Le ministre des Transports autorise le père Noël et ses rennes à voyager dans l'espace aérien canadien





OTTAWA, ON, le 23 déc. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, est heureux d'annoncer qu'il a autorisé le père Noël et son équipage de rennes à voyager dans l'espace aérien canadien.

Le père Noël a confirmé, dans un message protégé adressé au ministre Alghabra en début de semaine, que son dernier vol d'essai de l'année avait été effectué et que soit le père Noël que ses rennes ne présentaient aucun signe des symptômes de la COVID-19 avant le décollage.

Plus tôt ce mois-ci, les inspecteurs de Transports Canada ont déclaré le traîneau du père Noël apte à voyager. Les inspecteurs ont procédé à des contrôles rigoureux en matière de sécurité, de communications et de navigation, et ont pris soin de tester le train d'atterrissage. Les rennes ont même laissé les inspecteurs de sécurité examiner les harnais, vérifiant que tout harnachement était bien attaché pour le voyage à venir.

Il va de soi que le sac de cadeaux du père Noël a également été vérifié deux fois pour veiller à ce que les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre du pays reçoivent leurs cadeaux cette année. Rassurez-vous, tout sera livré à temps pour vos célébrations de cette saison.

Joyeux Noël et joyeuses Fêtes!

Citation

« C'est un honneur pour moi d'autoriser le père Noël et son équipage à voyager dans le ciel canadien cette année. Lorsque j'ai parlé au père Noël, il m'a assuré que tout était prêt pour livrer les cadeaux aux enfants canadiens. J'aimerais souhaiter à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, un joyeux Noël et de joyeuses Fêtes. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Vous pouvez suivre le père Noël et ses rennes sur le site Web NORAD sur la piste du père Noël et sur Twitter en suivant le mot-clic #NORADTracksSanta.

Pour préparer leur voyage, le père Noël et ses rennes ont utilisé cet outil pour s'assurer de satisfaire à toutes les exigences pour voyager dans l'espace aérien du Canada .

Liens connexes

