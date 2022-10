Geotab nommé no1 mondial de la télématique pour les véhicules professionnels par ABI Research pour la troisième fois





L'entreprise s'impose en leader du marché de la télématique pour les véhicules professionnels avec plus de 3 millions de véhicules connectés et une présence dans plus de 160 pays.

PARIS, le 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Forte d'une croissance continue et supérieure à la moyenne du secteur, Geotab, leader mondial de l'IoT et du transport connecté, annonce aujourd'hui être reconnue pour la troisième fois comme le premier fournisseur mondial de télématique pour les véhicules professionnels par ABI Research, atteignant cette position avec un score total de 86.

L'évaluation concurrentielle Commercial Telematics Vendors Competitive Ranking d'ABI Research, société mondiale de veille technologique, met en évidence le rôle essentiel que joue la télématique commerciale dans l'amélioration de la sécurité, des économies et des performances globales des flottes à travers le monde. Un ensemble de critères indépendants développé par ABI Research a été utilisé pour évaluer les 11 fournisseurs les plus importants et les plus stratégiques selon deux catégories principales : l'innovation et la mise en oeuvre.

Pour son score d'innovation, ABI Research a identifié les capacités de Geotab en matière de véhicules électriques, en se référant à sa prise en charge de plus de 250 marques et modèles de véhicules électriques, à sa gamme complète de solutions durables et à son centre de connaissances sur l'électrification des flottes. En outre, ABI Research a également considéré l'approche de plateforme ouverte de Geotab, la Marketplace de Geotab , le boîtier GO9+ et le lancement de la nouvelle unité commerciale de Geotab, Geotab Intelligent Transportation Systems (ITS). Pour déterminer le score de mise en oeuvre de Geotab, ABI Research a identifié la croissance continue de Geotab, notamment son réseau de partenaires, son portefeuille de solutions axées sur les données et le nombre d'abonnés, qui a récemment dépassé les 3 millions de véhicules connectés.

« Pour la troisième fois, Geotab est leader en matière de mise en oeuvre », a déclaré Alex McQueen, Research Analyst, Supply Chain Management and Logistics chez ABI Research. « Geotab a maintenu son taux de croissance moyen, le plus élevé de l'industrie, et se positionne en leader de la télématique commerciale mondiale avec plus de 3 millions d'abonnements de véhicules connectés ».

« Nous sommes heureux d'être désignés comme leader mondial de la télématique pour les véhicules professionnels pour la troisième fois », a déclaré François Denis, Directeur Général France de Geotab. « Il existe une demande forte et croissante pour des données sécurisées et fiables de la part des organisations qui cherchent des moyens d'améliorer l'efficacité et la sécurité, de répondre aux objectifs de durabilité et de satisfaire aux exigences réglementaires. L'accent que nous mettons sur l'innovation, l'investissement dans la R&D et notre engagement à répondre aux besoins évolutifs de nos clients nous permettent de rester agiles sur un marché en constante évolution ».

Geotab dispose de l'une des plus grandes équipes de science des données et d'IA du secteur (plus de 100 professionnels des données et de l'IA au sein du personnel). Elle traite quotidiennement plus de 55 milliards de points de données et prend en charge 41,000 clients. Geotab propose également une plateforme télématique OEM avec divers partenaires d'intégration leaders du secteur et étend constamment la liste de ses offres.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de solutions de Geotab, veuillez consulter le site https://www.geotab.com/fr .

À propos de Geotab

Geotab fait progresser la sécurité, connecte les véhicules commerciaux au cloud et fournit des analyses axées sur les données pour aider les clients à mieux gérer leurs flottes. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab, qui offrent des centaines d'options de solutions tierces, permettent aux petites et grandes entreprises d'automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données. En tant que hub IoT, le dispositif embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux modules complémentaires IOX. Traitant des milliards de points de données par jour, Geotab s'appuie sur l'analyse de données et le machine learning pour aider les clients à améliorer leur productivité, à optimiser les flottes par la réduction de la consommation de carburant, à renforcer la sécurité des conducteurs et à atteindre une forte conformité aux changements réglementaires. Les produits de Geotab sont représentés et vendus dans le monde entier par des revendeurs agréés Geotab. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.geotab.com/fr et nous suivre @GEOTAB et sur LinkedIn.

Geotab et le logo Geotab sont des marques de commerce ou des marques déposées de Geotab Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

