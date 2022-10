CLARITER ET LE GROUPE COUNT CONCLUENT UN ACCORD D'APPROVISIONNEMENT STRATÉGIQUE DE 1,5 MILLIARD D'EUROS POUR DES PRODUITS DURABLES FABRIQUÉS À PARTIR DE DÉCHETS PLASTIQUES RECYCLÉS





LUXEMBOURG, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Clariter et COUNT Energy Trading ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'approvisionnement stratégique pour les huiles et les solvants produits de manière durable par Clariter, qui seront fournis par les quatre premières usines commerciales de l'entreprise en Europe et au Moyen-Orient. Afin de favoriser une transformation durable de l'industrie pétrochimique, les parties se sont engagées à une période de coopération d'au moins 5 ans.

Clariter, pionnier international des technologies propres, a développé une solution unique pour deux des problèmes environnementaux majeurs du monde : l'épidémie de déchets plastiques et la dépendance continue au pétrole brut. La technologie innovante de Clariter prend la plupart des types de déchets plastiques et les recycle en trois familles de produits de haute qualité : huiles, cires et solvants, qui peuvent remplacer les produits traditionnels à base de combustibles fossiles. Divers secteurs peuvent utiliser ces produits pour fabriquer plus de 1 000 produits industriels et de consommation durables, notamment de l'encre d'imprimante, du cirage, des peintures et des bougies. Clariter se prépare actuellement au déploiement mondial avec sa première usine commerciale prévue pour la fin 2025. L'accord avec COUNT commencera à être appliqué par les quatre premières usines commerciales de Clariter en Europe et au Moyen-Orient.

Avec des objectifs similaires à ceux de Clariter, COUNT Energy Trading s'efforce également de promouvoir une économie circulaire. Outre l'économie circulaire, COUNT aborde la durabilité sous différents angles, en se concentrant sur la transition énergétique, la transparence des rapports ESG, la divulgation du carbone et les options de transport décarbonisées. Pour atteindre ses objectifs, COUNT a publié en 2021 son premier rapport ESG et a lancé une barge de produits chimiques conforme aux réglementations les plus strictes en matière d'émissions. Pour COUNT, ce partenariat avec Clariter est une nouvelle étape sur le chemin vers un avenir durable qui s'inscrit précisément dans ses objectifs d'économie circulaire.

Ran Sharon, PDG et fondateur de Clariter, a déclaré : « Clariter est le seul recycleur de produits chimiques qui produit des huiles, des solvants et des cires de haute qualité. L'accord avec COUNT est une étape importante dans notre démarche visant à débarrasser le monde des déchets plastiques et à remplacer les produits à base de combustibles fossiles. La réputation et le réseau de COUNT nous aideront à nous développer rapidement sur de nombreux nouveaux marchés de produits. »

Jeroen Baaima, PDG de COUNT, a déclaré : « Le partenariat avec Clariter soutient et stimule nos efforts pour assurer la transition vers la durabilité dans notre industrie. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients les huiles et les solvants circulaires de Clariter, ce qui leur permettra ainsi de progresser vers un avenir plus durable. »

Sur la base des valeurs actuelles du marché, l'accord entre Clariter et COUNT est estimé à 1,5 milliard d'euros en ventes futures de produits.

À propos de Clariter :

Clariter est une entreprise mondiale de technologies propres qui a développé un processus de recyclage chimique fournissant une solution à l'épidémie de déchets plastiques. Cette technologie exclusive et efficace transforme les déchets plastiques en produits de haute qualité et de grande valeur : huiles, cires et solvants qui remplacent les produits d'origine fossile. Clariter offre une combinaison attrayante de rentabilité et de durabilité sur le plan commercial.

À propos de COUNT :

COUNT, basée à Rotterdam, Genève, Zoug, Hambourg, Londres, Stavanger et Houston, est une équipe d'experts en négoce de produits énergétiques et d'énergies renouvelables, dont l'objectif est d'amener le marché vers un avenir plus durable. Alors que la demande de solutions plus écologiques augmente dans notre secteur, COUNT propose des alternatives plus propres aux produits à base de combustibles fossiles, comme les aromatiques à teneur réduite en CO2 et les matières premières recyclées.

