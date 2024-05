Assurer la sécurité des Canadiens et surveiller les phénomènes météorologiques violents : un nouveau radar météorologique de pointe au Québec





BLAINVILLE, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les Canadiens sont aujourd'hui confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus coûteux et plus dangereux, une évolution qui est prévue depuis longtemps par les modèles de changements climatiques. Il est plus important que jamais d'offrir des services météorologiques à la fine pointe de la technologie pour assurer la sécurité des Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a investi 180,4 millions de dollars depuis 2016 pour moderniser entièrement son réseau de radars, implantant 32 radars météorologiques de pointe dans tout le pays, ainsi qu'un radar de formation.

Des radars météorologiques puissants, précis et de grande portée sont essentiels pour fournir aux Canadiens des alertes précoces en cas de conditions météorologiques extrêmes, comme des dômes de chaleur mortels, de fortes pluies pouvant provoquer de dangereuses inondations locales, des ondes de tempête et d'autres menaces imminentes.

Aujourd'hui, le ministre Steven Guilbeault a souligné la Semaine de la sécurité civile en visitant le nouveau radar de Blainville, au Québec. Cette installation fait partie du réseau canadien composé de 32 nouvelles stations radars météorologiques et d'un nouveau radar de formation, dont l'installation a été achevée en août 2023, dans le respect des délais et du budget prévus.

Pour aider à tirer le meilleur parti de ces nouveaux radars météorologiques, le budget de 2024 prévoit un investissement de 6,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024-2025, pour améliorer le système d'alerte précoce du Service météorologique du Canada en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, en mettant l'accent sur les inondations et les ondes de tempête.

La Semaine de la sécurité civile est l'occasion de rappeler la détermination du Canada d'offrir des services météorologiques de qualité dans le contexte des changements climatiques. Le nouveau réseau de radars de pointe durable souligne la volonté du gouvernement d'améliorer la résilience et l'état de préparation, en incitant les citoyens à prendre des mesures pour se protéger et protéger leurs familles et leurs communautés en cas d'urgence.

L'installation de ces radars constitue une grande amélioration de la technologie de prévision météorologique. La station de Blainville, au Québec, permet désormais aux prévisionnistes de mieux prévoir les phénomènes météorologiques violents dans la région de Montréal, en fournissant des mises à jour toutes les six minutes, au lieu du cycle précédent de dix minutes. La zone de couverture des nouveaux radars a été augmentée, passant d'une portée de détection antérieure de 250 kilomètres à une portée de 330 kilomètres, ce qui donne aux Canadiens plus de temps pour prendre les mesures qui s'imposent afin de se protéger et de protéger leurs familles et leurs biens contre les effets du temps violent.

L'achèvement du projet de modernisation des radars s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, qui établit une vision commune visant à transformer la manière dont les gouvernements et les Canadiens travaillent ensemble pour réduire les risques en prenant des mesures avant qu'une catastrophe ne se produise. En prenant des mesures hâtives pour nous préparer et nous adapter aux changements climatiques, nous pouvons bâtir des communautés et des économies capables de prospérer pour les générations à venir.

Citations

« Les changements climatiques ne constituent pas une menace lointaine pour la population canadienne. Nous en ressentons tous les répercussions par la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes coûteux et des sécheresses qui alimentent les incendies de forêt. Environnement et Changement climatique Canada est déterminé à diffuser des alertes aussi rapidement que la technologie moderne le permet, afin d'aider les Canadiennes, les Canadiens et leurs familles à rester en sécurité. En investissant dans des technologies et des services météorologiques de pointe, nous ne nous contentons pas de prévoir les tempêtes; nous protégeons la vie, les moyens de subsistance et l'avenir de la population canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Outre le remplacement de 31 radars vieillissants, un nouveau radar a été ajouté au réseau dans la région du cours inférieur de la rivière Athabasca , en Alberta . Cet ajout porte à 32 le nombre de radars météorologiques du réseau à l'échelle du pays.

, en . Cet ajout porte à 32 le nombre de radars météorologiques du réseau à l'échelle du pays. De plus, un radar de formation a été ajouté près d'Egbert, en Ontario . Ce radar sert à former des technologues et des ingénieurs radar. Il est également utilisé par des scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada pour mettre à l'essai du nouveau matériel et de nouveaux logiciels avant leur déploiement dans d'autres radars.

. Ce radar sert à former des technologues et des ingénieurs radar. Il est également utilisé par des scientifiques d'Environnement et Changement climatique pour mettre à l'essai du nouveau matériel et de nouveaux logiciels avant leur déploiement dans d'autres radars. La portée classique des nouveaux radars a été augmentée, passant de 250 kilomètres à 330 kilomètres, de sorte que 99 p. 100 de la population canadienne est couverte par le réseau. Les radars météorologiques sont un élément clé de la prévision du temps violent à court terme, comme les orages, les tornades, la grêle, la pluie forte et le verglas.

Le premier radar a été installé à Radisson , en Saskatchewan , à l'automne 2017. Le dernier radar a été installé à Halfmoon Peak, en Colombie-Britannique, à l'été 2023.

, en , à l'automne 2017. Le dernier radar a été installé à Halfmoon Peak, en Colombie-Britannique, à l'été 2023. Environnement et Changement climatique Canada travaille continuellement à optimiser ses réseaux de surveillance météorologique et climatique pour s'assurer que les Canadiens obtiennent des renseignements exacts en temps opportun pour orienter leurs décisions.

travaille continuellement à optimiser ses réseaux de surveillance météorologique et climatique pour s'assurer que les Canadiens obtiennent des renseignements exacts en temps opportun pour orienter leurs décisions. Le gouvernement du Canada a publié la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada le 27 juin 2023.

