CGTN : La Chine poursuivra sa transition verte pour atteindre son pic de carbone et la carboneutralité





BEIJING, 22 octobre 2022 /CNW/ - La Chine mettra activement en oeuvre ses politiques afin de travailler à atteindre ses objectifs de sommet des émissions de carbone d'ici 2030 et de carboneutralité d'ici 2060, a déclaré vendredi le vice-ministre de l'écologie et de l'environnement, Zhai Qing.

La Chine a pris ces engagements à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2020.

« Les changements climatiques constituent un défi mondial de premier plan et une question d'intérêt commun pour la communauté internationale. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné à maintes reprises que la lutte contre les changements climatiques n'est pas quelque chose que d'autres nous demandent de faire, mais plutôt quelque chose que nous voulons faire », a déclaré M. Zhai lors d'une conférence de presse en marge du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC).

« En tant que plus grand pays en développement au monde, la Chine réalisera la plus grande réduction de l'intensité des émissions de carbone au monde et passera du pic de carbone à la carboneutralité dans le délai le plus court de l'histoire, ce qui démontre pleinement le sens des responsabilités du pays en tant que grand pays », a-t-il souligné.

Pour atteindre ces objectifs, la Chine accélérera la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans des domaines clés et fera vigoureusement valoir la synergie entre la réduction de la pollution et celle des émissions de carbone, a dit M. Zhai.

Le pays fera également progresser le marché national du carbone de manière régulière et ordonnée, accélérera la recherche, la promotion et l'application en matière de technologies à faibles émissions de carbone, et favorisera la production à faibles émissions de carbone et un mode de vie vert, a-t-il ajouté.

Progrès significatifs dans la transition verte

La Chine a fait des progrès considérables dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Au cours de la dernière décennie, le pays a maintenu un taux de croissance économique moyen de 6,6 % avec un taux de croissance annuel moyen de la consommation d'énergie de seulement 3 %, selon M. Zhai.

En 2020, l'intensité des émissions de carbone de la Chine a diminué de 48,4 % par rapport à celle de 2005, le pays dépassant ainsi la cible qu'il s'était engagé à atteindre auprès de la communauté internationale, a-t-il indiqué.

En 2021, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont diminué de 34,4 % par rapport à 2012.

La même année, la part de la consommation de charbon dans son bouquet énergétique primaire a chuté à 56 %, contre 68,5 % en 2012 et 72,4 % en 2005. Parallèlement, la part des énergies non fossiles dans sa consommation totale d'énergie a atteint 16,6 %.

En 2021, la capacité installée de la Chine en matière d'énergie renouvelable a dépassé 1 milliard de kilowatts, et celle de l'énergie éolienne, solaire, hydraulique et de la biomasse s'est classée au premier rang mondial.

Le pays a également connu la plus forte augmentation des ressources forestières et obtenu la plus grande superficie de reboisement au monde, étant à la tête des efforts de verdissement à l'échelle mondiale, a dit M. Zhai.

La Chine a représenté à elle seule 25 % de l'augmentation nette mondiale de la surface foliaire, avec seulement 6,6 % de la surface végétalisée mondiale, selon une étude menée par l'Université de Boston sur les satellites de la NASA de 2000 à 2017, publiée dans Nature Sustainability en 2019.

En outre, le pays a lancé le plus grand marché du carbone au monde en ce qui concerne la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'il couvrait, jouant effectivement le rôle du mécanisme de marché dans le contrôle des émissions de gaz à effet de serre et la promotion de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Contribution active à la gouvernance climatique mondiale

La Chine a également contribué activement à la gouvernance climatique mondiale, a noté M. Zhai.

La Chine défend le multilatéralisme et le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, a-t-il dit, ajoutant que le pays a encouragé la signature, l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

Le pays a pris une part active à la coopération Sud-Sud en matière de changements climatiques. Il a fait de son mieux pour aider d'autres pays en développement, en particulier les petits pays insulaires, les pays africains et les pays les moins développés, à améliorer leur capacité de réaction face aux changements climatiques afin d'en réduire les effets néfastes, a déclaré M. Zhai.

En outre, des progrès positifs ont été réalisés dans la promotion du développement écologique de la Belt and Road Initiative (BRI), a mentionné M. Zhai. Proposée par la Chine en 2013, la BRI a pour objectif la création de réseaux commerciaux et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique le long des anciennes routes de la soie.

La Chine a établi une coalition internationale pour le développement écologique de la Belt and Road Initiative en 2019, qui s'est employée à renforcer les dialogues politiques et les recherches conjointes, et à soutenir le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, a-t-il dit.

La coalition compte actuellement plus de 150 partenaires répartis dans plus de 40 pays.

Des efforts ont été déployés pour améliorer l'innovation et les échanges de technologies vertes et cultiver les talents en matière de gestion de l'environnement.

« Nous avons formé environ 3 000 membres du personnel, experts et chercheurs en gestion de l'environnement provenant de plus de 120 pays, créant ainsi un consensus et une synergie pour le développement écologique », a déclaré M. Zhai.

À l'avenir, la Chine travaillera avec toutes les parties pour participer activement à la gouvernance mondiale en matière de changements climatiques. Le pays favorisera la mise en place d'un système mondial de gouvernance climatique équitable et rationnel en vue de résultats bénéfiques pour tous, continuera d'approfondir la coopération Sud-Sud en matière de changements climatiques et mettra la force, la sagesse et les solutions de la Chine au service de la lutte mondiale contre les changements climatiques, a-t-il déclaré.

SOURCE CGTN

