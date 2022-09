Les gouvernements du Canada et de l'Alberta investissent jusqu'à 70,6 millions de dollars pour fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 10 400 foyers de l'Alberta





Des résidents de communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue

OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Tous les Canadiens ont besoin d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables, peu importe où ils vivent, pour pouvoir obtenir des services essentiels et du soutien, et profiter des possibilités qui s'offrent à eux. Par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, les gouvernements du Canada et de l'Alberta prennent des mesures pour brancher à Internet haute vitesse les populations qui vivent dans des collectivités rurales et éloignées.

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du ministre de Service Alberta, l'honorable Nate Glubish, et du député de Calgary Skyview, George Chahal, un financement fédéral-provincial combiné pouvant atteindre 70,6 millions de dollars et qui vise à fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 10 400 foyers, y compris plus de 2 700 foyers autochtones, situés dans des collectivités rurales d'un bout à l'autre de l'Alberta.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente qui avait été conclue entre les gouvernements de l'Alberta et du Canada. Cette entente historique a été annoncée le 9 mars 2022 par les deux gouvernements, qui se sont ainsi engagés à investir jusqu'à 780 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse toute la population albertaine vivant dans des communautés rurales, éloignées et autochtones. Les deux ordres de gouvernement continueront, au cours des prochains mois, à annoncer les projets retenus au titre de cet accord.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des projets d'infrastructure afin de bâtir des communautés plus robustes, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous. Le gouvernement fédéral est également déterminé à tenir compte des besoins divers des peuples autochtones pendant les étapes de planification, de conception et de mise en oeuvre des programmes d'accès à des services de téléphonie mobile et Internet haute vitesse qu'il subventionne.

« Nous savons tous que l'accès à Internet n'est plus un luxe, c'est un besoin essentiel. Nous devons combler l'écart de connectivité et veiller à ce que l'ensemble de l'Alberta ait un accès fiable à Internet haute vitesse. L'annonce d'aujourd'hui, qui permettra de brancher plus de 10 400 foyers, y compris plus de 2 700 foyers autochtones, est une excellente nouvelle pour les Albertains. L'accès rapide et fiable à Internet aide les communautés rurales à obtenir des services essentiels comme les soins de santé et l'apprentissage en ligne, à participer à l'économie numérique ou simplement à demeurer en contact avec leurs proches. Le gouvernement continuera de collaborer avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs en matière de connectivité et faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'une des choses les plus utiles que nous puissions faire pour soutenir les communautés rurales, éloignées et autochtones de l'Alberta est d'améliorer leur accès à Internet haute vitesse. Un accès fiable à Internet leur permet d'obtenir des services essentiels dont nous dépendons tous au quotidien, que ce soit l'apprentissage en ligne ou de meilleurs soins de santé à domicile. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un début. Plusieurs autres suivront. Il s'agit d'un autre pas en avant vers l'atteinte de notre objectif d'assurer à toutes les familles et entreprises de l'Alberta une connectivité universelle. »

- Le ministre de Service Alberta, l'honorable Nate Glubish

« L'annonce d'aujourd'hui donne de l'espoir à des milliers d'Albertains qui vivent dans certaines des communautés rurales les moins bien desservies de la province. Nous savons tous que bon nombre des possibilités de demain, tant sur le plan de l'apprentissage que de l'économie, se trouvent en ligne, et le financement consenti à l'amélioration du réseau à large bande aidera nos communautés rurales à les saisir. Ainsi, elles pourront attirer de nouveaux arrivants en vue de maintenir leur population et de croître, et nos agriculteurs seront en mesure d'être concurrentiels sur la scène mondiale. »

- Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et du Développement économique rural, l'honorable Nate Horner

« L'annonce d'aujourd'hui d'allouer jusqu'à 70,6 millions de dollars à l'amélioration de la couverture Internet haute vitesse se traduira par un accès plus rapide et plus fiable au réseau dans les régions rurales de l'Alberta. La pandémie nous a montré à quel point l'accès fiable à Internet est devenu essentiel. C'est maintenant une priorité absolue de brancher tous les Albertains, y compris ceux des communautés autochtones, à Internet haute vitesse, et de tels projets nous aident à atteindre nos objectifs et à respecter notre engagement de veiller à ce que les communautés rurales ne soient pas laissées pour compte. »

- Le député de Calgary Skyview, George Chahal

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers les plus difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers les plus difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

La Stratégie en matière de large bande de l' Alberta (anglais) a pour objectif d'offrir un accès à Internet haute vitesse à chaque foyer de l' Alberta d'ici la fin de l'année fiscale 2026-2027.

(anglais) a pour objectif d'offrir un accès à Internet haute vitesse à chaque foyer de l' d'ici la fin de l'année fiscale 2026-2027. Le 9 mars 2022, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Dans le cadre de cette entente, environ 200 000 foyers de l' Alberta seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement à parts égales.

et de l' ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Dans le cadre de cette entente, environ 200 000 foyers de l' seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement à parts égales. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 457 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Alberta .

