John Potthoff nommé PDG de RQM+





RQM+, l'importante société internationale medtech de recherche contractuelle (CRO), a annoncé aujourd'hui la nomination de John Potthoff, Ph.D. en tant que nouveau PDG. Cette transition intervient tandis que l'ex-PDG, Margaret Keegan, a annoncé son intention de renoncer à assumer les opérations courantes pour se concentrer sur son rôle de partenaire opérationnel chez Linden Capital Partners. Mme Keegan continuera à siéger au conseil d'administration de RQM+.

John Potthoff, cofondateur et ancien PDG d'Elligo Health Research® , est membre du conseil d'administration de RQM+ depuis 2021. Son nouveau rôle de PDG de RQM+ bénéficiera de sa vaste expertise du secteur de la medtech. Avant de rejoindre Elligo, il était PDG de Theorem Clinical Research, qui comprenait une importante unité commerciale mondiale d'appareils médicaux et de diagnostic. Il a également exercé les fonctions de chef d'exploitation d'INC Research.

« Pendant son mandat, Margaret Keegan a procédé à trois acquisitions et fait progresser de manière décisive la création d'une entreprise medtech de recherche contractuelle de bout en bout au sein de RQM+ », a déclaré John Potthoff. « J'ai hâte de m'appuyer sur cette base remarquable pour continuer à stimuler la croissance et à faire progresser les soins de santé mondiaux grâce à l'innovation médicale. »

En tant que membre du conseil d'administration de RQM+, Margaret Keegan continuera d'aider la Société à mettre en oeuvre ses principales priorités. « Je suis très fière des nombreuses réalisations de l'équipe de RQM+ », a-t-elle déclaré. « Même si je n'assumerai plus les opérations courantes, je me réjouis de continuer à soutenir la Société. Je suis convaincue que John Potthoff est un leader chevronné qui connaît parfaitement la Société et notre secteur. C'est la personne idéale pour diriger et renforcer RQM+ et la rendre capable de répondre à l'évolution constante des besoins actuels et futurs du secteur de la medtech. »

À propos de RQM+

RQM+ est une société medtech de premier plan qui offre des services de conseil, d'essais cliniques, de laboratoire et de remboursement, ainsi que des solutions technologiques pour soutenir l'ensemble du cycle de vie du produit. L'équipe mondiale d'experts cliniques, techniques et industriels de RQM+ repousse les limites de l'excellence. Avec l'ancienne FDA, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (MHRA) et les organismes de réglementation notifiés, RQM+ possède une grande expertise dans toutes les spécialités cliniques. Nous réduisons les risques liés à la commercialisation en offrant des services CRO exhaustifs pour faire progresser les dispositifs médicaux, les thérapies numériques et les diagnostics sur le marché et les y maintenir. Nous travaillons actuellement avec 19 des 20 premiers fabricants de dispositifs médicaux et sept des dix premières entreprises de diagnostic in vitro, ainsi qu'avec des entreprises medtech en phase early stage et middle stage.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2024 à 16:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :