Lupin Pharma Canada annonce qu'Intrarosa® (ovules vaginaux de prastérone), une nouvelle option de traitement, est maintenant offert au Canada pour les femmes atteintes d'atrophie vulvovaginale postménopause.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Lupin Pharma Canada, une filiale en propriété exclusive de Lupin Limited (Lupin), a annoncé aujourd'hui le lancement d'Intrarosa® (ovules vaginaux de prastérone) pour le traitement de l'atrophie vulvovaginale postménopause.

« L'arrivée d'Intrarosa® est une excellente nouvelle », a déclaré la Dre Céline Bouchard, gynécologue au Québec. « Il s'agit d'une nouvelle option pour les femmes qui souffrent des symptômes de la ménopause tels que la dyspareunie (douleur pendant l'activité sexuelle), la sécheresse vaginale, l'irritation et les démangeaisons. Mais surtout, Intrarosa® est un traitement unique en raison de son mode d'action qui agit à la fois sur les carences en oestrogènes et en androgènes. Il entraîne une réponse rapide et possède un profil d'innocuité éprouvé. De nombreuses femmes attendaient Intrarosa®. », a ajouté la Dre Bouchard.

« Lupin se consacre à servir à la fois les patients et les fournisseurs de soins de santé avec des médicaments de haute qualité qui répondent aux besoins des patients tout en offrant de la valeur. Nous nous réjouissons qu'Intrarosa® soit désormais offert sur le marché canadien. Intrarosa® constitue une nouvelle option de traitement pour les Canadiennes qui présentent des symptômes de la ménopause tels que la dyspareunie (douleur pendant l'activité sexuelle), la sécheresse vaginale, l'irritation et les démangeaisons », a déclaré Patrick Nadeau, directeur général de Lupin Pharma Canada.

« Le lancement d'Intrarosa® au Canada revêt une valeur très particulière pour nous. En effet, le Dr Fernand Labrie, défunt fondateur d'Endoceutics, avait consacré sa carrière à la mise au point d'options de traitements sécuritaires pour les femmes, ce qui est désormais chose faite compte tenu de l'absence de mises en garde et de précautions importantes dans la monographie d'Intrarosa®. Nous éprouvons également beaucoup de fierté du fait que le produit soit fabriqué ici, au Québec, par notre filiale MSH Pharma », a commenté Dennis Turpin, président et directeur général d'Endoceutics.

Intrarosa® est un ovule qui est administré par voie vaginale une fois par jour au coucher en utilisant l'applicateur sans latex fourni ou les doigts.

À propos de Lupin Limited

Lupin est une société pharmaceutique multinationale axée sur l'innovation dont le siège social est situé à Mumbai, en Inde. La Société développe et commercialise une large gamme de produits de formulations de marque et de générique, de produits biotechnologiques et d'ingrédients actifs pharmaceutiques dans plus de 100 marchés dont les États-Unis, l'Inde, l'Afrique du Sud, les régions de l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, l'Europe et le Moyen-Orient.

Elle occupe une position de leader mondial dans les segments cardiovasculaire, antidiabétique et respiratoire et a une présence significative dans les domaines anti-infectieux, gastro-intestinal, du système nerveux central et de la santé des femmes.

Lupin est la troisième plus grande société pharmaceutique aux États-Unis sur le plan des ordonnances. Celle-ci a investi 8,7 % de ses revenus dans la recherche et le développement au cours de l'exercice financier 2022.

Lupin possède 15 sites de fabrication et 7 centres de recherche, compte plus de 20 000 professionnels à l'échelle mondiale et a toujours été reconnue parmi les « meilleurs lieux de travail » dans le secteur de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l'adresse www.lupin.com (en anglais seulement).

À propos d'Endoceutics

Endoceutics, Inc. oeuvre dans le domaine de la santé de la femme. Par l'entremise de sa filiale MSH Pharma, Endoceutics fabrique également son médicament novateur Intrarosa® ainsi que d'autres médicaments pour le compte de ses partenaires et de sa clientèle. En outre, elle détient l'expertise pour réaliser le développement clinique ainsi que l'enregistrement et la commercialisation de ses produits, en plus de posséder un portefeuille de produits à différentes étapes de développement. Endoceutics a pour mission d'offrir une meilleure qualité de vie aux femmes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.endoceutics.com/fr/.

Référence :

SOURCE Lupin Pharma Canada

