Le gouvernement du Canada verse 1,3 million de dollars au Confederation College of Applied Arts and Technology pour l'avancement de projets d'énergie renouvelable





THUNDER BAY, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Les Canadiens de tout le pays ressentent les effets des changements climatiques et prennent des mesures dans leurs communautés pour les contrer. D'un bout à l'autre du pays, le gouvernement du Canada soutient des projets qui réduisent la pollution, aident les citoyens à réduire leurs factures d'énergie et créent des emplois.

Aujourd'hui, le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 1,3 million de dollars au Confederation College of Applied Arts and Technology pour accroître la capacité du collège à réaliser des projets d'énergie renouvelable, à devenir un établissement carboneutre et à atteindre les objectifs du curriculum.

Le collège utilise efficacement les systèmes d'énergie renouvelable sur le campus pour offrir des possibilités d'apprentissage appliqué axé sur les compétences. L'investissement d'aujourd'hui permettra d'appuyer cette méthode et de soutenir d'importants projets, comme l'étude de la feuille de route du collège sur la durabilité, qui est axée sur des sujets relatifs à l'énergie, dont l'efficacité, les énergies renouvelables et l'électrification. Les connaissances acquises seront transmises aux partenaires communautaires, y compris les communautés autochtones, pendant la transition du Canada vers une économie carboneutre.

L'un des volets clés de ce projet vise à établir un curriculum équitable et culturellement inclusif, composé de projets en cours et futurs qui amélioreront l'accessibilité des systèmes d'énergie renouvelable et en faciliteront la construction et l'entretien.

Le collège a établi son campus principal à Thunder Bay, mais possède aussi sept campus régionaux dans le nord-ouest de l'Ontario, plus précisément à Dryden, Fort Frances, Kenora, Greenstone, Marathon, Sioux Lookout et Red Lake.

En favorisant les collaborations à des projets d'énergie renouvelable avec les Premières Nations et les collectivités du nord-ouest que dessert le collège, le projet aura des retombées économiques positives à l'échelle régionale tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Ressources naturelles Canada s'emploie à ouvrir des possibilités qui permettent aux peuples autochtones, collectivités, étudiants, travailleurs et entreprises de participer de façon significative à la transition vers l'énergie propre. Grâce à des investissements comme celui-ci, nous continuerons d'oeuvrer à la réconciliation économique tout en veillant à ce que les peuples autochtones soient des partenaires égaux dans l'avenir carboneutre du Canada.

« Le Canada oeuvre à la création d'une économie carboneutre prospère et durable, et pour ce faire, il est essentiel que les Canadiens puissent acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour occuper les emplois de l'avenir. L'investissement de 1,3 million de dollars annoncé aujourd'hui aidera le Confederation College à tirer parti de son savoir-faire en matière d'énergie propre pour former les chefs de file de demain dans le domaine de l'énergie. Le gouvernement du Canada est heureux d'accorder son aide à cet important projet à Thunder Bay, en Ontario. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Grâce à cet investissement de 1,3 million de dollars, le Confederation College stimulera la croissance économique régionale, aidera les communautés autochtones dans leurs efforts de décarbonation, formera des étudiants pour qu'ils occupent les emplois durables de demain et permettra à Thunder Bay et au nord-ouest de l'Ontario de saisir les possibilités générationnelles associées à l'économie verte. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

« Le soutien aux infrastructures durables, comme l'investissement de 1,3 million de dollars annoncé aujourd'hui dans notre région, nous permettra de progresser dans notre marche vers un avenir carboneutre. En investissant dans la formation professionnelle et l'éducation, nous garantissons l'accès à de bons emplois qui font avancer la transition énergétique dans les collectivités partout au pays. Ensemble, nous construisons un avenir profitable pour tous les Canadiens. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord

« Le financement accordé fera vraiment la différence pour notre collège et pour le nord-ouest de l'Ontario. Nous pourrons continuer d'améliorer l'efficacité énergétique du collège pour le transformer en établissement carboneutre, en plus de créer des possibilités d'apprentissage pour nos élèves dans le domaine des énergies renouvelables. Nous comptons travailler avec nos partenaires locaux pour mettre en évidence les possibilités d'utilisation d'énergies de remplacement et de réduction des coûts d'exploitation. »

Kathleen Lynch

Présidente, Confederation College of Applied Arts and Technology

« Nous sommes fiers de nous associer au Confederation College dans son ambitieuse opération de décarbonation, notamment avec un important programme de mobilisation des élèves de notre appli Blackstone Energy EcoBoss. C'est un bonheur de travailler avec des partenaires du milieu de l'enseignement supérieur qui ont à coeur de créer un milieu de vie plus durable et qui s'efforcent concrètement de réduire leurs émissions de carbone. »

Tim Schneider

Président, Blackstone Energy Services Ltd.

Le financement fédéral pour ce projet provient d'Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 964 millions de dollars de Ressources naturelles Canada. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra également à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur.





Dans son budget de 2022, le Canada s'est engagé à consacrer un montant supplémentaire de 600 millions de dollars sur sept ans au programme ERITE pour continuer de soutenir des projets d'électricité renouvelable et de modernisation du réseau.





s'est engagé à consacrer un montant supplémentaire de 600 millions de dollars sur sept ans au programme ERITE pour continuer de soutenir des projets d'électricité renouvelable et de modernisation du réseau. Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à coeur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

