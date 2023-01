MPC Therapeutics annonce son tour de table de CHF 1,5 million pour améliorer les thérapies CAR-T contre le cancer





MPC Therapeutics (MPC Tx), une société suisse de biotechnologie spécialisée dans le métabolisme et le rajeunissement cellulaire, a annoncé aujourd'hui la clôture de son tour de table d'amorçage de CHF 1,5 million. Les fonds serviront à faire progresser les composés de MPC Tx vers les essais cliniques et à ouvrir de nouvelles applications thérapeutiques. Le tour de table a été mené par Plutus Investment Group, un family office basé à Londres et des business angels.

MPC Therapeutics a été fondée en 2018 dans le but de développer des thérapies capables de moduler la fonction mitochondriale et de déclencher la reprogrammation cellulaire pour lutter contre le cancer et les maladies dégénératives. Sur la base des travaux pionniers du Prof. Jean-Claude Martinou de l'Université de Genève (UNIGE), la société a pu cribler, optimiser et breveter des petites molécules qui inhibent spécifiquement le transporteur de pyruvate mitochondrial (MPC).

Améliorer les thérapies cellulaires conte le cancer

Le programme phare de MPC Therapeutics vise à améliorer la performance et la durabilité de la thérapie cellulaire CAR-T. La préparation de cellules CAR-T en présence du composé de MPC Therapeutics a montré, dans différents modèles précliniques de cancer, une amélioration spectaculaire de la survie par rapport aux cellules CAR-T standards.

Raphaël Martinou, PDG et cofondateur de MPC Therapeutics, a déclaré : "Les thérapies CAR-T donnent de l'espoir aux patients qui n'ont pas répondu aux traitements anticancéreux antérieurs. Malheureusement, trop souvent, ces patients rechutent un an après leur traitement. Reprogrammer les cellules T en modulant leur métabolisme pourrait rendre ces traitements plus performants et permettre de sauver des vies."

Une entrée en clinique pour 2024 et une diversification vers l'alopécie

Le financement d'amorçage permettra à MPC Tx de faire progresser son programme d'adjuvant aux thérapies cellulaires vers la clinique d'ici 2024. La modulation de la fonction mitochondriale favorisant la prolifération des cellules souches, l'équipe prévoit de tester ses molécules dans de nouvelles approches thérapeutiques, en particulier l'alopécie.

Mohammed Jamal, PDG et fondateur de Plutus Investment Group, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'investir dans MPC Tx et d'étendre nos investissements dans les sciences de la vie. MPC Tx dispose d'une expertise de classe mondiale en biologie mitochondriale et en immunothérapie ; elle peut rapidement devenir une biotech de premier plan sur les marchés en pleine croissance des thérapies cellulaires et du rajeunissement cellulaire."

A propos de MPC Therapeutics

https://www.mpc-therapeutics.com

MPC Therapeutics est une société de biotechnologie fondée sur la conviction que les mitochondries, petits organites au coeur du métabolisme de la cellule, représentent des cibles thérapeutiques inexploitées. Elle s'est détachée de l'UNIGE en 2018, a collaboré avec des chercheurs de l'Université de Lausanne (UNIL) et a reçu le soutien d'Innosuisse, Venture Kick, Matwin, la Fondation Eclosion et FONGIT.

Basée sur une compréhension approfondie du métabolisme cellulaire et de la chimie médicinale, sa mission est de développer une nouvelle génération de petites molécules capables de moduler la fonction mitochondriale, de modifier le comportement des cellules et d'inverser le cours des maladies.

Basée en Suisse, MPC Therapeutics se concentre actuellement sur le développement de composés favorisant la régénération des cellules souches, appliqués aux immunothérapies contre le cancer et au traitement de l'alopécie.

A propos de Plutus Investment Group

http://plutus-investment.com/

Fondé en 2021 par Mohammed Jamal et un groupe expérimenté d'entrepreneurs, d'investisseurs et de vétérans de l'industrie, Plutus Investment Group est un family office qui se concentre sur le soutien aux start-ups en Europe et aux États-Unis.

Dirigé par des entrepreneurs et des scientifiques, Plutus a développé une expertise approfondie dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie et a réalisé plus de 10 investissements dans ce secteur.

En investissant dans une poignée d'entreprises chaque année, Plutus Investment Group fournit le temps, l'énergie et le capital nécessaires pour que ces entreprises réussissent et aient un impact societal.

