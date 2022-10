LA COMMISSION D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE DIRIGÉE PAR MCLAREN REMET SON RAPPORT SUR LES CHAMPIONNATS DE BOXE D'EREVAN





TORONTO, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Commission d'enquête indépendante dirigée par Richard McLaren a rempli son mandat : elle a remis aujourd'hui au conseil d'administration de l'International Boxing Association (IBA) son rapport sur les événements qui ont eu lieu lors des Championnats d'Europe de boxe élite masculine organisés par l'European Boxing Confederation (EUBC) à Erevan (21 et 31 mai 2022).

Plusieurs incidents relevant d'un comportement antisportif et des manquements éventuels au Code de déontologie et au Code d'éthique de l'IBA se sont produits les derniers jours des championnats d'Erevan : des agressions physiques contre des officiels, des tentatives visant à influencer les décisions de ces derniers et des infractions sur le terrain de jeu ont notamment été recensées. Ces événements ont entaché un événement par ailleurs bien organisé.

Le 24 juillet 2022, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'IBA, Richard McLaren et son entreprise McLaren Global Sport Solutions Inc. (MGSS) en partenariat avec Harod Associates Ltd (nommés conjointement la Commission d'enquête indépendante dirigée par McLaren) ont été officiellement chargés de mener une enquête sur les événements des Championnats d'Erevan.

Le mandat précisait que la Commission d'enquête devait :

« Enquêter sur les activités des arbitres et des juges, des officiels de la compétition et d'autres officiels (y compris, mais sans s'y limiter, des représentants des fédérations nationales et de l'EUBC) dans le cadre des Championnats d'Europe de boxe amateur masculine 2022 organisés par l'EUBC à Erevan, afin de déterminer s'il y a eu des faits de corruption ou de manipulation des résultats sportifs, ou des abus de pouvoir et une influence exercée sur les arbitres, les juges ou les officiels de la compétition. »

La date de remise du rapport avait été initialement fixée au 31 août 2022. Toutefois, en raison de la complexité du dossier et du retard pris dans les auditions des témoins, un report au 6 octobre avait été demandé au conseil d'administration de l'IBA, qui l'avait accepté.

