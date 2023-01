DÉCLARATION - L'AMC souligne le premier anniversaire de la loi fédérale visant à protéger les effectifs de la santé, mais pense qu'il faut faire plus





OTTAWA, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Il y a près d'un an qu'une loi fédérale est entrée en vigueur afin de rendre illégal le fait d'avoir recours à des menaces et à de l'intimidation pour empêcher les prestataires de soins de santé de prodiguer des soins à la patientèle. Cette loi interdit également les actes empêchant une personne de recevoir des soins de santé ou d'accéder aux établissements de soins.

Cette loi était devenue nécessaire en raison de l'augmentation du harcèlement et des menaces de violence envers les effectifs de la santé, ainsi que des manifestations tenues devant les établissements de soins de santé empêchant la patientèle d'accéder aux soins.

L'Association médicale canadienne (AMC) préconise depuis longtemps la protection des effectifs de la santé et de la patientèle. Les résultats du Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins de 2021 ont démontré que huit médecins en exercice et apprenants en médecine sur dix ont subi de l'intimidation, du harcèlement ou des micro-agressions au travail à un moment de leur carrière. Quarante pour cent ont dit que cela se produisait « fréquemment » ou « souvent », les femmes étant plus susceptibles d'en être victimes au moins une fois par semaine.

La loi protégeant les prestataires de soins de santé et la patientèle est extrêmement importante et très bienvenue. Nous devons maintenant faire en sorte qu'elle soit appliquée par les forces de l'ordre et qu'elle aide à protéger ces personnes. Nous entendons encore souvent parler de médecins et d'autres prestataires de soins de santé qui font l'objet de menaces, d'intimidation et d'autres formes de comportement abusif, particulièrement en ligne. Ces actes sont inacceptables et ne doivent pas être tolérés. Nous sommes ravis que le gouvernement fédéral s'engage à établir un cadre réglementaire transparent et responsable pour assurer la sécurité en ligne au Canada. Nous pressons les responsables de la santé publique et les organismes d'application de la loi de prendre des mesures qui interdisent le harcèlement et les comportements abusifs envers les prestataires de soins de santé et la patientèle. Nous devons tous les protéger.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

