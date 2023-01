FONDS COMMÉMORATIF MIKE BOSSY : UNE NOUVELLE INITIATIVE EN FRANÇAIS POUR IMPULSER LA SENSIBILISATION ET DE PÉDAGOGIE EN MATIÈRE DU CANCER DU POUMON





TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - La famille Bossy et Cancer pulmonaire Canada ont le grand plaisir d'annoncer le lancement du Fonds commémoratif Mike Bossy. D'une importance extrême, cette initiative a pour ambition d'accroître le soutien, la sensibilisation et la pédagogie en français au dépistage du cancer du poumon au Québec. Le lancement sera officiellement annoncé le samedi 14 janvier 2023 dans le cadre du match de hockey opposant les Canadiens de Montréal aux Islanders de New York, de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous tenons à remercier les Islanders d'avoir proposé ce soir-là une collecte de fonds palpitante, soit un tirage 50/50, dont tous les profits seront versés au Fonds commémoratif Mike Bossy.

« Mon père avait un don : celui de pouvoir transformer les événements négatifs en événements positifs, et surtout d'en apprendre quelque chose. Par ce fonds, nous souhaitons lui rendre hommage et honorer ses convictions tout en permettant à d'autres patients de vivre en meilleure santé et plus longtemps », déclare Tanya Bossy, fille de Mike Bossy.

Le Fonds commémoratif Mike Bossy est conçu dans le souci de soutenir une campagne à trois volets, soit lutter contre la déshumanisation et sensibiliser le public au cancer du poumon, promouvoir le lancement du Programme québécois de dépistage du cancer, et instaurer un programme de pédagogie à l'intention des patients et des médecins.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à la famille Bossy pour ses efforts de sensibilisation et de soutien en matière de cancer du poumon. Cet hommage est une façon prégnante d'honorer le legs de Mike Bossy et de s'attaquer à la déshumanisation associée encore au cancer du poumon. C'est grâce à la sensibilisation et à la pédagogie que nous pourrons offrir des soutiens essentiels aux personnes atteintes du cancer du poumon et à leurs familles », a déclaré Shem Singh, directeur général de Lung Cancer Canada.

Les initiatives de collecte de fonds au profit du Fonds commémoratif Mike Bossy se poursuivront. Pour en savoir plus ou faire un don, veuillez consulter le site suivant : https://www.lungcancercanada.ca/en-CA/Get-Involved/Fundraising/Mike-Bossy-Memorial-Fund.aspx

À propos du Fonds commémoratif Mike Bossy

Né au Canada, Mike Bossy était un joueur de hockey professionnel qui a passé sa carrière entière au sein du club de hockey des Islanders de New York. Élu au Temple de la renommée du hockey en 1991, il a été désigné comme l'un des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la LNH, en 2017. Ayant reçu le diagnostic de cancer du poumon en octobre 2021, il est décédé en avril 2022. La famille Bossy a créé le Fonds commémoratif Mike Bossy pour honorer sa mémoire et augmenter la sensibilisation à l'importance du dépistage du cancer du poumon, notamment dans le cadre du programme pilote de dépistage au Québec, où la famille Bossy réside actuellement.

À propos du cancer du poumon

En 2023, on estime que 9 000 personnes recevront un diagnostic de cancer du poumon au Québec et que 6 200 Québécois en mourront cette année, soit plus que les cancers du sein, de la prostate et colorectal réunisi. En fait, le cancer est la première cause de décès au Québec, devant les maladies cardiovasculairesii. Le taux de survie à cinq ans du cancer du poumon est estimé à 22 % en 2022, environ 70 % des diagnostics étant posés au stade III ou IV, lorsque la maladie s'est déjà propagée localement ou a formé des métastasesiii. Grâce aux programmes de dépistage du cancer du poumon, mis en place dans quatre provinces (dont le Québec), de nombreux patients ayant reçu un diagnostic aux stades I et II peuvent être guéris; toutefois, le nombre d'établissements est encore limité et la promotion est minimale.

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est un organisme national de bienfaisance enregistré, reconnu comme le chef de file canadien en éducation sur le cancer du poumon, en soutien aux patients, en recherche et en défense des droits. Établi à Toronto, en Ontario, Cancer pulmonaire Canada ratisse large, menant des activités régionales et pancanadiennes. Cancer pulmonaire Canada est membre de la Coalition contre le cancer du poumon et est le seul organisme au Canada axé exclusivement sur le cancer du poumon. www.lungcancercanada.ca

Pour en savoir plus ou faire un don au Fonds commémoratif Mike Bossy, rendez-vous sur https://www.lungcancercanada.ca/en-CA/Get-Involved/Fundraising/Mike-Bossy-Memorial-Fund.aspx

___________________________________________________________________________________________________________________________

i Les estimations des cas et des décès sont tirées d'Estimations prévues du cancer au Canada en 2022, accessible sur cancer.ca/statistics. Veuillez envoyer vos questions par courriel à [email protected] . ii Statistique Canada, Registre canadien du cancer (2012-2016) iii Fondation québécoise du cancer, Faits et statistiques sur le cancer, https://fqc.qc.ca/fr/information/le-cancer/statistiques



SOURCE Lung Cancer Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 16:22 et diffusé par :