Theratechnologies rend compte de son assemblée annuelle des actionnaires

Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») , une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a rapporté les résultats du vote lors de son assemblée annuelle des...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procédera, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre...

À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, l'équipe de la Chaire Diament de l'UQAM, dirigée par le titulaire Stéphane Vial, chercheur principal de Visuallys et professeur à l'École de design, a dévoilé hier 250 images en santé mentale. Ce...