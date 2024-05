Style pour les célébrations : COOFANDY se prépare pour la saison des remises de diplômes





NEW YORK, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche de la saison des remises de diplômes, COOFANDY, le créateur des indispensables de l'homme moderne, déroule le tapis rouge pour les diplômés avec son thème « Style pour les célébrations ». La marque encourage les participants à partager les moments forts de leur remise de diplôme en utilisant des hashtags tels que #COOFANDYstyle et #GradwithCOOFANDY pour avoir une chance de gagner gros dans le cadre du défi sur les réseaux sociaux qui se déroulera du 15 avril au 18 mai.

L'obtention d'un diplôme marque une étape importante dans la vie d'une personne - ce n'est pas seulement l'obtention d'un diplôme, mais aussi le passage à une nouvelle phase pleine d'opportunités et de défis. En reconnaissance de ce moment charnière, COOFANDY entend ajouter une couche supplémentaire d'excitation grâce à des blazers à la pointe de la mode qui non seulement rehaussent le style de chacun, mais aussi renforcent la confiance en soi lors des célébrations.

Avec une veste de costume polyvalente à un bouton qui peut rehausser n'importe quel ensemble, ou un gilet léger à la coupe ajustée qui dégage à la fois un charme décontracté et une sophistication élégante, COOFANDY s'apprête à faire briller les nouveaux arrivants dans la société le jour important de leur vie.

En outre, COOFANDY est ravie d'organiser deux événements spéciaux à Boston en mai :

1. COOFANDY Graduation Party

Date : 17 mai

Adresse : CIC One Broadway, Cambridge, MA 02142

2. COOFANDY COLLEGE COMMENCEMENT RUNDOWN

Date : 18 mai

Adresse : 1er étage, The Tower : A Longwood Venue, 101 Arlington St, Boston, MA 02116

En se présentant à ces événements, les participants peuvent gagner des prix d'une valeur de 9 000 dollars

Pour améliorer la célébration, COOFANDY offre jusqu'à 40 % de réduction sur les blazers sur Amazon et son site Web officiel pendant la période de l'événement. Les clients peuvent également bénéficier de réductions supplémentaires en fonction du montant total de leurs achats : une réduction de 5 dollars sur les commandes de plus de 99 dollars, une réduction de 15 dollars sur les commandes de plus de 129 dollars et une réduction de 30 dollars sur les commandes de plus de 169 dollars.

À propos de COOFANDY

Créée en 2015, COOFANDY est une marque qui propose une gamme polyvalente de vêtements essentiels pour hommes, adaptés à une utilisation quotidienne. La collection comprend des chemises de robe d'affaires, des costumes, des T-shirts décontractés, des smokings de soirée et des vêtements de plage. COOFANDY vise à simplifier l'expérience d'achat de ses clients en leur offrant une plateforme efficace et sans tracas pour trouver le vêtement idéal. L'objectif premier de la marque est de renforcer la confiance en soi en proposant des vêtements de haute qualité à un prix abordable. COOFANDY s'engage à offrir la meilleure gamme de vêtements possible à ses clients.

