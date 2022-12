Baromètre des affaires(MD) : Certaines choses retournent à la normale, mais trop de PME finissent l'année sans vrai rétablissement ou grand optimisme





OTTAWA, ON, le 29 déc. 2022 /CNW/ - Selon les résultats du dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les propriétaires de PME ont des perspectives mitigées en cette fin d'année. Malgré les défis actuels, la situation des PME en décembre est essentiellement au même point qu'il y a trois ans. En tout, 38 % des propriétaires de PME déclarent maintenant que leur entreprise se porte bien, contrairement à 17 % qui affirment l'inverse (comparativement à 38 % et 16 % en décembre 2019).

«?Il est encourageant de voir certains indicateurs revenir à la normale, par exemple la façon dont les propriétaires de PME perçoivent l'état général de leur entreprise. Nous devons toutefois nous rappeler que de trop nombreuses PME ne se sont toujours pas rétablies, particulièrement sur le plan financier. Selon notre Tableau de suivi de la santé des PME, 52 % des petites entreprises ont toujours des revenus sous la normale et 58 % ont des dettes pandémiques à rembourser, totalisant en moyenne plus de 114?000 $?», explique Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

D'autres indicateurs du Baromètre des affairesMD reflètent les résultats mitigés actuels. Le taux d'utilisation de la capacité s'est situé près de 80 % en 2022, ce qui est un résultat respectable. Les indicateurs liés à la chaîne d'approvisionnement se sont améliorés depuis le début de l'année. Les pénuries de main-d'oeuvre qualifiée ou de main-d'oeuvre non qualifiée ou semi-qualifiée se sont récemment atténuées, mais elles demeurent toutefois un défi important, touchant respectivement 49 % et 36 % des PME à l'heure actuelle. Les coûts d'exploitation posent toujours un problème à une proportion historiquement élevée de PME, notamment les carburants et l'énergie (73 % en décembre), l'assurance (64 %), les salaires (61 %), les intrants (49 %), les emprunts (37 %) ainsi que les investissements en capital et les technologies (27 %).

Perspectives pessimistes pour 2023

Le principal indicateur du niveau d'optimisme des propriétaires de PME du Baromètre des affairesMD, soit l'indice de confiance à long terme sur 12 mois, a atteint 50,9 points ce mois-ci, ce qui représente une légère augmentation de 0,9 point depuis le mois dernier. Les résultats de cet indice demeurent à des niveaux plutôt faibles, qui sont atteints généralement surtout dans les périodes avoisinant les récessions. Les propriétaires de PME dans les secteurs du commerce du détail, de l'agriculture et de la construction sont les moins optimistes, leurs résultats étant inférieurs à 50. L'indice de confiance à court terme, quant à lui, a chuté de plus de trois points pour s'établir à 40,2.

«?Les résultats de décembre demeurent très faibles comparativement aux données historiques. Les PME ont fait face à de grandes difficultés au cours des dernières années. Il n'est donc pas surprenant qu'elles aient certaines inquiétudes et qu'elles entament la nouvelle année avec prudence. Cependant, sur le plan macroéconomique, certains facteurs pourraient susciter de l'optimisme. Certaines pressions inflationnistes ont poursuivi leur tendance à la baisse ou se sont plus ou moins stabilisées au cours des derniers mois de l'année?», ajoute Simon Gaudreault.

On a constaté une légère augmentation des plans moyens de hausse des prix sur 12 mois, qui se sont établis à 4,1 % en décembre (comparativement à 4,0 % en novembre), tandis que les plans moyens relatifs aux salaires ont chuté à 2,9 %. Ces résultats demeurent historiquement élevés, mais ont diminué par rapport aux sommets atteints à la mi-année.

«?Il y a généralement une certaine baisse d'activité pour plusieurs entreprises lorsqu'on change d'année. Certains mouvements observés sont donc saisonniers et prévisibles. Cependant, la situation actuelle des PME n'est à la base pas favorable. Elles subissent des pressions importantes relatives aux coûts, à l'inflation et aux dettes pandémiques. Les coûts d'exploitation très élevés et le ralentissement de l'économie menaceront fort probablement les finances et la survie d'un grand nombre de PME au cours des prochains mois?», conclut Simon Gaudreault.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de décembre : Les résultats de décembre s'appuient sur 620 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 1er et le 9 décembre. Les résultats sont exacts à +/- 3,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Tableau de suivi de la santé des PME : Le Tableau de suivi de la santé des PME est alimenté par le sondage Votre voix - Novembre 2022, effectué en ligne auprès de 3?264 membres FCEI du 10 au 28 novembre 2022. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20.

