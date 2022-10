Canva annonce avoir franchi les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels suite au lancement de Visual Worksuite





Canva, la plateforme mondiale de communication visuelle, a annoncé aujourd'hui que plus de 100 millions de personnes dans 190 pays utilisent sa plateforme chaque mois. Cette poussée de croissance fait suite au lancement récent de Visual Worksuite de Canva. En effet, la plateforme a gagné plus de 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels supplémentaires au fur et à mesure que les équipes, les écoles et les lieux de travail adoptent la capacité à communiquer visuellement, sur n'importe quel appareil, de n'importe où dans le monde.

« Nous sommes extrêmement fiers de marquer ce tournant dans notre mission, qui consiste à donner au monde entier les moyens de créer », déclare Melanie Perkins, cofondatrice et PDG de Canva. « La communication visuelle est aujourd'hui plus importante que jamais. Notre croissance continue est la preuve de l'énorme demande pour une plateforme collaborative, simple et tout-en-un qui permette à toutes sortes d'équipes, dans tous les types de lieux de travail, de libérer leur créativité et d'atteindre leurs objectifs sans complexité. »

La croissance soutenue de Canva témoigne du fait que l'entreprise devient rapidement la plateforme de communication visuelle de choix dans tous les types d'équipes et de lieux de travail. Sa facilité d'utilisation, sa nature collaborative et l'étendue de la suite de produits de Canva ont permis une adoption croissante dans le monde entier, avec une utilisation en hausse en milieu professionnel, dans différents métiers et secteurs. Pour preuve, les plus de 10 000 offres d'emploi actuelles sur LinkedIn qui citent Canva comme compétence souhaitée par des entreprises telles qu'American Express, Amazon, TikTok, LEGO et Google.

« Canva est un outil précieux pour notre entreprise. Il transforme la façon dont nos équipes créatives et réseaux sociaux travaillent les unes avec les autres en leur permettant de créer plus facilement de nouveaux designs qui respectent la cohérence de notre marque », explique Marissa Kraines, vice-présidente marketing sur les réseaux sociaux et marketing de contenu chez Salesforce. « Il a également permis à notre équipe de faire évoluer les meilleures pratiques en matière de communication visuelle à l'échelle de l'entreprise, en veillant à ce que nous puissions créer des contenus attrayants sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et de nos canaux propres. »

La communication est de plus en plus visuelle et le monde du travail n'a jamais été aussi mondialisé, ce qui exige plus que jamais des compétences de conception simple et une collaboration transparente. Alors que la demande en communication visuelle au travail augmente, Canva continue de bâtir une gamme complète de produits de communication visuelle qui préparent le personnel d'aujourd'hui à l'avenir du travail, dans tous les secteurs.

À propos de Canva

Lancé en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun dans le monde de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les médias sociaux, les affiches et les vêtements, ainsi qu'une immense bibliothèque de polices, de photos, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n'importe qui peut prendre une idée et en faire quelque chose de beau.

