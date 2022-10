ViewLift diffusera le Championnat du monde FIM de Supercross pour SX Global





ViewLift, un leader mondial des solutions de streaming et OTT de bout en bout, a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique avec SX Global en vue d'alimenter la chaîne de streaming WSX.TV, qui fera office de plateforme mondiale de la série du Championnat du monde FIM de Supercross. Ce partenariat aidera SX Global à élargir l'audience et la fanbase mondiales au-delà de sa distribution actuelle sous forme de diffusion linéaire. WSX.TV montrera prochainement des courses à Melbourne, en Australie, les 21 et 22 octobre.

SX Global est la première société australienne à organiser un championnat FIM. WSX.TV présentera à un public mondial, sur la plateforme de streaming de ViewLift, les meilleurs pilotes de moto hors-route au monde dans le cadre d'événements ayant lieu dans un stade.

Tout au long de la saison, les fans auront l'impression d'être au milieu de la compétition de course haute intensité grâce à des caméras embarquées et à de multiples angles de prise de vue, entre autres innovations de production.

« Le partenariat avec ViewLift nous aidera à construire un service DTC nous permettant d'élargir notre fanbase avec des offres aussi bien en direct que de vidéo à la demande. Notre objectif est de faire croître notre tribu à l'échelle mondiale et de rendre accessible aux fans, où qu'ils soient, l'excitation du supercross », a déclaré Nathan Prendergast, responsable de la retransmission et de la télévision chez SX Global.

« Nous sommes ravis de nous associer avec SX Global pour des services numériques centrés sur cette nouvelle série de championnats », a affirmé Rick Allen, PDG de ViewLift. « ViewLift a plusieurs années d'expérience du sport automobile et dispose d'une plateforme de streaming mondiale optimisée pour ravir les téléspectateurs. Nous sommes enthousiasmés d'aider SX Global à proposer le championnat FIM de supercross (WSX) aux fans partout dans le monde. »

SX Global utilisera les solutions de direct et de vidéo à la demande de ViewLift pour créer des abonnements sur le Web, ainsi que sur les terminaux mobiles Android et Apple.

Le championnat de cette année est un événement pilote en deux manches. Un forfait de paiement à la carte au prix de 6,99 $ par manche de championnat fournira aux fans trois heures d'action de supercross en direct qui saura les tenir en haleine. WSX.TV offrira une option Freemium dans tous les pays, avec un contenu WSX exclusif incluant des conférences de presse, des profils de pilotes et d'équipes, des interviews, des actions sur la piste jamais vues et bien plus encore. Pour 49,99 $, les fans peuvent s'abonner au WSX "Championship Pass", qui inclut la saison pilote 2022 et un accès à la saison 2023 complète, en direct et à la demande. Pour plus d'informations, visitez WSXchampionship.com.

À propos de ViewLift. ViewLift est une plateforme de distribution de contenus numériques à service complet permettant aux sociétés de médias, ligues et équipes sportives, radiodiffuseurs et autres acteurs de monétiser leur contenu via des applications de marques natives sur la totalité des principaux dispositifs OTT. Opérant dans l'ensemble de l'écosystème numérique, ViewLift comprend les exigences uniques et les meilleures pratiques pour chaque appareil. ViewLift offre à ses clients une gamme de modèles de monétisation sur une plateforme propriétaire dotée d'analyses avancées, effectuant un suivi des performances en temps réel.

À propos de SX Global. SX Global est une société australienne de sports et de divertissement, la première à avoir obtenu les droits commerciaux et d'organisation d'un championnat du monde de sports automobiles sur deux ou quatre roues. SX Global réunit un collectif d'opérateurs de sports automobiles, de sport et de divertissement parmi les meilleurs pour créer le spectacle mondial.

