/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le Gouvernement du Canada tiendra une conférence de presse sur la maladie à coronavirus/

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, ainsi que des représentants du gouvernement du Canada, tiendront une conférence de presse pour faire le point sur la maladie à coronavirus (COVID-19) et d'autres préoccupations sanitaires...

Shri Eknath Shinde, ministre en chef du Maharashtra, a clôturé ses réunions du Forum économique mondial (FEM) 2023 à Davos sur une note positive, ouvrant la voie à une croissance accélérée pour le Maharashtra et l'Inde. La...

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des mesures de soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie s'atténue au Canada, le...