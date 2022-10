Déclaration du ministre Blair à l'occasion de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe





OTTAWA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, alors que nous soulignons la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe, nous demeurons déterminés à nous adapter aux changements climatiques qui ont lieu dans le pays et à renforcer la résilience mondiale avec nos partenaires internationaux. Les Canadiens ont été témoins de la dévastation causée par les inondations, les feux de forêt, les ouragans et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, et nous savons à quel point les collectivités de partout au pays ont été touchées. Comme les changements climatiques entraînent une augmentation de la fréquence et de la gravité de ces catastrophes, nous travaillons à la mise en oeuvre des principes clés du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe afin d'améliorer notre compréhension des risques existants, de renforcer la gouvernance des risques de catastrophe et améliorer nos capacités d'intervention et de rétablissement.

Nous faisons progresser les priorités énoncées dans le Cadre de Sendai au moyen de plusieurs initiatives, programmes et investissements, y compris la Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience, qui aide à renforcer nos mécanismes de gouvernance et à trouver des façons de prévenir et d'atténuer les catastrophes ainsi que de s'y préparer et de s'en remettre. Nous travaillons également à améliorer la collaboration à l'échelle de la société dans le cadre de ces efforts en élaborant la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada, en créant un programme national d'assurance contre les inondations à faible coût et en établissant des partenariats avec des organismes non gouvernementaux (ONG) afin de renforcer notre main-d'oeuvre humanitaire grâce au financement de la formation et du recrutement de personnel capable de se mobiliser rapidement en cas d'urgence à grande échelle.

En nous appuyant sur les bases solides établies au cours des sept dernières années, nous continuerons de travailler avec nos partenaires, y compris les autres gouvernements, les intervenants et les peuples autochtones, afin de créer une approche inclusive en matière de gestion des urgences et d'intervention qui ne laisse personne pour compte. »

