91e Congrès de l'Acfas - LES CÉGEPS MOBILISÉS POUR L'AVANCEMENT DE LA SCIENCE ET DU SAVOIR EN FRANÇAIS

MONTRÉAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - Avec 12 colloques organisés et plus d'une centaine de communications présentées par des chercheurs et des chercheuses en provenance d'une trentaine de cégeps et de nombreux centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT), la recherche collégiale sera plus que jamais mise en valeur lors du 91e Congrès de l'Acfas. Sur le thème Mobiliser les savoirs en français, cette semaine complète d'événements, de colloques et d'activités scientifiques se déroulera du 13 au 17 mai prochains à l'Université d'Ottawa.

Colloques : de la ruralité à la francophonie en contexte plurilingue, en passant par la diffusion de la recherche collégiale, les changements climatiques, la démocratisation de la santé, l'intelligence artificielle et la culture palliative

Parmi la douzaine de colloques mis sur pied par des chercheuses et chercheurs du réseau collégial public à l'occasion de ce 91e Congrès de l'Acfas, deux aborderont des enjeux et des défis spécifiquement liés à la recherche collégiale, dont le traditionnel colloque de l'Association pour la recherche au collégial (ARC).

Du lundi 13 au mercredi 15 mai

Ce colloque présentera d'abord les aspects théoriques, ontologiques, épistémologiques et méthodologiques de la recherche en milieu rural, notamment en interrogeant la notion de ruralité à l'aune des changements induits par les bouleversements démographiques et sociaux observés dans les dernières années. Il abordera ensuite la mise en pratique des dimensions sociales, territoriales, environnementales, économiques et culturelles qui interagissent dans les zones rurales en regardant comment la recherche peut contribuer à résoudre ces enjeux interconnectés et à façonner un avenir plus prometteur pour ces territoires. Responsables : Steve Joncoux, Cégep de Rivière-du-Loup, Arnaud Scaillerez et Laurent Dambre-Sauvage, Université de Moncton, Émilie-Jade Poliquin, Institut national de la recherche scientifique, Geneviève Baril, École nationale d'administration publique, Christine Beaudoin, Université de l'Ontario français, Chris Mcphee, Agriculture et agroalimentaire Canada

Mardi 14 mai

La recherche collégiale fait face à des enjeux majeurs en ce qui a trait à son rayonnement. Les indicateurs traditionnels des retombées de la recherche en enseignement supérieur, soit la mesure du nombre et de la qualité des publications, de la taille du financement public et privé ainsi que des prix obtenus, sont loin de refléter fidèlement ou entièrement l'ensemble de la recherche collégiale. Le fait que la recherche soit une activité volontaire au collégial fait également partie des défis qui ont des incidences sur sa diffusion. Ce colloque constituera un lieu d'échange sur ces enjeux, mais aussi sur les politiques et les pratiques permettant de les affronter. Responsables : Lynn Lapostolle et Marie-Chantal Dumas, Association pour la recherche au collégial (ARC)

Mardi 14 mai

Ce colloque débutera par une présentation des concepts fondamentaux et projets de recherche en cours sur le carbone bleu et les macroalgues. Des tables rondes aborderont par la suite les perspectives de développement en lien avec le carbone bleu ainsi que l'intégration du carbone bleu pour l'atteinte des objectifs de conservation marine. Enfin, une discussion ouverte permettra de déterminer des axes d'intérêt pour la recherche appliquée, les actions à mettre en oeuvre et des recommandations pour le développement du secteur. Responsables : Éric Tamigneaux, Cégep de la Gaspésie et des Îles, Fanny Noisette, Université du Québec à Rimouski, Sandra Autef, Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Wolastoqey-AGHAMW

Mercredi 15 mai

Quels critères peuvent soutenir la planification d'un projet afin d'augmenter les probabilités d'intégration des résultats de recherche dans les pratiques ? Quel rôle le développement professionnel peut-il jouer dans la constitution d'une culture de la recherche en pédagogie collégiale ? Quel est le rôle des établissements, des praticiennes et praticiens, ou encore, des formatrices et formateurs dans le resserrement de ces liens entre la recherche et les milieux ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles ce colloque sur la recherche en pédagogie collégiale tentera de répondre. Responsables : Catherine Bélec, Cégep de Drummondville, Anne-Marie Paquette et Lynn Lapostolle, Association pour la recherche au collégial (ARC)

Mercredi 15 mai

Ce colloque présentera les résultats de recherches récentes issues de différentes disciplines, pays et milieux de recherche menées sur la thématique des femmes immigrantes. Il s'articulera autour de trois axes regroupant les communications des participantes du Québec et de l'international, soit Parcours migratoires des femmes immigrantes, Femmes immigrantes et enjeux institutionnels et enfin Femmes immigrantes et violence. Responsables : Ingrid Lathoud, Collège de Maisonneuve, Caterine Bourassa-Dansereau, Université du Québec à Montréal, Estibaliz Jimenez, Université du Québec à Trois-Rivières, Audrey Heine, Université Libre de Bruxelles

Mercredi 15 mai

Ce colloque propose de réunir les personnes expertes (professionnelles et chercheuses) en matière de parcours interordres et intercycles au Québec. L'objectif est non seulement d'en saisir l'ampleur, mais également de faire émerger des constats, des bonnes pratiques de collaboration, de concertation, de cheminement, de persévérance, de réussite étudiante et d'évaluation en vue de favoriser le développement et la mise en oeuvre de parcours au service de la mission de l'enseignement supérieur. Responsables : André Ménard, Collège de Bois-de-Boulogne, Josianne Robert, Juan Torres, François Barnabé-Légaré et Hala Ounsi, Université de Montréal

Jeudi 16 mai

Les francophones -- et dans une plus grande mesure ceux et celles vivant en situation minoritaire au pays -- sont confrontés à des défis particuliers liés à leurs propres déterminants de la santé, sans oublier l'influence que peut avoir occasionnée leur statut. C'est dans ce contexte que ce colloque thématique propose un espace stimulant où chercheuses et chercheurs, praticiens et praticiennes décisionnaires et personnes citoyennes se rassembleront pour discuter des défis émergents et pour partager idées, expériences et visions. Responsables : Nadine Arbour, Cégep de Jonquière, Jean-Pierre Després, Université Laval, Catherine Laprise, Université du Québec à Chicoutimi, Michelle Anawati et Daniel Hubert, Université d'Ottawa, Guy Poulin, CIUSSS de la Capitale-Nationale, Alma Posvandzic, VITAM - Centre de recherche en santé durable

Jeudi 16 mai

Ce colloque propose de mettre de l'avant l'audace méthodologique et la rigueur de la méthode, où la méthodologie de recherche est élaborée de manière à rendre compte des phénomènes sociaux de manière rigoureuse tout en laissant un espace à la pensée critique. Pour l'exercice, des projets de recherche qui valorisent des cadres méthodologiques originaux, innovants, mixtes, hybrides favorisant la créativité et l'innovation sociale seront notamment présentés. Responsables : Isabelle Jacques, Collège de Rosemont, Franck Aurelien Tchokouagueu, École nationale d'administration publique

Jeudi 16 et vendredi 17 mai

Les chercheurs et chercheuses en humanités numériques, avec une formation en sciences humaines et sociales, sont en droit d'interroger les fondements éthiques et épistémiques ainsi que les préjugés culturels, sociopolitiques et historiques dans la conception et les applications des outils de l'intelligence artificielle. Ce colloque vise à maintenir et à développer un dialogue ouvert et évolutif entre les spécialistes de l'intelligence artificielle et la communauté des humanités numériques qui utilisent et pensent ces nouvelles technologies ayant le potentiel d'interroger les fondements mêmes de notre humanité. Responsables : Jean-François Vallée, Collège de Maisonneuve, Michael Eberle-Sinatra et Katrina Kaustinen, Université de Montréal

Vendredi 17 mai

Les changements législatifs, opérés dans moult sociétés occidentales, dont le Québec et le Canada, chamboulent la pratique du soin palliatif. En effet, la dépénalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté sous forme d'octroi à différentes formes d'aides actives à mourir menace tant l'intégrité que la préservation de ce type de soins. Cette situation pose un problème quant à la transmission de la culture palliative originelle. Comment assurer sa pérennité ? Comment s'adapter aux nouveaux cadres juridiques sans perdre son identité ? Quelles seront les prospectives à considérer pour discerner les conditions d'un avenir épanouissant pour cette médecine digne et humaine ? Telles sont les interrogations phares dont ce colloque permettra de débattre. Responsables : Louis-André Richard, Cégep de Sainte-Foy, Louise La Fontaine, Association québécoise de soins palliatifs + Université de Sherbrooke

Vendredi 17 mai

Ce colloque portera sur l'incidence de la mobilisation des diagnostics de santé mentale et physique sur les relations interpersonnelles et les interactions institutionnelles, sur les conditions institutionnelles des usages sociaux des catégories diagnostiques ainsi que sur ce qu'on entend et pratique selon des termes tels que « inclusion » et « intégration socioprofessionnelle ». Responsables : Isabelle Jacques et Olivier Corbin-Charland, Collège de Rosemont, Patrick Dubé, Université du Québec à Montréal

Vendredi 17 mai

La francophonie éducationnelle englobe l'ensemble des initiatives et des projets éducatifs souhaitant cultiver un environnement propice à l'épanouissement du « vivre en français ». Comment valoriser le français en tant que langue d'enseignement dans un contexte plurilinguistique? Comment approcher de manière inclusive les difficultés en français des individus? Comment l'éducation peut-elle contribuer à créer des environnements favorables au « vivre en français » dans les sphères professionnelle, politique et culturelle? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées dans le cadre de ce colloque. Responsables : Catherine Bélec, Hélène Chabot, Sylvain Pelletier, Julie Pelletier et Elsa Laflamme, Cégep Gérald-Godin

Communications : de l'exploration de Mars au poids de la pandémie, en passant par la précarité énergétique, l'éclairage urbain, les antimicrobiens biosourcés et le repreneuriat collectif

Que ce soit dans le cadre de colloques organisés par leurs collègues des réseaux collégial ou universitaire, par le biais de communications libres ou de leur participation à des tables rondes, plus d'une centaine de chercheuses et chercheurs de cégeps viendront présenter leurs résultats de recherche, et ce, dans une multitude de champs d'études.

Dès le premier jour, le congrès décollera avec Richard Léveillé du Cégep John Abbott College qui nous entraînera dans une exploration de la planète Mars à bord des robots mobiles Curiosity et Perseverance (lundi 13 mai, colloque 202). De leur côté, Suzie Tardif et Marco Gaudreault du centre de recherche ÉCOBES rattaché au Cégep de Jonquière ainsi que Julien Archambault du Cégep du Vieux Montréal se pencheront sur la compréhension de l'inclusion chez le personnel enseignant du collégial (lundi 13 mai, colloque 511).

Le mardi, Marie-Josée Olsen du Cégep de Jonquière brossera un portrait de la qualité de la langue orale dans les radios francophones du Québec (mardi 14 mai, colloque 310), tandis que Abdellatif Gharyeni du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et Jalila Abed du Cégep de Valleyfield traiteront de la question de la rétention des étudiantes et étudiants internationaux dans les régions éloignées (mardi 14 mai, colloque 404). Le même jour, en compagnie de collègues scientifiques de l'Université McGill, Caroline Adam du Cégep du Vieux Montréal présentera les résultats d'une recherche sur les effets de la précarité énergétique et ses effets sur la santé et le bien-être (mardi 14 mai, colloque 452). Quant à eux, Martin Aubé et Sébastien Poulin du Cégep de Sherbrooke évalueront quel est l'effet de l'éclairage urbain sur la santé (mardi 14 mai, colloque 641).

Le lendemain, place notamment à Magalie Lefebvre du Cégep de Rivière-du-Loup qui expliquera pourquoi l'amour d'une famille ne protège pas du racisme (mercredi 15 mai, colloque 315) ainsi qu'à Catherine Montmagny Grenier et Monica Schlobach du Collège de Maisonneuve qui traiteront du pouvoir d'agir des femmes victimes de violence conjugale en maison d'hébergement (mercredi 15 mai, colloque 433). Toujours en milieu de semaine, Annabelle St-Pierre, Nathalie Bourdeau et Mélanie Trudel, du centre d'innovation des produits cellulosiques Innofibre rattaché au Cégep de Trois-Rivières, montreront pour leur part en quoi « antimicrobien biosourcé » rime avec circularité et durabilité (mercredi 15 mai, colloque 618).

Le jeudi, Andréane Sabourin-Laflamme et Frédérick Bruneault du Cégep André-Laurendeau viendront expliquer en quoi le pragmatisme peut être utile pour réfléchir sur l'intégrité académique et la compétence éthique dans le contexte de l'arrivée des outils d'intelligence artificielle générative (jeudi 16 mai, colloque 524). Au cours de la même journée, Pierre-Luc Lupien du Cégep de la Gaspésie et des Îles s'intéressera de son côté à la problématique de locataires aînées dans une « région de propriétaires » (jeudi 16 mai, colloque 423).

Au terme de cette semaine de congrès, Jean-Claude Simard résumera, avec des collègues chercheurs de l'UQAM, près d'un demi-siècle de philosophie au Québec à travers les thématiques de la revue Philosophiques (vendredi 17 mai, colloque 312). Au cours de cette même dernière journée, les chercheurs et chercheuses Olivier Corbin-Charland, Isabeau Four, Maricarmen Merino et Tassadit Zerdani, du Centre d'études en responsabilité sociale et écocitoyenne (CÉRSÉ) rattaché au Collège de Rosemont, viendront présenter des résultats de recherche sur le repreneuriat collectif (vendredi 17 mai, colloque 435). Enfin, Marie-Ève Blackburn, Virginie Houle, Julie Auclair et Marie-Ève Vollant du Cégep de Jonquière discuteront des conséquences de la pandémie sur les habitudes de vie des étudiantes et des étudiants, et plus particulièrement de leurs préoccupations à l'égard de leur poids (vendredi 17 mai, colloque 456).

La recherche collégiale

Depuis leur création, les cégeps contribuent à l'accroissement du savoir et à l'avancement des sciences avec des projets de recherche dans des champs d'application multiples et variés ainsi qu'à travers des collaborations avec des universités, des organismes gouvernementaux et des partenaires nationaux et internationaux. Les chercheuses et les chercheurs du collégial exercent leurs activités seuls, au sein de leur département ou dans des groupes de recherche. Dotés également de 55 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) répartis sur l'ensemble du territoire, les cégeps répondent à des besoins d'innovation et de transfert dans les organisations, les entreprises, et en particulier, dans les PME. Ils mènent en outre des travaux axés sur le développement de pratiques sociales novatrices dont les retombées profitent à la société dans son ensemble. La recherche pédagogique, quant à elle, dynamise les méthodes d'enseignement en plus de favoriser la réussite et le bien-être des étudiantes et étudiants du collégial. En soutenant la recherche auprès de l'ensemble des membres de la communauté collégiale, les cégeps nourrissent l'émergence de la relève scientifique tout aussi bien que la vitalité de programmes d'études de haut niveau.

Pour la programmation complète du 91e Congrès de l'Acfas, visitez le site Web de l'Acfas.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

