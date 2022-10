Yapan Bio se dote d'une nouvelle installation de développement de procédés et augmente sa capacité et ses compétences dans le domaine des thérapies à grandes molécules





Yapan peut désormais prendre en charge le développement et la fabrication de bout en bout de produits d'ARN, d'ADN et de thérapie génique à partir de plasmides

Expansion inaugurée par le ministre du Telangana, Kalvakuntla Taraka Rama Rao, et les dirigeants de Piramal Pharma

La nouvelle installation fait partie d'un plan d'expansion de 8 millions de dollars américains ; il s'agit de la première expansion majeure depuis l'investissement initial de Piramal en décembre 2021

MUMBAI, Inde, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) a annoncé aujourd'hui que Yapan Bio a étendu ses capacités avec une nouvelle installation de développement de procédés dans la Genome Valley, Hyderabad, Inde.

PPL détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan et commercialise ses services par l'intermédiaire de Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation de fabrication et de développement sous contrat (CDMO) de premier plan, axée sur le patient, qui dessert le marché mondial des produits pharmaceutiques et biotechnologiques.

Grâce à cette expansion, Yapan a amélioré sa capacité à prendre en charge le développement et la fabrication de bout en bout de produits d'ARN, d'ADN et de thérapie génique à partir de plasmides. L'expansion comprend trois suites en amont (y compris un confinement de niveau de sécurité biologique 2), un laboratoire de développement de procédés en aval, un laboratoire de développement analytique et une infrastructure de soutien. Les nouveaux laboratoires permettront à Yapan d'optimiser l'utilisation de l'installation conforme aux BPF pour soutenir la fabrication de matériel d'essais cliniques pour les clients.

La nouvelle installation a été inaugurée par M. K.T. Rama Rao, ministre de l'administration municipale et du développement urbain, des industries et du commerce, et des technologies de l'information du Telangana ; Mme Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Ltd. ; M. Harinder S. Sikka, directeur de groupe activités stratégiques, Piramal Enterprises Limited ; et Atin Tomar et Nirav Desai, fondateurs de Yapan Bio. M. Jayesh Ranjan, IAS, secrétaire principal (IT, E&C), gouvernement du Telangana, M. Shakthi Nagappan, directeur (LS), gouvernement du Telangana, et M. Pachipala Dora Swamy, Touchstone Property Developers Private Limited, étaient également présents lors de l'événement.

L'honorable ministre M. K.T. Rama Rao a déclaré : « Il est encourageant de voir que Yapan Bio et Piramal Pharma ne cessent de se développer depuis la Genome Valley. Cela témoigne de la force de l'industrie biotechnologique du Telangana. L'État du Telangana travaille avec l'industrie pour voir comment adapter au mieux nos politiques et nos incitations à ses besoins en constante évolution. Nous continuerons à être un partenaire de croissance et à veiller à ce que des entreprises comme Yapan Bio continuent à se développer depuis le cluster. »

Mme Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Ltd., a déclaré : « Cette nouvelle installation, qui fait partie de notre plan d'expansion de 8 millions de dollars américains pour Yapan Bio, représente la première étape majeure du partenariat Piramal/Yapan depuis notre investissement initial en décembre 2021. C'est la preuve de notre engagement envers Yapan et le secteur des CDMO à grandes molécules, ainsi que de notre engagement envers les patients. Grâce à cet investissement, l'équipe de Yapan peut réaliser un plus grand nombre de projets qu'auparavant, ce qui se traduit par le développement et la livraison d'un plus grand nombre de produits nouveaux pour l'évaluation clinique et, finalement, de meilleurs traitements, plus rapides, pour les patients. »

À propos de Piramal Pharma Limited :

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. De plus, elle possède une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement stratégique de croissance de 20 % de la part du groupe Carlyle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.piramal.com/pharma/ , Facebook , Twitter , LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins, des thérapies géniques et des anticorps monoclonaux, rendus possibles grâce à l'investissement de Piramal Pharma Limited dans Yapan Bio Private Limited. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour de plus amples informations, consultez : www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

À propos de Yapan Bio Pvt Ltd.

Basée dans la Genome Valley à Hyderabad, en Inde, Yapan Bio a fait ses preuves en tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour les grandes molécules. Yapan assure le développement de procédés, la mise à l'échelle et la fabrication conforme aux BPF de vaccins et de produits biologiques/biothérapeutiques, y compris les classes de produits à haut niveau de confinement (jusqu'à BSL-2+), les vaccins recombinants, les vaccins ARN/ADN, les thérapies géniques, les anticorps monoclonaux, les protéines thérapeutiques et autres produits biologiques complexes. Les fondateurs de Yapan, Atin Tomar et Nirav Desai, cumulent plus de 40 ans d'expérience combinée dans l'industrie biotechnologique mondiale, se spécialisant dans les domaines du développement, de la fabrication et de la commercialisation de vaccins et de produits biologiques/bio-thérapeutiques. En 2021, Piramal Pharma Solutions a effectué un placement de participation dans Yapan Bio, permettant à Yapan de faire passer l'entreprise à sa prochaine phase de croissance.

Pour plus d'informations, visitez le site : https://www.yapanbio.com | LinkedIn

