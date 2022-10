Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles à la participation sportive et favoriser l'inclusion dans le sport au Canada





Le gouvernement du Canada soutiendra les groupes favorisant l'accessibilité et l'inclusion dans le sport.

TORONTO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer un environnement sportif plus inclusif pour tous les Canadiens et Canadiennes. Le sport joue un rôle important dans le développement de communautés plus fortes et plus saines dans l'ensemble du pays. Tout le monde devrait avoir la chance de pratiquer un sport et d'y exceller, peu importe son genre, son âge, son origine ethnique ou ses capacités.

Initiative Le sport communautaire pour tous

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement supplémentaire de 4,7 millions de dollars à 11 organismes nationaux voués au sport, lesquels viennent s'ajouter aux récipiendaires déjà annoncés. Ces nouveaux fonds accordés dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous aideront les organismes à soutenir des projets communautaires visant à éliminer les obstacles à la participation au sport pour les groupes sous-représentés tels que les communautés noires, autochtones, racisées et 2ELGBTQI+, ou encore les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Olympiques spéciaux Canada

Le secrétaire parlementaire a également annoncé l'octroi de 1,8 million de dollars supplémentaires à Olympiques spéciaux Canada, comme prévu dans le Budget de 2022. Ces fonds portent l'aide annuelle accordée à cet organisme à 6,6 millions de dollars de façon continue. Ainsi, l'organisme pourra offrir davantage de ressources en formation, en éducation et en compétition aux Canadiens et Canadiennes vivant avec une déficience intellectuelle.

Le secrétaire parlementaire van Koeverden a fait ces annonces au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui réitère notre engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus saines. Le sport joue un rôle important quand il s'agit de renforcer l'estime de soi et les aptitudes de chef de file, ce qui permet aux gens de s'épanouir sur les plans physique, affectif et social. Il devrait être accessible à tous et devenir la base pour nos enfants, qui méritent tous et toutes d'avoir la possibilité de faire du sport ou de l'activité physique. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le sport nous permet d'être plus heureux et d'adopter un mode de vie sain. Nous devrions tous avoir la chance d'avoir un corps et un esprit sains. Nous nous engageons à soutenir les mesures qui nous aideront à atteindre notre objectif : bâtir un système sportif canadien plus inclusif qui répond aux besoins de tout le monde. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

Les faits en bref

Dans le Budget de 2021, on prévoyait un investissement pouvant aller jusqu'à 80 millions de dollars sur deux ans à distribuer partout au pays par l'entremise de l'initiative Le sport communautaire pour tous. Cet investissement favorisera l'accessibilité au sport organisé à l'échelle locale et l'élimination des obstacles à la participation aux programmes sportifs.

Les organismes nationaux qui reçoivent des fonds dans le cadre l'annonce d'aujourd'hui sont les suivants : Hockey Sonore Canada (200 000 $), l'Association canadienne de volleyball (243 136 $), Commonwealth Sport Canada (190 000 $), Judo Canada (282 352 $), Éducation physique et santé Canada (2 190 000 $), Olympiques spéciaux Canada (467 000 $), Squash Canada (312 000 $), Para hockey féminin du Canada (60 000 $), Ski de fond Canada (284 317 $), l'Association kényane canadienne (140 000 $) et Right to Play (374 000 $). Les groupes communautaires sont invités à communiquer avec ces organismes pour savoir comment ils peuvent soumettre une demande de financement.

Sept autres récipiendaires nationaux ont été annoncés plus tôt cette année : la Fondation Bon départ de Canadian Tire (6 858 000 $), SportJeunesse Canada (4 430 000 $), Rowing Canada Aviron (885 000 $), Femmes et sport au Canada (2 000 000 $), ParticipACTION (4 667 000 $), Hockey sur gazon Canada (76 000 $) et l'Association canadienne des parcs et loisirs (8 000 000 $).

Olympiques spéciaux Canada est un organisme national à but non lucratif qui mise sur le sport pour enrichir la vie des Canadiens et Canadiennes vivant avec une déficience intellectuelle. Il compte près de 25 000 membres et 13 000 bénévoles répartis dans 12 sections provinciales et territoriales (à l'exception du Nunavut). Cet organisme offre plusieurs programmes et occasions de faire du sport dans l'ensemble du Canada et gère le programme de l'équipe nationale des Jeux olympiques spéciaux qui représente notre pays sur la scène mondiale.

Produits connexes

Fiche d'information : Liste détaillée des récipiendaires de financement au cours de l'exercice 2022-2023 dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous

La ministre St-Onge dévoile le nom des deux premiers récipiendaires nationaux de l'initiative Le sport communautaire pour tous

La ministre St-Onge dévoile le nom d'un autre récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : Rowing Canada Aviron

La ministre St-Onge dévoile le nom d'un récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : Femmes et sport au Canada

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden dévoile le nom d'un récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : ParticipACTION

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden dévoile le nom d'un récipiendaire national dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous : Hockey sur gazon Canada

La ministre St-Onge annonce que l'Association canadienne des parcs et loisirs est un récipiendaire national de l'initiative Le sport communautaire pour tous

Liens connexes

Initiative Le sport communautaire pour tous - Programme de soutien au sport

Budget de 2022 - 16 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2022-2023, pour appuyer les mesures visant à créer un système sportif plus sûr

Budget de 2021 - Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

Fiche d'information : Liste détaillée des récipiendaires de financement au cours de l'exercice 2022-2023 dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous

Liste détaillée des récipiendaires de fonds de l'exercice 2022-2023 dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à reconstruire et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées et 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Récipiendaire Montant approuvé Description du projet Hockey sonore Canada 200 000 $ Le financement aidera Hockey sonore Canada à offrir des programmes de rayonnement et de recrutement dans 17 communautés partout au Canada. Tous les clubs canadiens de hockey sonore recevront des guides qui les aideront à : 1) animer des séances d'initiation au hockey sonore ciblées et à l'intention du public; 2) recruter les participants aux séances pour qu'ils s'inscrivent à la programmation hebdomadaire régulière. Ces programmes visent à joindre les groupes en quête d'équité suivants : les gens aveugles ou malvoyants, y compris les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur et les nouveaux arrivants. Association canadienne de volleyball 243 136 $ Grâce à cet appui financier, l'Association canadienne de volleyball aidera de 10 à 20 communautés autochtones à offrir des programmes de volleyball de qualité dans des régions où l'accès y est historiquement limité. Les fonds seront alloués par l'entremise d'un appel d'offres à toutes les communautés. Les partenaires autochtones, Volleyball Québec et un travailleur social de la région du Nunavik travailleront avec l'Association canadienne de volleyball pour établir des liens avec les communautés qui souhaitent offrir les programmes. Il existe trois programmes destinés à diverses tranches d'âges : 8 à 12 ans, 13 à 18 ans et adulte. Tous les programmes comprendront de nouveaux guides de ressources communautaires, une formation pour les entraîneurs et les autres personnes-ressources, ainsi que de l'équipement. Ces programmes visent à joindre les régions et groupes en quête d'équité suivants : les membres des communautés autochtones du Québec (y compris du Nunavik). Commonwealth Sport Canada 190 000 $ Dans le cadre du projet Sport pour nouveaux arrivants, Commonwealth Sport Canada administre et verse des fonds à cinq organismes communautaires de partout au Canada afin d'offrir aux nouveaux arrivants des occasions de faire du sport dans leur communauté, et ce, dans un contexte sans obstacle, de qualité, sécuritaire et de consentement éclairé. Les possibilités de faire du sport seront adaptées afin d'être plus inclusives pour les nouveaux arrivants qui font face à davantage d'obstacles à la participation sportive. Judo Canada 282 352 $ Judo Canada lancera le programme Judo pour tous qui vise à faire participer à des activités de judo 375 enfants et jeunes de 5 à 14 ans. Ce programme touchera 15 clubs de judo dans 10 villes de 7 provinces. Ce programme vise à joindre les groupes en quête d'équité suivants : les nouveaux arrivants, les réfugiés et les immigrants à faible revenu. EPS Canada 2 190 000 $ Éducation physique et santé Canada dirigera un nouveau programme d'accès au sport. Il s'agit d'un programme de macro-subvention pour rehausser l'activité communautaire et accroître les possibilités d'activité sportive et physique pour les enfants et les jeunes méritant l'équité. De plus, ce programme établira des liens entre les écoles et les communautés sportives locales. La programmation comprendra diverses occasions de faire du sport. Les sports offerts dans le cadre de la programmation seront déterminés par le processus de demande. Ce programme vise à joindre les groupes en quête d'équité suivants : les populations autochtones, noires, 2ELGBTQI+ et les nouveaux arrivants, par l'entremise des réseaux existants d'EPS Canada dans chaque province et territoire, afin d'aider les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans. Olympiques spéciaux Canada 467 600 $ Olympiques spéciaux Canada offre des possibilités de participation à des activités sportives à des jeunes issus de groupes en quête d'équité, notamment ceux qui vivent avec une déficience intellectuelle. Grâce à ce soutien, Olympiques spéciaux Canada appuiera 4 de ses 12 sections provinciales et territoriales qui ont déjà établi des partenariats ou des relations avec ces groupes afin d'en tirer parti et d'offrir des programmes sportifs. Le projet se concentrera sur les jeunes (21 ans ou moins) et visera à accroître l'offre de programmes aux groupes en quête d'équité. Cet appui financier sera utilisé pour compléter une infrastructure solide avec des programmes établis et pour atteindre un public plus large de personnes en quête d'équité. Squash Canada 312 000 $ Le financement aidera Squash Canada à mettre en oeuvre son Fonds pour l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité. Ce fonds offrira des subventions aux organismes communautaires et aux organismes de sport provinciaux et territoriaux afin qu'ils mettent en oeuvre ou élargissent la portée des programmes axés sur la participation sportive des Canadiennes et Canadiens de groupes sous-représentés. Le financement sera également utilisé pour soutenir les centres de squash urbains afin qu'ils lancent, dirigent et consolident des programmes qui permettent à la population étudiante d'accéder à une éducation de qualité, à une formation en squash et à des possibilités de croissance personnelle et de réussite. Le Fonds pour l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité est destiné à une grande variété de groupes en quête d'équité à travers le Canada. Le programme de squash dans les centres urbains vise à joindre les communautés racisées, noires, néo-canadiennes, à faible revenu et les minorités visibles. Parahockey féminin du Canada 60 000 $ Le financement permettra à Parahockey féminin du Canada de lancer un appel de candidatures auprès de ses partenaires dans le but de faire participer les filles et les femmes au parahockey dans les communautés mal desservies. Ce programme vise à joindre les filles et les femmes des régions et groupes en quête d'équité suivant : les Noires, les Autochtones, les personnes racisées, les membres des communautés 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu et les nouvelles arrivantes en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ski de fond Canada (Nordiq Canada) 284 327 $ Ski de fond Canada offrira aux groupes sous-représentés la possibilité de faire l'expérience du ski de fond pour la première fois ou dans un contexte personnalisé en réduisant les obstacles à la participation. Ce programme vise à joindre les régions et groupes en quête d'équité suivants : les personnes noires, autochtones, les membres des communautés 2ELGBTQI+ et les nouveaux arrivants. Association kényane canadienne 140 000 $ L'Association kényane canadienne utilisera les fonds pour réaliser le projet intitulé Nurturing Long-Distance Running Among Canadians of East African Origin. Le projet vise à fournir des subventions pour soutenir de nouveaux programmes de course de fond adaptés à la culture et au développement des qualités de chef chez les personnes d'origine est-africaine, y compris les nouveaux arrivants. Ce programme vise à joindre les régions et groupes en quête d'équité suivants : les nouveaux arrivants et les personnes d'origine est-africaine en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba. Right to play 374 000 $ Right to Play International lancera un projet qui vise à édifier les capacités sportives en partenariat avec les communautés autochtones. L'objectif de ce projet est de travailler avec un mentor dans 12 communautés autochtones partout au Canada pour fournir chaque semaine 8 heures d'activité sportive aux enfants et aux jeunes autochtones. Right to Play distribuera des subventions aux partenaires communautaires énumérés ci-dessous pour qu'ils engagent un mentor dans chaque communauté et disposent d'un budget de programmation. Ce projet vise à joindre les groupes en quête d'équité suivants : Première Nation d'Alexander (Alberta); Fishing Lake Metis Settlement (Alberta); Nation crie de Driftpile (Alberta); Bande indienne d'Osoyoos (Colombie-Britannique); Tk'emlúps te Secwépemc (Colombie-Britannique); Première Nation de Williams Lake (Colombie-Britannique); Première Nation de Kitselas (Colombie-Britannique); Première Nation de Kingsclear (Nouveau-Brunswick); Première Nation d'Aamjiwnaang (Ontario); Première Nation de Sheguiandah (Ontario); White Buffalo Youth Lodge (Saskatchewan); Premières Nations de Champagne et d'Aishihik (Yukon).

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 13:28 et diffusé par :