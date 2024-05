Déclaration du ministre Guilbeault à l'occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs





GATINEAU, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, le 11 mai :

« En cette Journée mondiale des oiseaux migrateurs, nous célébrons les oiseaux qui parcourent des distances extraordinaires et jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes à la fois sains et résilients au sein de nos collectivités. En cherchant leur nourriture, en construisant leur nid et en vivant sur la terre, les oiseaux dispersent les plantes et les graines, luttent contre les insectes et les rongeurs et participent aussi à la pollinisation. Les oiseaux sont la voix de la biodiversité et ils sont une richesse pour la population canadienne.

« Les paysages diversifiés du Canada abritent une abondance d'oiseaux, accueillant de manière saisonnière quelque 470 espèces d'oiseaux, dont environ 380 sont migratrices. Malgré leur grande capacité d'adaptation, la science montre des diminutions importantes dans de nombreuses populations d'oiseaux. Quelque trois milliards d'oiseaux ont disparu depuis 1970 en Amérique du Nord, et la moitié des populations d'oiseaux sont en déclin dans le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Canada agit en s'attaquant aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs, comme la perte d'habitat et les changements climatiques, ainsi qu'en soutenant les travaux menés avec de nombreux partenaires, notamment d'autres gouvernements, des peuples autochtones, des organisations à but non lucratif, des communautés et des citoyens scientifiques.

« Comme les oiseaux ne connaissent pas de frontières, la collaboration est essentielle en vue de bâtir un avenir respectueux de la nature qui aura une incidence durable sur les populations d'oiseaux, à la fois d'ici et de partout dans le monde. Le Canada a une longue tradition de surveillance des oiseaux et son expertise dans ce domaine nous permet de comprendre de manière efficace les mouvements des oiseaux, de cerner les sites prioritaires pour la conservation et de soutenir les mesures de protection aux bons endroits.

« Les mesures prises, petites ou grandes, peuvent avoir des répercussions importantes. Le Canada s'est engagé à protéger au moins 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, l'un des objectifs mondiaux convenus de manière historique dans le Cadre de la biodiversité de Kunming-Montréal, en 2022. Lorsque nous travaillons avec des partenaires afin de protéger les forêts et les milieux humides, nous protégeons du même coup les écosystèmes dans lesquels les oiseaux migrateurs prospèrent. Nous pouvons également passer à l'action, littéralement, dans notre propre cour. Alors que la grippe aviaire continue de toucher les oiseaux dans le monde entier, les mangeoires doivent être nettoyées périodiquement, au moins toutes les deux semaines, et éloignées des zones ouvertes aux volailles et aux autres animaux domestiques. Garder les chats à l'intérieur ou les empêcher d'errer à l'extérieur peut ainsi contribuer à sauver des dizaines de millions d'oiseaux au Canada chaque année. En outre, quelque 70 000 oiseaux meurent chaque jour à la suite d'une collision avec une fenêtre. Marquer ses fenêtres, éloigner ses plantes d'intérieur des fenêtres et éteindre les lumières dans les pièces non utilisées peuvent contribuer aussi à prévenir ce problème.

« Ce qui est bon pour les oiseaux l'est aussi pour nous. Marquons cette journée spéciale en pensant à toutes les mesures pertinentes que nous pouvons prendre afin de protéger et conserver les oiseaux migrateurs d'ici et de partout dans le monde ».

10 mai 2024 à 09:30

