarios

Sur la base d'une planification prospective et d'investissements novateurs, Unilumin a établi une chaîne industrielle allant de l'emballage et des modules au mur vidéo, réalisant des percées dans les technologies COB et MIP. En outre, elle a développé une gamme complète de produits Mini/Micro LED couvrant les modèles P0.3 à P1.8 et a réalisé une production de masse.

Déploiement de la marque et des canaux

À l'heure actuelle, Unilumin exploite trois marques : ROE, Unilumin et LAMPRO. Selon leur positionnement unique sur le marché, les trois marques ont pénétré divers segments de murs vidéo à DEL. Le réseau de marketing d'Unilumin couvre maintenant plus de 160 pays, et l'entreprise collabore avec 5 400 distributeurs et exploite plus de 20 filiales et bureaux à l'étranger.

Unilumin a le potentiel de dominer continuellement e marché des murs vidéo à DEL

Unilumin a le potentiel de bien tenir sa position, qui peut s'exprimer dans le développement stratégique global de l'entreprise. Unilumin a été la première à proposer le concept de Metasight dans l'industrie, facilitant le développement intégré des technologies d'affichage à DEL et d' éclairage à DEL . En ce qui concerne les technologies à DEL de pointe, Unilumin a mené des travaux de recherche et développement entourant les technologies COG et Micro LED à base de silicium, ouvrant la voie à son entrée sur le marché « C ».

Dans l'ensemble, si Unilumin continue de faire flèche de tout bois, elle a le potentiel de continuer à dominer l'industrie.

Veuillez consulter le site : https://www.unilumin.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2408522/Unilumin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2408523/Unilumin.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

9 mai 2024 à 19:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :