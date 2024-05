La Chaire Diament de l'UQAM dévoile la première banque d'images en santé mentale au Canada





MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, l'équipe de la Chaire Diament de l'UQAM, dirigée par le titulaire Stéphane Vial, chercheur principal de Visuallys et professeur à l'École de design, a dévoilé hier 250 images en santé mentale.

Ce lancement s'est tenu en présence de près d'une centaine de personnes, dont Annie Beaudin, directrice clinique chez Relief - Le chemin de la santé mentale, Dre Christine Grou, psychologue, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec et diplômée de l'UQAM, Brian Myles, directeur du journal Le Devoir et diplômé de l'UQAM, Mick Côté, gestionnaire principal de l'information numérique chez Noovo Info, ainsi que les membres de Visuallys Johana Monthuy-Blanc, professeure à l'UQTR et directrice de l'équipe Loricorps, Valérie Yobé, professeure à l'École des Arts et Cultures à l'UQO, Louise Paradis, professeure de l'École de design à l'Université Laval, Florence Boucher, étudiante à la maîtrise en design à l'Université Concordia, Sana Boudhraâ, professionnelle de recherche à la Chaire Diament de l'UQAM, Simon Coulombe, professeur et titulaire de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail à l'Université Laval.

Le dévoilement de cette première banque d'images au Canada s'est déroulé dans un contexte tout indiqué pour discuter de plusieurs enjeux, dont ceux du langage visuel et des représentations sociales et médiatiques des images en santé mentale.

S'éloigner des stéréotypes en santé mentale

La création de ces images a pour objectif de s'éloigner des stéréotypes et d'influencer positivement les émotions ainsi que les jugements touchant la santé mentale. Il s'agit d'un travail sur l'imaginaire par les images, pour lutter contre le désert visuel qui entoure la santé mentale et qui accentue la stigmatisation. Ce projet représente une démarche partenariale et collaborative, impliquant des organismes québécois en santé mentale soucieux de changer la donne.

Les images, un moyen intuitif pour saisir les enjeux de santé mentale

Communiquer sur les questions de santé mentale demeure essentielle pour faire connaître les faits, favoriser les prises de conscience et encourager les attitudes positives. « Encore aujourd'hui, les initiatives de communication existantes sur les questions de santé mentale sont le plus souvent formulées, expliquées et diffusées par des moyens essentiellement écrits. Les images sont pourtant une porte d'entrée plus intuitive pour aborder des sujets complexes. L'image véhicule des émotions et nos jugements sont inséparables de celles-ci. Il est donc essentiel d'explorer le potentiel de l'image et du langage visuel en santé mentale avec une banque d'images comme Visuallys », précise le professeur Stéphane Vial.

À propos de Visuallys

Visuallys est un projet interuniversitaire de recherche partenariale, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, impliquant des chercheuses et chercheurs de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), de l'Université du Québec en Outaouais, de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Université Laval, ainsi que les organismes partenaires suivants : Relief - Le chemin de la santé mentale, l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Ordre des psychologues du Québec et l'équipe Loricorps.

